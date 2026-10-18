El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del domingo 18 de octubre

La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde a los números 29, 31, 11, 34 y 14 mientras que el número clave o reintegro es el 8.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros están exentos.