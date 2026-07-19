Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 18 de julio
La Lotería Nacional celebra este sábado, 18 de julio, un nuevo sorteo con un primer premio de 600.000 euros por serie (60.000 euros al décimo).
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 18 de julio:
Primer premio: 28.920
Segundo premio: 36.809
Reintegros: 0, 1, 7
Cuatro cifras: 0360 - 3.170 - 5.421 - 5.639
Tres cifras: 023 - 193 - 347 - 359 - 404 - 578 - 741 - 751 - 796 - 849
Dos cifras: 00 - 05 - 06 - 22 - 45 - 61 - 77 - 82 - 86
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Lotería Nacional, en directo | Repaso a los resultados
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 18 de julio:
Primer premio: 28.920
Segundo premio: 36.809
Reintegros: 0, 1, 7
Cuatro cifras: 0360 - 3.170 - 5.421 - 5.639
Tres cifras: 023 - 193 - 347 - 359 - 404 - 578 - 741 - 751 - 796 - 849
Dos cifras: 00 - 05 - 06 - 22 - 45 - 61 - 77 - 82 - 86
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del sábado
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 9 de julio de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el jueves 23 de julio.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Comprar vivienda con el premio
Uno de los grandes objetivos de muchos ganadores de la Lotería Nacional es utilizar el premio para comprar una vivienda. En este directo explicaremos qué aspectos deberían analizar antes de realizar una operación importante y por qué es necesario valorar todos los gastos asociados.
Además, comentaremos la importancia de no precipitarse después de recibir una cantidad elevada de dinero. Tras el sorteo del sábado 18 de julio, los afortunados pueden conseguir nuevos objetivos personales si realizan una planificación adecuada y toman decisiones pensando en su estabilidad futura.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Invertir el premio con responsabilidad
Muchos ganadores de la Lotería Nacional se preguntan qué pueden hacer con el dinero conseguido después del sorteo. En este directo analizaremos la posibilidad de invertir una parte del premio y la importancia de informarse antes de elegir cualquier opción financiera.
También hablaremos sobre los riesgos, la necesidad de diversificar y la importancia de evitar decisiones basadas en promesas de beneficios rápidos. Tras los resultados del 18 de julio, una estrategia adecuada puede ayudar a transformar un premio puntual en una oportunidad económica más estable para el futuro.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Nuevas oportunidades económicas
Un premio de la Lotería Nacional puede convertirse en una oportunidad para iniciar nuevos proyectos o mejorar la situación económica. En este directo analizaremos cómo algunos ganadores utilizan el dinero para alcanzar objetivos personales, profesionales o familiares.
También comentaremos la importancia de estudiar cada posibilidad antes de realizar inversiones o grandes compras. Tras el sorteo del 17 de julio, una correcta planificación permite que el premio no sea solo una recompensa puntual, sino una herramienta para construir un futuro más estable.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Seguridad y privacidad del ganador
Cuando una persona gana un premio en la Lotería Nacional, proteger su privacidad puede ser una decisión importante. En este directo hablaremos sobre la conveniencia de actuar con discreción, cuidar la información personal y evitar compartir detalles innecesarios sobre el premio.
Además, repasaremos algunos consejos para organizar el dinero con tranquilidad y tomar decisiones sin presiones externas. Después de los resultados del sábado 18 de julio, mantener la seguridad y la calma ayuda a los ganadores a disfrutar mejor de una noticia tan positiva.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cambios en la vida del ganador
Un premio de la Lotería Nacional puede provocar importantes cambios personales y económicos. En este directo hablaremos sobre cómo afrontar una nueva situación financiera, organizar prioridades y adaptarse progresivamente a las nuevas posibilidades que ofrece el premio.
Además, explicaremos por qué es importante mantener la calma y no modificar completamente el estilo de vida de forma inmediata. Tras el sorteo del 18 de julio, los ganadores pueden aprovechar esta oportunidad para cumplir objetivos, siempre que combinen ilusión con una correcta planificación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo?
Sí, pero solo cuando estés seguro de que es premiado. Añade nombre y DNI en el reverso.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?
Cada ganador tributa solo por su parte proporcional del premio.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
No, si ya se aplicó la retención. El gravamen es especial y no va al IRPF.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?
DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar?
El plazo máximo es de 90 días naturales. Pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.