Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 18 de julio

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 18 de julio:

Primer premio: 28.920

Segundo premio: 36.809

Reintegros: 0, 1, 7

Cuatro cifras: 0360 - 3.170 - 5.421 - 5.639

Tres cifras: 023 - 193 - 347 - 359 - 404 - 578 - 741 - 751 - 796 - 849

Dos cifras: 00 - 05 - 06 - 22 - 45 - 61 - 77 - 82 - 86