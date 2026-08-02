Gordo de la Primitiva, hoy en directo.

Gordo de la Primitiva, hoy en directo. Imagen de archivo.

Loterías

Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar resultado del sorteo del domingo 2 de agosto, en directo

Comprueba en directo el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 2 de agosto.

👉 Comprobar resultado del sorteo extraordinario de Lotería Nacional del sábado 1 de agosto.

A. Riba
Publicada
Actualizada

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, domingo 26 de julio de 2026 a las 21:40, un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Comprueba el resultado oficial en directo en EL ESPAÑOL.

🔴 ¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?

El bote de hoy, domingo 2 de agosto, es de 11,9 millones de euros.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana lunes, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum, mientras que si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.

  1. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo se juega?

    Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números de una tabla principal que va del 1 al 54. Además, se asigna automáticamente o se elige un Número Clave comprendido entre el 0 y el 9.

    Acertar esa combinación exacta de cinco cifras y la clave es lo que otorga el codiciado gran bote. Es una mecánica muy sencilla pero que garantiza premios millonarios capaces de cambiar una vida.

  2. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Un origen en 1993

    El nacimiento del Gordo de la Primitiva se remonta al año 1993. Loterías y Apuestas del Estado decidió crear un juego dominical que complementara la oferta tradicional, buscando atraer rápidamente a un nuevo público.

    Inicialmente, su mecánica era distinta a la actual, pero siempre mantuvo su esencia de gran premio. Hoy en día, es uno de los sorteos más populares y esperados del fin de semana en toda España.

  3. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Los resultados oficiales

    En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.

    Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.

  4. A. Riba

    Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!

    ¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo informativo especial para seguir de cerca toda la emoción del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 2 de agosto. Te acompañaremos minuto a minuto hasta que salgan todas las bolas.

    Durante las próximas horas, compartiremos datos curiosos, estadísticas y todo el contexto histórico necesario para entender la magnitud de este sorteo. ¡Prepara tus boletos y acompáñanos en esta emocionante tarde llena de pura ilusión!