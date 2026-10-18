El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del domingo 18 de octubre
El sorteo se celebra a las 21:40 horas, con un bote de 19,3 millones de euros para la primera categoría.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 17 de octubre.
El Gordo de la Primitiva celebra un nuevo sorteo este domingo 18 de octubre.
🔴 ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de hoy tendrá lugar a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
🔴 ¿Cuánto se puede ganar?
El bote de hoy es de 19,3 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar hoy?
El bote de hoy es de 19,3 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 18 de octubre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
¡Buenas noches a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de El Gordo de la Primitiva que se llevará a cabo este domingo, 18 de octubre.
El sorteo tendrá lugar a las 21:40 horas. Sin embargo, y desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de sorteos. ¡Arrancamos!