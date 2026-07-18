Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 18 de julio de 2026
La Lotería Nacional celebra este sábado, 18 de julio, un nuevo sorteo con un primer premio de 600.000 euros por serie (60.000 euros al décimo).
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 14 de julio:
Primer premio:
Segundo premio:
Reintegros:
Cuatro cifras:
Tres cifras:
Dos cifras: 00 - 05 - 06 - 22 - 45 - 61 - 77 - 82 - 86
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 578
La segunda es el 751
La tercera es el 796
La cuarta es el 849
La quinta es el 359
La sexta es el 347
La séptima es el 193
La octava es el 741
La novena es el 404
La décima es el 023
300 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 22
La segunda es el 61
La tercera es el 77
La cuarta es el 82
La quinta es el 86
La sexta es el 05
La séptima es el 00
La octava es el 06
La novena es el 45
120 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional, hoy | Menos de 3 minutos para el inicio del sorteo
A las 13:00 dará comienzo la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo afecta la compra de varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué hay varios premios por cifras y no sólo el primero y segundo?
Para dar más oportunidades de premio a los jugadores, se establecen varias categorías según coincidencias de cifras (dos, tres, cuatros y reintegros).
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.
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Lotería Nacional | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado, cada décimo cuesta 6 €.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.