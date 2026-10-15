Lotería Nacional, hoy | Comprobar en directo los resultados del sorteo del jueves 15 de octubre de 2026
La Lotería Nacional celebra un nuevo sorteo repartiendo 12,6 millones de euros en premios entre los jugadores.
Empieza el sorteo de Lotería Nacional de hoy, 15 de octubre.
Siga los resultados en directo.
Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 47
La segunda es el 15
La tercera es el 29
La cuarta es el 09
La quinta es el 44
La sexta es el 68
La séptima es el 85
La octava es el 98
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Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 15 de octubre:
La primera extracción es el 47
La segunda es el 15
La tercera es el 29
La cuarta es el 09
La quinta es el 44
La sexta es el 68
La séptima es el 85
La octava es el 98
La novena es el 57
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¡Arranca el sorteo!
¡Buenas noches! Son las 21:00 horas y el reloj del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado marca el inicio oficial de esta cita con la suerte.
Los niños de San Ildefonso ya están apostados junto a los bombos metálicos y el murmullo de las bolas al caer hace vibrar el recinto madrileño. En apenas unos minutos sabremos a dónde viajan los 12,6 millones de euros repartidos en esta jornada.
¡Mucha suerte a todos!
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Lotería Nacional, en directo | ¿Cómo funciona el sorteo?
El sorteo de esta noche se rige por el tradicional sistema de bombos múltiples, un mecanismo dinámico y de precisión que garantiza la máxima transparencia en el Salón de Sorteos de Madrid.
Se utilizan cinco bombos principales, correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. De cada bombo cae una bola numerada del 0 al 9 para formar de izquierda a derecha la cifra agraciada de cinco dígitos.
La mecánica comienza extraiendo los números de las cifras menores (2, 3 y 4 dígitos), continúa con el Segundo Premio y culmina con el esperado Primer Premio. Finalmente, se extraen las bolas destinadas a los dos reintegros especiales.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde puedo seguir el sorteo en directo?
Para seguir la extracción de números en tiempo real a las 21:00 horas, dispones de varias alternativas oficiales y periodísticas.
La opción principal en vídeo es la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, así como la plataforma RTVE Play, que emiten la señal en directo desde el Salón de Sorteos de Madrid.
También puedes seguir el sorteo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Cuál es la probabilidad de que me toque un premio?
La Lotería Nacional destaca por ofreciendo unas de las probabilidades de victoria más favorables dentro del panorama de juegos de azar en España.
Al jugarse con una emisión exacta de 100.000 números (del 00.000 al 99.999), la probabilidad matemática de conseguir el Primer Premio con un solo décimo es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
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Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Si resultas agraciado en el sorteo de hoy, el procedimiento para cobrar tu premio depende exclusivamente del importe obtenido.
Para los premios inferiores a 2.000 euros, puedes solicitar el abono a partir de mañana en cualquier administración o punto de venta oficial de la red de Loterías y Apuestas del Estado, cobrando en efectivo o vía Bizum.
En el caso de los premios iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras autorizadas (BBVA o CaixaBank).
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo arrancará puntualmente a las 21:00 horas (hora peninsular española).
Fiel a su cita de cada jueves, el acto se celebrará en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. A través del sistema de bombos múltiples, el desarrollo del sorteo es ágil y dinámico, prolongándose durante unos 20 minutos aproximadamente.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En el sorteo de hoy, la respuesta es simple: Hacienda no se queda nada.
La normativa fiscal en España establece un gravamen especial del 20% para los premios de Loterías y Apuestas del Estado, pero aplica únicamente sobre la cantidad que supere el mínimo exento de 40.000 euros por décimo.
Dado que el Primer Premio del sorteo del jueves está dotado con 30.000 euros al décimo (y el segundo con 6.000 euros), ninguno alcanza ese umbral. Por tanto, los afortunados cobran la totalidad del premio de forma íntegra e impositivamente limpia, sin ningún tipo de retención.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?
Si la última cifra de tu décimo coincide con la del Primer Premio, o con alguno de los dos números extraídos en las extracciones especiales de una cifra, has obtenido un reintegro.
En la Lotería Nacional del jueves, este premio supone el retorno exacto de lo invertido: cobrarás 3 euros por décimo (30 euros por serie).
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Lotería Nacional | ¿Cuál es el precio de un décimo en el sorteo de hoy?
Participar en el sorteo de esta noche resulta especialmente accesible. El importe de cada décimo para los sorteos ordinarios del jueves es de tan solo 3 euros, un coste muy moderado que contrasta con los 6 euros del sorteo del sábado o las ediciones extraordinarias.
Por esta ajustada inversión, el apostante opta a un premio principal de 30.000 euros al décimo, lo que supone multiplicar por diez mil la cantidad jugada.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Qué premios se reparten en el sorteo de hoy?
El sorteo de esta noche pone en juego un total de 12,6 millones de euros en premios.
El gran atractivo de la jornada es el Primer Premio, dotado con 30.000 euros al décimo (300.000 euros por serie). Le sigue un Segundo Premio de 6.000 euros al décimo (60.000 euros por serie).
Además de los premios mayores, la lluvia de euros se completa con las extracciones especiales: cuatro de 4 cifras (75 euros al décimo), siete de 3 cifras (15 euros) y nueve de 2 cifras (6 euros), junto a las aproximaciones, centenas y los tres reintegros finales.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Hasta qué hora se pueden comprar décimos?
Las administraciones físicas de Loterías y Apuestas del Estado cierran el sistema de validación a las 20:30 horas, justo media hora antes de que echen a rodar los bombines en el Salón de Sorteos de Madrid.
Si prefieres la vía digital a través de la web oficial o su aplicación, la hora límite oscila entre las 20:00 y las 20:30 horas. Pasado ese margen, los terminales quedan bloqueados y la suerte estará echada para este sorteo.
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Lotería Nacional, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo de hoy!
Un jueves más, Loterías y Apuestas del Estado vuelve con un nuevo sorteo de Lotería Nacional. A las 21:00 horas empezarán a rodar los bombos y se repartirán más de 12,6 millones de euros entre sus jugadores.
¡Mucha suerte a todos los participantes! Recuerda que podrás seguirlo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL.