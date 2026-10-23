Lotería Nacional, hoy | Comprobar los resultados en directo del sorteo del jueves 22 de octubre de 2026

Hoy, jueves 22 de octubre de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional.

Primer premio

El primer premio del sorteo ha sido el 07317.

Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

Los reintegros son el 2, 6 y 7.

Segundo premio

El segundo premio del sorteo ha sido el 21167.

Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Extracciones de dos cifras

Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

La primera extracción es el 69

La segunda es el 83

La tercera es el 79

La cuarta es el 83

La quinta es el 80

La sexta es el 04

La séptima es el 50

La octava es el 07

La novena es el 03

Extracciones de tres cifras

Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:

La primera extracción es el 358

La segunda es el 599

La tercera es el 199

La cuarta es el 608

La quinta es el 091

La sexta es el 136

La séptima es el 166

Extracciones de cuatro cifras

Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:

La primera extracción es el 1635

La segunda es el 9447

La tercera es el 4926

La cuarta es el 7313