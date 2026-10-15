Lotería Nacional, hoy | Comprobar en directo los resultados del sorteo del jueves 15 de octubre de 2026

Empieza el sorteo de Lotería Nacional de hoy, 15 de octubre.

Siga los resultados en directo.

Extracciones de dos cifras

Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

La primera extracción es el 47

La segunda es el 15

La tercera es el 29

La cuarta es el 09

La quinta es el 44

La sexta es el 68

La séptima es el 85

La octava es el 98