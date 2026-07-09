Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 9 de julio, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 9 de julio de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 9 de julio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 56.177
- Segundo premio (6.000 €): 35.934
- Últimas 4 cifras (75 €): 6.952, 6.515, 1.653, 6.737,
- Últimas 3 cifras (15 €): 319, 636, 750, 276, 203, 187, 193,
- Últimas 2 cifras (6 €): 02, 22, 59, 99, 92, 46, 54, 09, 20,
- Reintegros (3 €): 7, 3 y 6
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Centro Comercial Plaza Aluche, L-B27. Avda Los Poblados, Madrid, 28044, Madrid
- Aviador Durán, 8, Rota, 11520, Cadiz
- Bono Guarner, 17, Alicante, 03005, Alicante
- Edificio Benidorm L- 4 (Crta. Moraira-Calpe), Moraira, 03724, Alicante
- Aragon, 21, Palma de Mallorca, 07005, Baleares
- Antonio Frontera, 1, Palma de Mallorca, 07004, Baleares
- Pza. de la Constitucion, 6 (Otro Local), El Carpio, 14620, Cordoba
- Avda. Peruleiro, 10, Coruña (A), 15011, Coruña (A)
- Juan de Bethencourt, 56 Loc 2, Puerto Del Rosario, 35600, las Palmas
- Infanta Benchara, 3, Gáldar, 35460, las Palmas
- Paseo de las Canteras, 64, las Palmas Gc, 35010, las Palmas
- Alcalde Oscar Bautista Afonso, S/N L-2, Santa Maria de Guia, 35450, las Palmas
- C/.Aragoneses, 13, Alcobendas, 28100, Madrid
- Centro Comercial Rincon de la Victoria Ctra. Totalan, S/N L-3A, la Cala Del Moral, 29730, Malaga
- Carrera, 11, Archidona, 29300, Malaga
- Jaleo, 6, Pareton, 30858, Murcia
- San Juan, 16, Alsasua, 31800, Navarra
- La Entrada, 5, Guía de Isora, 38680, Sta.cruz.tfe
- Plaza España, 7, Mayorga, 47680, Valladolid
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 9 de julio de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 11 de julio.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Qué ocurre después del cobro
Tras cobrar un premio de la Lotería Nacional, comienza una nueva etapa donde la organización financiera adquiere un papel importante. En este directo explicaremos qué aspectos deben tener en cuenta los ganadores después de recibir el dinero y cómo pueden prepararse para administrar correctamente su nueva situación económica.
También repasaremos la importancia de controlar los gastos, establecer prioridades y valorar diferentes opciones antes de mover grandes cantidades. Después del sorteo del jueves 9 de julio, la planificación se convierte en una herramienta esencial para aprovechar al máximo una oportunidad tan especial.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Gastos inteligentes tras ganar
Un premio de la Lotería Nacional puede despertar muchos deseos de compra, pero tomar decisiones inteligentes es fundamental para conservar su valor. En este directo analizaremos qué gastos pueden ser una buena inversión y cuáles conviene pensar con más calma antes de realizarlos.
Además, comentaremos la importancia de crear un equilibrio entre disfrutar del premio y mantener una buena salud financiera. Después de los resultados del 9 de julio, los ganadores pueden aprovechar esta oportunidad para mejorar su calidad de vida siempre que gestionen el dinero con planificación y responsabilidad.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo proteger el premio
Después de conocer los resultados de la Lotería Nacional, proteger correctamente el dinero ganado es una de las principales prioridades para los afortunados. En este directo explicaremos algunos consejos básicos para mantener la seguridad del premio, organizar las finanzas y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la tranquilidad del ganador.
También hablaremos sobre la importancia de actuar con discreción, analizar cada decisión y establecer objetivos claros. Tras el sorteo del jueves 9 de julio, gestionar bien una cantidad inesperada puede convertirse en la clave para disfrutar del premio durante mucho tiempo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Nueva vida tras ganar
Un premio de la Lotería Nacional puede abrir una etapa completamente diferente para los ganadores. En este directo hablaremos sobre cómo afrontar ese cambio, organizar las nuevas posibilidades y tomar decisiones pensando en el futuro.
También analizaremos la importancia de mantener la estabilidad personal, cuidar las relaciones familiares y gestionar el dinero con responsabilidad. Tras el sorteo del jueves 9 de julio, los afortunados tienen la oportunidad de transformar una noticia emocionante en un proyecto de vida más seguro gracias a una buena planificación y decisiones meditadas.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Repartir un premio compartido
Cuando un décimo de la Lotería Nacional pertenece a varias personas, organizar correctamente el reparto del dinero es fundamental. En este directo explicaremos cómo gestionar un premio compartido y qué recomendaciones pueden seguir familiares, amigos o compañeros que hayan participado juntos.
Además, hablaremos sobre la importancia de mantener una buena comunicación entre todos los ganadores y dejar claras las cantidades correspondientes. Después de los resultados del 9 de julio, una correcta organización permite disfrutar del premio sin conflictos y celebrar juntos una noticia tan especial.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | El impacto de un premio
Ganar un premio en la Lotería Nacional puede cambiar la vida de una persona en muchos aspectos. En este directo analizaremos cómo una cantidad importante puede influir en las decisiones familiares, laborales y económicas de los afortunados.
También comentaremos la importancia de adaptarse poco a poco a la nueva situación y evitar cambios demasiado rápidos. Tras el sorteo del jueves 9 de julio, los ganadores deben recordar que el verdadero valor del premio no está solo en recibir el dinero, sino en utilizarlo de forma inteligente para construir nuevas oportunidades.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Donar parte del premio
Algunos ganadores de la Lotería Nacional deciden destinar una parte del dinero conseguido a ayudar a familiares, proyectos personales o causas solidarias. En este directo hablaremos sobre las posibilidades de compartir un premio y la importancia de hacerlo siempre con planificación.
Además, explicaremos que cualquier decisión relacionada con grandes cantidades de dinero debe analizarse con calma para evitar problemas posteriores. Después de conocer los resultados del jueves 9 de julio, muchos afortunados empiezan una nueva etapa donde la generosidad y la responsabilidad pueden ir de la mano.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Ayuda profesional para ganadores
Cuando una persona recibe un premio importante de la Lotería Nacional, contar con asesoramiento adecuado puede ser una decisión acertada. En este directo explicaremos por qué algunos ganadores recurren a expertos en finanzas, fiscalidad o planificación patrimonial antes de tomar decisiones importantes.
También hablaremos sobre la utilidad de analizar objetivos personales y crear una estrategia adaptada a cada situación. Tras el sorteo del 9 de julio, gestionar correctamente una cantidad inesperada puede marcar una gran diferencia y ayudar a que el premio se convierta en una herramienta de estabilidad futura.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Ahorrar después de ganar
Un premio de la Lotería Nacional puede ser una oportunidad perfecta para mejorar la situación económica mediante una buena estrategia de ahorro. En este directo explicaremos por qué reservar una parte del dinero y crear una planificación financiera puede ayudar a mantener el beneficio del premio durante muchos años.
Además, comentaremos la importancia de establecer prioridades y diferenciar entre gastos necesarios y compras impulsivas. Después del sorteo del jueves 9 de julio, los ganadores pueden tomar decisiones inteligentes para proteger su patrimonio y disfrutar del premio con mayor tranquilidad.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Comprar vivienda con el premio
Muchos ganadores de la Lotería Nacional se plantean utilizar el dinero para adquirir una vivienda o mejorar su situación residencial. En este directo analizaremos qué aspectos conviene valorar antes de realizar una compra importante y cómo planificar correctamente una inversión de este tipo.
También hablaremos sobre gastos asociados, planificación financiera y la importancia de no tomar decisiones apresuradas después de recibir el premio. Tras los resultados del 9 de julio, administrar correctamente una cantidad importante puede ayudar a cumplir objetivos personales y convertir la suerte en una mejora económica estable.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Primer consejo si tu décimo ha sido premiado
Si has comprobado los resultados y tu décimo tiene premio, lo primero es mantener la calma. La emoción puede jugar una mala pasada, por lo que conviene revisar el número varias veces y verificar el resultado utilizando siempre fuentes oficiales antes de celebrar definitivamente el premio.
Después, guarda el décimo en un lugar seguro. Si el premio es importante, evita manipularlo innecesariamente y procura no perderlo ni deteriorarlo. El décimo es el documento que acredita el derecho al cobro, por lo que conservarlo en buen estado es fundamental hasta que completes todos los trámites correspondientes.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda del premio?
Una vez conocidos los resultados de la Lotería Nacional, una de las dudas más habituales entre los ganadores es cuánto dinero deberán pagar a Hacienda. No todos los premios tributan de la misma forma, ya que existe un mínimo exento establecido por la normativa vigente. Solo la parte del premio que supera ese límite está sujeta al gravamen correspondiente, que se aplica automáticamente en el momento del cobro.
Esto significa que, si tu premio está sujeto a impuestos, normalmente recibirás directamente el importe neto, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional para esa retención. Aun así, siempre es recomendable revisar las condiciones del premio y conservar toda la documentación relacionada con el décimo premiado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Seguridad al cobrar un premio
Recibir un premio de la Lotería Nacional es una gran noticia, pero también requiere actuar con precaución. En este directo hablaremos sobre las medidas de seguridad recomendadas para los ganadores, desde proteger el décimo hasta evitar compartir información sensible sobre la cantidad obtenida.
También comentaremos la importancia de planificar los siguientes pasos antes de gastar el dinero. Tras el sorteo del jueves 9 de julio, los afortunados tienen una oportunidad especial para organizar su futuro financiero con calma, evitando decisiones impulsivas y buscando siempre la mejor manera de aprovechar el premio.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Laurea Miro, 229-231, Esplugues de Llobregat, 08950, Barcelona
- Brigadier Algarra . Esquina C/ Jaime I, 33 Local 2, Petrer, 03610, Alicante
- Gibraltar, 8, Calpe, 03710, Alicante
- Avda. 28 de Febrero, 77, Benahadux, 04410, Almeria
- Padre Arintero, 2 Bajo B, Avilés, 33403, Asturias
- Iglesia, 342, Calella, 08370, Barcelona
- De la Font, 4, Sant Andreu de la Barca, 08740, Barcelona
- Concepcion, 61, Puerto Real, 11510, Cadiz
- Travesia de Santiago, 8, Zas, 15850, Coruña (A)
- Lepanto, 6 Bjo, Guadix, 18500, Granada
- Infanta Benchara, 3, Gáldar, 35460, las Palmas
- Alcalde Porqueres, 3, Lleida, 25008, Lleida
- Federico Garcia Lorca, 14, Benamocarra, 29719, Malaga
- Travesia de Vigo, 164, Vigo, 36206, Pontevedra
- Avda. Juan Xxiii, 11, Sevilla, 41006, Sevilla
- Avda. Dels Tramvies, 12, Manises, 46940, Valencia
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Centro Comercial Plaza Aluche, L-B27. Avda Los Poblados, Madrid, 28044, Madrid
- Aviador Durán, 8, Rota, 11520, Cadiz
- Bono Guarner, 17, Alicante, 03005, Alicante
- Edificio Benidorm L- 4 (Crta. Moraira-Calpe), Moraira, 03724, Alicante
- Aragon, 21, Palma de Mallorca, 07005, Baleares
- Antonio Frontera, 1, Palma de Mallorca, 07004, Baleares
- Pza. de la Constitucion, 6 (Otro Local), El Carpio, 14620, Cordoba
- Avda. Peruleiro, 10, Coruña (A), 15011, Coruña (A)
- Juan de Bethencourt, 56 Loc 2, Puerto Del Rosario, 35600, las Palmas
- Infanta Benchara, 3, Gáldar, 35460, las Palmas
- Paseo de las Canteras, 64, las Palmas Gc, 35010, las Palmas
- Alcalde Oscar Bautista Afonso, S/N L-2, Santa Maria de Guia, 35450, las Palmas
- C/.Aragoneses, 13, Alcobendas, 28100, Madrid
- Centro Comercial Rincon de la Victoria Ctra. Totalan, S/N L-3A, la Cala Del Moral, 29730, Malaga
- Carrera, 11, Archidona, 29300, Malaga
- Jaleo, 6, Pareton, 30858, Murcia
- San Juan, 16, Alsasua, 31800, Navarra
- La Entrada, 5, Guía de Isora, 38680, Sta.cruz.tfe
- Plaza España, 7, Mayorga, 47680, Valladolid
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Retenciones de Hacienda explicadas
Una de las principales preguntas tras ganar un premio de la Lotería Nacional es cuánto dinero se queda finalmente el ganador después de las retenciones aplicadas por Hacienda. En este directo explicaremos cómo funciona la fiscalidad de los premios y por qué la cantidad anunciada puede no coincidir exactamente con la cantidad recibida.
Además, repasaremos algunos conceptos importantes para entender mejor la gestión del dinero ganado. Después de los resultados del 9 de julio, conocer las obligaciones fiscales ayuda a tomar decisiones más realistas sobre ahorro, inversión y planificación económica.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazos para cobrar el premio
Después de conocer los resultados de la Lotería Nacional, muchos ganadores tienen dudas sobre cuánto tiempo tienen para reclamar su premio y cuáles son los pasos necesarios. En este directo explicaremos la importancia de informarse sobre los plazos de cobro, la conservación del décimo y los procedimientos establecidos para recibir el dinero.
También hablaremos sobre la tranquilidad que aporta actuar con organización y evitar perder oportunidades por desconocimiento. Tras el sorteo del jueves 9 de julio, conocer todos estos detalles permite a los afortunados gestionar su premio de manera segura y responsable.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 7, 3 y 6
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 9 de julio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 56.177
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.