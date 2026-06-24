Cupón Especial de San Juan de la ONCE, hoy | Resultados del sorteo del miércoles 24 de junio, en directo

Este miércoles 24 de junio de 2026, la ONCE se ha sumado a las festividades de San Juan repartiendo 500.000 euros al número más la serie y 220 tarjetas regalo para viajes y alojamientos. Estos han sido los resultados del sorteo de hoy:

-Número premiado:

-Reintegros:

🔴¿Qué es el Cupón Especial de San Juan de la ONCE?

El Cupón Especial de San Juan es una edición del tradicional Cupón Diario que incorpora 220 tarjetas regalo vinculadas a experiencias de viaje. Todos aquellos que adquieran un cupón para el sorteo del 24 de junio podrán participar en una promoción exclusiva. Se celebra a las 21:25 horas y se podrán consultar los resultados en el directo de EL ESPAÑOL o la web oficial de la ONCE.

🔴¿Cuáles son los premios del Cupón Especial de San Juan?

El plato fuerte de la noche es el gran premio de 500.000 euros al número más la serie. Sin embargo, la estructura de premios de la ONCE para su Cupón Diario es muy amplia y deja miles de opciones de rascar un pellizco.

A continuación, desglosamos el listado completo de lo que puedes ganar en este sorteo especial:

- 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

- 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

- 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

- 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o últimas cifras.

- Premios de 6 euros a las dos primeras o últimas cifras.

- Reintegro de 2 euros a la primera o última cifra.