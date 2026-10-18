El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del domingo 18 de octubre
La combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva de hoy es 11, 14, 29, 31 y 34, con el 8 como número clave.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 17 de octubre.
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde a los números 29, 31, 11, 34 y 14 mientras que el número clave o reintegro es el 8.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros están exentos.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Tenemos combinación ganadora!
¡Los bombos ya han determinado número ganador!
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde a los números 29, 31, 11, 34 y 14 mientras que el número clave o reintegro es el 8.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Menos de 5 minutos
En menos de 5 minutos podrás comprobar el número ganador del Gordo de la Primitiva.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros están exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué pasa si nadie acierta el premio principal?
Si ningún boleto acierta la primera categoría, el bote no se pierde: se acumula para el sorteo del domingo siguiente y la cantidad en juego crece.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo comprar mi boleto?
En cualquier punto de venta autorizado de Loterías y Apuestas del Estado, así como en su web y su aplicación oficial, hasta el cierre de ventas del sorteo.
Solo quedan cinco minutos para cerrar la venta de boletos: ¡Date prisa!
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Se puede jugar por internet?
Sí. Puedes jugar en la web y en la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, eligiendo los números tú mismo o generando una apuesta automática.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuántas categorías de premio hay?
El sorteo reparte premios en ocho categorías, desde la primera (5 números más el clave) hasta la última (2 números más el clave), además del reintegro.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Qué es el número clave?
Es una cifra del 0 al 9 que se extrae junto a los cinco números principales. Junto a los cinco aciertos da la primera categoría, y quien acierte solo el clave recupera el importe jugado.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto?
La venta de boletos para el Gordo de la Primitiva cierra oficialmente a las 21:15 horas en los canales de venta autorizados. El sorteo se celebra poco después, en torno a las 21:40 horas
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, o dejar que el sistema genere una apuesta automática. Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar hoy?
El bote de hoy es de 19,3 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 18 de octubre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
¡Buenas noches a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de El Gordo de la Primitiva que se llevará a cabo este domingo, 18 de octubre.
El sorteo tendrá lugar a las 21:40 horas. Sin embargo, y desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de sorteos. ¡Arrancamos!