Cupón Especial de San Juan de la ONCE, hoy | Resultados del sorteo del miércoles 24 de junio, en directo
Por el día de San Juan la ONCE repartirá medio millón de euros y experiencias de viaje para celebrar esta noche mágica. Comprueba los números premiados en EL ESPAÑOL.
Más información: Cupón Especial de San Juan de la ONCE: premios y horarios del sorteo de hoy miércoles 24 de junio de 2026
Este miércoles 24 de junio de 2026, la ONCE se ha sumado a las festividades de San Juan repartiendo 500.000 euros al número más la serie y 220 tarjetas regalo para viajes y alojamientos. Estos han sido los resultados del sorteo de hoy:
-Número premiado:
-Reintegros:
🔴¿Qué es el Cupón Especial de San Juan de la ONCE?
El Cupón Especial de San Juan es una edición del tradicional Cupón Diario que incorpora 220 tarjetas regalo vinculadas a experiencias de viaje. Todos aquellos que adquieran un cupón para el sorteo del 24 de junio podrán participar en una promoción exclusiva. Se celebra a las 21:25 horas y se podrán consultar los resultados en el directo de EL ESPAÑOL o la web oficial de la ONCE.
🔴¿Cuáles son los premios del Cupón Especial de San Juan?
El plato fuerte de la noche es el gran premio de 500.000 euros al número más la serie. Sin embargo, la estructura de premios de la ONCE para su Cupón Diario es muy amplia y deja miles de opciones de rascar un pellizco.
A continuación, desglosamos el listado completo de lo que puedes ganar en este sorteo especial:
- 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.
- 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
- 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.
- 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o últimas cifras.
- Premios de 6 euros a las dos primeras o últimas cifras.
- Reintegro de 2 euros a la primera o última cifra.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Un cupón con identidad propia
Los cupones especiales suelen diferenciarse por su diseño y por la relevancia de la fecha elegida. En el caso de San Juan, la temática suele estar relacionada con elementos festivos y culturales.
Además de los premios, muchos coleccionistas conservan determinados cupones por su valor simbólico. Esto hace que cada edición tenga interés tanto para participantes como para aficionados a la historia de los sorteos.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | El origen de la fiesta
La festividad de San Juan tiene raíces históricas y culturales muy profundas. En numerosas localidades se celebran hogueras, encuentros familiares y actividades populares vinculadas al cambio de estación.
La ONCE aprovecha estas fechas especiales para lanzar sorteos temáticos que conectan con tradiciones ampliamente conocidas. De esta forma, el cupón se convierte también en una forma de recordar el patrimonio cultural asociado a la noche más corta del año.
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Comprobar Cupón Especial de San Juan, hoy | Una tradición muy esperada
El Cupón Especial de San Juan es uno de los sorteos más llamativos de la ONCE por coincidir con una fecha llena de simbolismo. La celebración de San Juan está relacionada con el inicio del verano y con numerosas tradiciones populares en toda España.
Muchas personas aprovechan esta ocasión para participar en un sorteo que combina ilusión, premios y una larga trayectoria. Cada edición despierta gran interés entre jugadores habituales y quienes deciden probar suerte en una fecha tan señalada.
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Cupón Especial de San Juan de la ONCE | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo del Copón Especial de San Juan de la ONCE que se llevará a cabo este miércoles, 24 de junio de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!