Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 25 de junio, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 25 de junio de 2026 en EL ESPAÑOL.
Más información: Resultados del Cupón Especial de San Juan de la ONCE del miércoles 24 de junio.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 25 de junio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 31.608
- Segundo premio (6.000 €): 39.275
- Últimas 4 cifras (75 €): 2765, 9120, 6969 y 2228
- Últimas 3 cifras (15 €): 648, 772, 578, 767, 215, 806 y 205
- Últimas 2 cifras (6 €): 30, 57, 03, 40, 35, 82, 08, 77 y 16
- Reintegros (3 €): 3, 9 y 8
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 25 de junio, el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio ha sido el 31.608 y ha tocado en las siguientes localidades:
- Juan Fernández, S/N, Cartagena, 30201, Murcia
- Curro Malena, 3-Bajo- A, Lebrija, 41740, Sevilla
- Doctor Gadea, 9, San Juan de Alicante, 03550, Alicante
- Escritor Conde de Zamora, 10, Córdoba, 14005, Córdoba
- Gran Via Parque, 29, Córdoba, 14005, Cordobá
- Cantarerias, 6, Puente Genil, 14500, Cordobá
- Alameda San Antón, 5, Cartagena, 30205, Murcia
- Pza. Mayor, 12, Villacastín, 40150, Segovia
- Crrta.gral. Cabo Blanco, 124, Cabo Blanco, 38626, Santa Cruz de Tenerife
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: Identificación en billetes compartidos
Si jugaste el décimo a medias con compañeros o familiares y ha resultado ganador del premio mayor, tened mucho cuidado a la hora de cobrarlo. Debéis acudir al banco y registrar a todos los copropietarios antes de que la entidad realice la transferencia del dinero.
Si una sola persona cobra los 30.000 euros y luego reparte el dinero a los demás, la Agencia Tributaria lo considerará legalmente como una donación. Esto implicaría tener que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mermando el premio por un simple error de procedimiento burocrático.
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Lotería Nacional hoy: Firma el reverso de tu décimo
Si tienes en tus manos un boleto físico premiado con una cantidad importante esta noche, debes asegurar su propiedad inmediatamente. El décimo es un documento al portador, lo que significa que, legalmente, pertenece a la persona que lo tenga en la mano y lo presente al cobro.
Para evitar problemas en caso de extravío o robo antes de ir al banco, te recomendamos que escribas tu nombre, apellidos y DNI en el reverso, y que le tomes una fotografía por ambas caras. Esta sencilla acción te acredita como el dueño legítimo ante las autoridades si ocurre cualquier imprevisto.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: Protege tu anonimato
Ganar 30.000 euros es una noticia maravillosa, pero desde una perspectiva práctica y de seguridad, la discreción es tu mejor aliada. Evita la tentación de publicarlo en tus redes sociales o de contarlo masivamente en tu entorno laboral. La prudencia te evitará compromisos innecesarios.
Compartir la noticia solo con tu círculo familiar más íntimo te permitirá asimilar el premio con tranquilidad. Mantener un perfil bajo evita que te conviertas en el objetivo de peticiones de dinero o de supuestos asesores financieros que suelen aparecer cuando la noticia de un décimo ganador se hace pública.
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Lotería Nacional hoy: Atención a la caducidad
Con la euforia de haber ganado, algunos jugadores cometen el grave error de guardar el décimo y olvidar reclamarlo de inmediato. Es un hecho crucial recordar que absolutamente todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado tienen una fecha de caducidad irrevocable de tres meses.
Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al sorteo. Si no presentas tu boleto premiado antes del 25 de septiembre de 2026, perderás todo derecho a reclamar el dinero. Ese capital no cobrado pasará automáticamente a engrosar las arcas del Tesoro Público. No lo dejes para el último día.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: Cobro de décimos digitales
Cada vez más usuarios utilizan la tecnología para participar. Si adquiriste tu número ganador a través de la web o la app oficial de Loterías, el proceso de cobro tras conocerse los resultados es completamente automático y te ahorrará cualquier visita presencial a las administraciones.
Para los premios menores, el dinero se transferirá directamente a tu monedero virtual o Lotobolsa esta misma noche. Si ganaste el primer premio de 30.000 euros, el sistema requerirá que completes un formulario de verificación de identidad (KYC), tras lo cual el dinero se enviará directamente a tu cuenta bancaria registrada.
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Lotería Nacional hoy: El trámite bancario para el primer premio
Si la suerte ha llamado a tu puerta con los 30.000 euros del primer premio o los 6.000 euros del segundo, el protocolo cambia por razones de seguridad. Las administraciones de calle no disponen de tanto efectivo ni están autorizadas para abonar cantidades que sean iguales o superiores a 2.000 euros.
Deberás dirigirte obligatoriamente a una de las entidades bancarias concertadas por el Estado (como BBVA o CaixaBank). Allí, tras verificar tu identidad con el DNI y la autenticidad del boleto, te realizarán una transferencia bancaria gratuita a la cuenta que elijas. Por ley, el banco no puede cobrarte ninguna comisión por este trámite.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: Cómo cobrar premios menores
Con los resultados ya sobre la mesa, es momento de gestionar las ganancias. Si tu décimo ha sido premiado con una cantidad inferior a 2.000 euros (como pedreas, terminaciones o reintegros), el proceso es sumamente sencillo y directo. No necesitas hacer trámites bancarios complejos.
A partir de mañana mismo, puedes acudir a cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Al presentar tu décimo validado, el lotero te entregará tu dinero en efectivo o a través de Bizum, de manera rápida y sin comisiones. Recuerda llevar siempre el resguardo original en buen estado.
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Lotería Nacional hoy: La mejor noticia sobre Hacienda
Si eres uno de los afortunados que se ha llevado el primer premio de 30.000 euros, tenemos una noticia excelente fundamentada en la normativa fiscal actual. A diferencia de sorteos más grandes, en el evento de los jueves Hacienda no retiene ninguna parte de tu premio, ya que la ley protege las ganancias menores.
Actualmente, el límite exento de tributación está fijado rígidamente en 40.000 euros. Como el premio máximo de esta noche no supera esa cifra, recibirás el capital de forma íntegra. Es un alivio importante que convierte a este premio en una inyección económica completamente libre de impuestos directos.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 9 y 8
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 25 de junio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 31.608
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 39.275
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo
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Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 2.765
La segunda es el 9.120
La tercera es el 6.969
La cuarta es el 2.228
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 648
La segunda es el 772
La tercera es el 578
La cuarta es el 767
La quinta es el 215
La sexta es el 806
La séptima es el 205
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 30
La segunda es el 57
La tercera es el 03
La cuarta es el 40
La quinta es el 35
La sexta es el 82
La séptima es el 08
La octava es el 77
La novena es el 16
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: ¡Comienza el sorteo!
¡Ha llegado la hora! Conectamos nuestra señal informativa con el emblemático Salón de Sorteos. Las autoridades se ponen en pie, las luces se centran en el escenario y los operarios retiran los seguros de los cinco bombos múltiples. El sorteo del 25 de junio arranca en estos instantes.
Preparaos, ajustad bien vuestros billetes y mantened la mirada fija en las extracciones. En las próximas actualizaciones os narraremos al segundo cada número agraciado. Desde este momento, la estadística pura toma el control. ¡Mucha suerte a todos los que tenéis un décimo en la mano esperando cambiar la noche!
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: Exactitud suiza en Madrid
Si hay algo que caracteriza a Loterías y Apuestas del Estado es su estricta puntualidad. El sorteo no comenzará ni un minuto antes ni un minuto después de las 21:00 horas. Esta exactitud milimétrica permite que todas las redes de transmisión de datos nacionales se sincronicen perfectamente.
A medida que nos acercamos a la hora clave de este 25 de junio, los técnicos de sonido y cámaras ya están en sus puestos. Para los que estéis en casa, aseguraos de tener refrescada la pantalla o el volumen subido, porque en cuanto escuchemos el primer chasquido de las bolas, la lluvia de premios habrá comenzado.
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Lotería Nacional hoy: Alta probabilidad de reintegro
Si ganar el primer premio requiere mucha suerte, recuperar la inversión es bastante más accesible. En el sorteo que arranca en breve, la probabilidad de obtener un reintegro es sorprendentemente alta. Como hay tres terminaciones premiadas, tienes un 30% de posibilidades matemáticas de que tu décimo termine en una de ellas.
Esto significa que, estadísticamente, casi uno de cada tres décimos jugados esta noche recuperará sus 3 euros. Esta alta tasa de retorno es la clave del éxito del sorteo, ya que permite a los jugadores reinvertir ese dinero en la próxima semana sin sentir que han perdido su capital.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: Probabilidad del primer premio
Las matemáticas son claras y transparentes en este juego. Como entran en juego todos los números desde el 00000 hasta el 99999, la probabilidad exacta de llevarse el ansiado primer premio es de 1 entre 100.000. Cada décimo que tienes en la mano representa esa fracción de esperanza matemática.
Aunque parezca una cifra difícil, es inmensamente más favorable que la de otros grandes sorteos europeos o primitivas. Por eso la Lotería de los jueves es tan querida: ofrece un equilibrio perfecto entre una inversión baja de 3 euros y unas posibilidades matemáticas reales de ganar 30.000 euros al décimo.
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Lotería Nacional hoy: La mecánica de los cinco bombos
A diferencia del tradicional bombo gigante de Navidad, esta noche veremos en acción el moderno sistema de bombos múltiples. Son exactamente cinco esferas automatizadas, cada una encargada de extraer una cifra específica: decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.
Este sistema garantiza una rapidez increíble durante el evento. En cada extracción, los cinco bombos giran simultáneamente y liberan una bola al mismo tiempo. Los niños cantarán el número formado de izquierda a derecha. Es una mecánica tan hipnótica como eficaz, diseñada para mantener el ritmo vibrante del directo durante apenas veinte minutos.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy jueves: Cierre de ventas inminente
Si eres de los que dejan todo para el último minuto, debes saber que el tiempo se agota. La venta de décimos para el sorteo de hoy se cerró oficialmente a las 20:30 horas. A partir de ese instante, las terminales han bloqueado cualquier intento de emitir un boleto para esta noche.
Este protocolo de cierre es vital para la organización. Permite a Loterías y Apuestas del Estado contabilizar exactamente la recaudación y las series vendidas antes de que las bolas comiencen a caer. ¡Esos últimos minutos ya pasaron, la suerte está definitivamente sellada y echada!