El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del domingo 18 de octubre

El Gordo de la Primitiva celebra un nuevo sorteo este domingo 18 de octubre.

🔴 ¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo de hoy tendrá lugar a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.

🔴 ¿Cuánto se puede ganar?

El bote de hoy es de 19,3 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.