Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar resultado del sorteo del domingo 2 de agosto, en directo
Comprueba en directo el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 2 de agosto.
👉 Comprobar resultado del sorteo extraordinario de Lotería Nacional del sábado 1 de agosto.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, domingo 26 de julio de 2026 a las 21:40, un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Comprueba el resultado oficial en directo en EL ESPAÑOL.
🔴 ¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?
El bote de hoy, domingo 2 de agosto, es de 11,9 millones de euros.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum, mientras que si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo se juega?
Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números de una tabla principal que va del 1 al 54. Además, se asigna automáticamente o se elige un Número Clave comprendido entre el 0 y el 9.
Acertar esa combinación exacta de cinco cifras y la clave es lo que otorga el codiciado gran bote. Es una mecánica muy sencilla pero que garantiza premios millonarios capaces de cambiar una vida.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Un origen en 1993
El nacimiento del Gordo de la Primitiva se remonta al año 1993. Loterías y Apuestas del Estado decidió crear un juego dominical que complementara la oferta tradicional, buscando atraer rápidamente a un nuevo público.
Inicialmente, su mecánica era distinta a la actual, pero siempre mantuvo su esencia de gran premio. Hoy en día, es uno de los sorteos más populares y esperados del fin de semana en toda España.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo informativo especial para seguir de cerca toda la emoción del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 2 de agosto. Te acompañaremos minuto a minuto hasta que salgan todas las bolas.
Durante las próximas horas, compartiremos datos curiosos, estadísticas y todo el contexto histórico necesario para entender la magnitud de este sorteo. ¡Prepara tus boletos y acompáñanos en esta emocionante tarde llena de pura ilusión!