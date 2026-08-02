Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar resultado del sorteo del domingo 2 de agosto, en directo

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, domingo 26 de julio de 2026 a las 21:40, un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Comprueba el resultado oficial en directo en EL ESPAÑOL.

🔴 ¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?

El bote de hoy, domingo 2 de agosto, es de 11,9 millones de euros.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum, mientras que si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.