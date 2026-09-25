Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados y premios del sorteo del jueves 24 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional con los siguientes números ganadores:

- Primer premio (30.000 €): 21012

- Segundo premio (6.000 €): 37776

- Últimas 4 cifras (75 €): 3028, 7001, 1667 y 2521

- Últimas 3 cifras (15 €): 170, 065, 498, 530, 074, 599 y 345

- Últimas 2 cifras (6 €): 54, 98, 51, 41, 07, 84, 33, 19 y 79

- Reintegros (3 €): 2, 5 y 6

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio de la Lotería Nacional a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

La Agencia Tributaria en España aplica una regla fija y sencilla para los premios de Loterías y Apuestas del Estado: Hacienda se queda con el 20% de la cantidad que exceda los 40.000 euros.