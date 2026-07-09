Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 9 de julio, en directo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 9 de julio de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 56.177

- Segundo premio (6.000 €): 35.934

- Últimas 4 cifras (75 €): 6.952, 6.515, 1.653, 6.737,

- Últimas 3 cifras (15 €): 319, 636, 750, 276, 203, 187, 193,

- Últimas 2 cifras (6 €): 02, 22, 59, 99, 92, 46, 54, 09, 20,

- Reintegros (3 €): 7, 3 y 6

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

- Centro Comercial Plaza Aluche, L-B27. Avda Los Poblados, Madrid, 28044, Madrid

- Aviador Durán, 8, Rota, 11520, Cadiz

- Bono Guarner, 17, Alicante, 03005, Alicante

- Edificio Benidorm L- 4 (Crta. Moraira-Calpe), Moraira, 03724, Alicante

- Aragon, 21, Palma de Mallorca, 07005, Baleares

- Antonio Frontera, 1, Palma de Mallorca, 07004, Baleares

- Pza. de la Constitucion, 6 (Otro Local), El Carpio, 14620, Cordoba

- Avda. Peruleiro, 10, Coruña (A), 15011, Coruña (A)

- Juan de Bethencourt, 56 Loc 2, Puerto Del Rosario, 35600, las Palmas

- Infanta Benchara, 3, Gáldar, 35460, las Palmas

- Paseo de las Canteras, 64, las Palmas Gc, 35010, las Palmas

- Alcalde Oscar Bautista Afonso, S/N L-2, Santa Maria de Guia, 35450, las Palmas

- C/.Aragoneses, 13, Alcobendas, 28100, Madrid

- Centro Comercial Rincon de la Victoria Ctra. Totalan, S/N L-3A, la Cala Del Moral, 29730, Malaga

- Carrera, 11, Archidona, 29300, Malaga

- Jaleo, 6, Pareton, 30858, Murcia

- San Juan, 16, Alsasua, 31800, Navarra

- La Entrada, 5, Guía de Isora, 38680, Sta.cruz.tfe

- Plaza España, 7, Mayorga, 47680, Valladolid