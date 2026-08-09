Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 8 de agosto

Estos son los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 8 de agosto de 2026:

Primer premio: 57.521

Segundo premio: 23.381

Reintegros: 1, 2, 8

Cuatro cifras: 2.353 - 4.253 - 6.293 - 7.335

Tres cifras: 091 - 176 - 199 - 222 - 683 - 690 - 776 - 936 - 943 - 947

Dos cifras: 02 - 22 - 29 - 62 - 62 - 67 - 68 - 96 - 97

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo. Por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.