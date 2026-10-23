Lotería Nacional, hoy | Comprobar los resultados en directo del sorteo del jueves 22 de octubre de 2026
La Lotería Nacional del 22 de octubre ya tiene números premiados.
👉 Comprobar resultado El Gordo de la Primitiva del domingo 18 de octubre.
Hoy, jueves 22 de octubre de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional.
Primer premio
El primer premio del sorteo ha sido el 07317.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
Los reintegros son el 2, 6 y 7.
Segundo premio
El segundo premio del sorteo ha sido el 21167.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 69
La segunda es el 83
La tercera es el 79
La cuarta es el 83
La quinta es el 80
La sexta es el 04
La séptima es el 50
La octava es el 07
La novena es el 03
Extracciones de tres cifras
Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:
La primera extracción es el 358
La segunda es el 599
La tercera es el 199
La cuarta es el 608
La quinta es el 091
La sexta es el 136
La séptima es el 166
Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:
La primera extracción es el 1635
La segunda es el 9447
La tercera es el 4926
La cuarta es el 7313
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Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.
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Lotería Nacional | ¿Cómo sé si he ganado?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.
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Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Repasamos todos los premios de hoy
Resumen del sorteo del jueves 22 de octubre: primer premio, 07.317; segundo premio, 21.167; reintegros, 2, 6 y 7; cuatro cifras, 1.635, 9.447, 4.926 y 7.313; tres cifras, 358, 599, 199, 608, 091, 136 y 166; dos cifras, 69, 83, 79, 83, 80, 04, 50, 07 y 03.
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
El único resultado con validez jurídica es el que publica Loterías y Apuestas del Estado en su web y su aplicación oficial. Esta cobertura es informativa, así que contrasta siempre tu décimo con la fuente oficial.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Mañana viernes, 23 de octubre, tienes el Cuponazo de la ONCE y el sábado 24, el sorteo ordinario de la Lotería Nacional. Los seguiremos contigo en directo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
El décimo original es imprescindible para cobrar. Guárdalo en un lugar seguro, fírmalo en el reverso y hazle una foto por ambas caras.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?
Si lo jugasteis entre varias personas, dejad por escrito el reparto antes de cobrar. Repartir el dinero después de cobrarlo puede considerarse una donación y tributar como tal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios iguales o superiores a 2.000 euros, como el primer premio de 30.000 euros por décimo, se cobran en una entidad bancaria autorizada con el décimo original y el DNI en vigor.
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum. Esto incluye las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, los reintegros y el segundo premio.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Desde mañana viernes 23 de octubre. Tienes un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamarlo.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de hoy?
Nada. Hacienda solo retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros, y el primer premio de hoy es de 30.000 euros por décimo, así que no tributa.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si la última cifra de tu décimo es el 2, el 6 o el 7, recuperas los 3 euros que cuesta el décimo en el sorteo del jueves. No es una ganancia extra, pero no pierdes lo jugado.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer y el segundo premio, y después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras con las extracciones de hoy. También puedes comprobar el reintegro con la última cifra.
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Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 22 de octubre, han sido el 2, 6 y 7.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 07317.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 21167.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1635
La segunda es el 9447
La tercera es el 4926
La cuarta es el 7313
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Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 358
La segunda es el 599
La tercera es el 199
La cuarta es el 608
La quinta es el 091
La sexta es el 136
La séptima es el 166
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Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 15 de octubre:
La primera extracción es el 69
La segunda es el 83
La tercera es el 79
La cuarta es el 83
La quinta es el 80
La sexta es el 04
La séptima es el 50
La octava es el 07
La novena es el 03