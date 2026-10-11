El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del domingo 11 de octubre
El sorteo de El Gordo de la Primitiva de este domingo 11 de octubre ofrece una nueva oportunidad de ganar un bote de 18,6 millones de euros.
Lotería Nacional del 12 de octubre: horario y premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Se puede jugar por internet?
Sí, es posible participar a través de la web y la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, eligiendo los números manualmente o generando una apuesta automática.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué porcentaje se reparte en premios?
Loterías y Apuestas del Estado retiene un 45% de la recaudación total, un 10% se reserva para los reintegros y el 45% restante se destina íntegramente al reparto de premios.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuántas categorías de premio hay?
El sorteo reparte premios en ocho categorías distintas, desde la primera, que exige acertar los 5 números más el número clave, hasta la última, que solo requiere coincidir con 2 números y el clave.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto hoy?
El plazo para adquirir boletos finaliza unos minutos antes del inicio de la extracción, aproximadamente a las 21:30 horas.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Para participar hay que seleccionar 5 números del 1 al 54 junto a un número clave del 0 al 9, pudiendo optar también por una apuesta automática. El precio de cada apuesta simple es de 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 11 de octubre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana.
La combinación ganadora y el número clave se conocerán en directo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, y podrán consultarse de inmediato en los canales oficiales.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo informativo especial para seguir de cerca toda la emoción del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 11 de octubre.
Durante las próximas horas, compartiremos datos curiosos, estadísticas y todo el contexto histórico necesario para entender la magnitud de este sorteo. ¡Prepara tus boletos y acompáñanos en esta emocionante tarde llena de pura ilusión!