Lotería Nacional hoy 22 de octubre

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Lotería Nacional, hoy | Comprobar los resultados en directo del sorteo del jueves 22 de octubre de 2026

La Lotería Nacional del 22 de octubre ya tiene números premiados.

👉 Comprobar resultado El Gordo de la Primitiva del domingo 18 de octubre.

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Actualizada

Hoy, jueves 22 de octubre de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional.

Primer premio

El primer premio del sorteo ha sido el 07317.

Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

Los reintegros son el 2, 6 y 7.

Segundo premio

El segundo premio del sorteo ha sido el 21167.

Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Extracciones de dos cifras

Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

La primera extracción es el 69

La segunda es el 83

La tercera es el 79

La cuarta es el 83

La quinta es el 80

La sexta es el 04

La séptima es el 50

La octava es el 07

La novena es el 03

Extracciones de tres cifras

Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 al décimo:

La primera extracción es el 358

La segunda es el 599

La tercera es el 199

La cuarta es el 608

La quinta es el 091

La sexta es el 136

La séptima es el 166

Extracciones de cuatro cifras

Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 al décimo:

La primera extracción es el 1635

La segunda es el 9447

La tercera es el 4926

La cuarta es el 7313

  1. Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.

  2. Lotería Nacional | ¿Cómo sé si he ganado?

    Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.

  3. Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.

  4. Comprobar Lotería Nacional hoy | Repasamos todos los premios de hoy

    Resumen del sorteo del jueves 22 de octubre: primer premio, 07.317; segundo premio, 21.167; reintegros, 2, 6 y 7; cuatro cifras, 1.635, 9.447, 4.926 y 7.313; tres cifras, 358, 599, 199, 608, 091, 136 y 166; dos cifras, 69, 83, 79, 83, 80, 04, 50, 07 y 03.

  5. Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    El único resultado con validez jurídica es el que publica Loterías y Apuestas del Estado en su web y su aplicación oficial. Esta cobertura es informativa, así que contrasta siempre tu décimo con la fuente oficial.

  6. Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?

    Mañana viernes, 23 de octubre, tienes el Cuponazo de la ONCE y el sábado 24, el sorteo ordinario de la Lotería Nacional. Los seguiremos contigo en directo.

  7. Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    El décimo original es imprescindible para cobrar. Guárdalo en un lugar seguro, fírmalo en el reverso y hazle una foto por ambas caras.

  8. Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?

    Si lo jugasteis entre varias personas, dejad por escrito el reparto antes de cobrar. Repartir el dinero después de cobrarlo puede considerarse una donación y tributar como tal.

  9. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?

    Los premios iguales o superiores a 2.000 euros, como el primer premio de 30.000 euros por décimo, se cobran en una entidad bancaria autorizada con el décimo original y el DNI en vigor.

  10. Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.

  11. Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?

    Desde mañana viernes 23 de octubre. Tienes un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamarlo.

  12. Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de hoy?

    Nada. Hacienda solo retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros, y el primer premio de hoy es de 30.000 euros por décimo, así que no tributa.

  13. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?

    Si la última cifra de tu décimo es el 2, el 6 o el 7, recuperas los 3 euros que cuesta el décimo en el sorteo del jueves. No es una ganancia extra, pero no pierdes lo jugado.

  14. Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo sé si he ganado?

    Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer y el segundo premio, y después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras con las extracciones de hoy. También puedes comprobar el reintegro con la última cifra.

  15. Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 22 de octubre, han sido el 2, 6 y 7.

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!

  16. Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 07317.

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

  17. Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 21167.

    Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

  18. Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!

    Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 1635

    La segunda es el 9447

    La tercera es el 4926

    La cuarta es el 7313

  19. Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy

    Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 358

    La segunda es el 599

    La tercera es el 199

    La cuarta es el 608

    La quinta es el 091

    La sexta es el 136

    La séptima es el 166

  20. Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy

    Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 15 de octubre:

    La primera extracción es el 69

    La segunda es el 83

    La tercera es el 79

    La cuarta es el 83

    La quinta es el 80

    La sexta es el 04

    La séptima es el 50

    La octava es el 07

    La novena es el 03