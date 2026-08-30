Gordo de la Primitiva, hoy | Comprobar resultados del sorteo del domingo 30 de agosto, en directo
Comprueba en directo los resultados y premios del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 30 de agosto.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 29 de agosto.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, domingo 30 de agosto de 2026 a las 21:40, un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
🔴¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?
El bote de hoy, domingo 30 de agosto, es de 14,5 millones de euros.
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum, mientras que si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | La estrategia del boleto semanal
Muchos aficionados al Gordo de la Primitiva prefieren utilizar números fijos en cada sorteo. Las estadísticas demuestran que cada bola tiene exactamente la misma probabilidad teórica de salir en la extracción de hoy.
Sin embargo, en este domingo 30 de agosto variados participantes confían en fechas señaladas o combinaciones aleatorias. Cualquier estrategia es válida para intentar adivinar el resultado definitivo que ofrecerá el bombo oficial.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Récords de botes históricos
El Gordo de la Primitiva ha entregado premios astronómicos a lo largo de su historia reciente. El bote más elevado jamás repartido hasta el sorteo de hoy superó los 33 millones de euros para un único acertante en España.
Ese hito demostró la capacidad de este juego para acumular cuantías millonarias. Este domingo 30 de agosto la expectativa se mantiene máxima para comprobar si el resultado deja un nuevo multimillonario.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Cobro de boletos premiados
Una vez confirmado el resultado del sorteo de hoy, el proceso de cobro varía según la cuantía obtenida. Los premios inferiores a 2.000 euros del Gordo de la Primitiva se pueden solicitar en cualquier administración oficial de Loterías.
Para importes superiores a esa cifra este domingo 30 de agosto, se debe acudir a entidades bancarias autorizadas. El plazo máximo para reclamar cualquier premio expira exactamente a los tres meses.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Gestión de tributos y Hacienda
Si logras el ansiado premio en el Gordo de la Primitiva de hoy, debes considerar la legislación tributaria vigente. Los premios superiores a 40.000 euros cuentan con una retención fiscal del 20% sobre el importe que supere dicho límite exento.
La Agencia Tributaria descuenta dicho importe automáticamente antes del cobro este domingo 30 de agosto. Por tanto, el resultado neto recibido por el ganador queda libre de obligaciones fiscales posteriores.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Reparto de categorías de premios
El sistema de premios del Gordo de la Primitiva se divide en ocho categorías diferentes más el reintegro. El premio principal de hoy corresponde a la categoría especial, reservada para quienes acierten los 5 números principales junto con el número clave.
Si no hay acertantes de primera categoría este domingo 30 de agosto, el importe acumulado se suma al bote de la siguiente semana. Conoceremos el resultado oficial tras la verificación de los auditores.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Tipos de apuestas disponibles
Para participar en el sorteo de hoy, los jugadores pueden optar por dos modalidades de juego. La apuesta simple del Gordo de la Primitiva permite marcar 5 números y el clave por 1,50 euros cada columna jugada en el boleto.
Por otro lado, este domingo 30 de agosto también se pueden realizar apuestas múltiples. Esta opción incrementa las probabilidades al marcar hasta 11 números en un mismo bloque, multiplicando las combinaciones posibles.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo se juega?
Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números de una tabla principal que va del 1 al 54. Además, se asigna automáticamente o se elige un Número Clave comprendido entre el 0 y el 9.
Acertar esa combinación exacta de cinco cifras y la clave es lo que otorga el codiciado gran bote. Es una mecánica muy sencilla pero que garantiza premios millonarios capaces de cambiar una vida.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuál es el bote de hoy?
El bote de hoy, domingo 30 de agosto, es de 14,5 millones de euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Un origen en 1993
El nacimiento del Gordo de la Primitiva se remonta al año 1993. Loterías y Apuestas del Estado decidió crear un juego dominical que complementara la oferta tradicional, buscando atraer rápidamente a un nuevo público.
Inicialmente, su mecánica era distinta a la actual, pero siempre mantuvo su esencia de gran premio. Hoy en día, es uno de los sorteos más populares y esperados del fin de semana en toda España.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo informativo especial para seguir de cerca toda la emoción del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 30 de agosto. Te acompañaremos minuto a minuto hasta que salgan todas las bolas.
Durante las próximas horas, compartiremos datos curiosos, estadísticas y todo el contexto histórico necesario para entender la magnitud de este sorteo. ¡Prepara tus boletos y acompáñanos en esta emocionante tarde llena de pura ilusión!