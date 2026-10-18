El Gordo de la Primitiva hoy, en directo

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El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del domingo 18 de octubre

El sorteo se celebra a las 21:40 horas, con un bote de 19,3 millones de euros para la primera categoría.

👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 17 de octubre.

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El Gordo de la Primitiva celebra un nuevo sorteo este domingo 18 de octubre.

🔴 ¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo de hoy tendrá lugar a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.

🔴 ¿Cuánto se puede ganar?

El bote de hoy es de 19,3 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.

  1. Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar hoy?

    El bote de hoy es de 19,3 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.

  2. Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?

    El sorteo de hoy, domingo 18 de octubre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.

  3. Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!

    ¡Buenas noches a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de El Gordo de la Primitiva que se llevará a cabo este domingo, 18 de octubre.

    El sorteo tendrá lugar a las 21:40 horas. Sin embargo, y desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de sorteos. ¡Arrancamos!