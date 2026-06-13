Comprobar Lotería Nacional, hoy en directo | Resultados y números premiados del sorteo del sábado 13 de junio de 2026
Comprueba todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 13 de junio de 2026, y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de junio
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 13 de junio de 2026:
- Primer premio: 69.497
- Segundo premio: 71.657
- Reintegros: 3, 7, 9
- Cuatro cifras: 3.938 - 4.414 - 6.366 - 8.675
- Tres cifras: 019 - 221 - 416 - 456 - 494 - 506 - 549 - 701 - 848 - 901
- Dos cifras: 07 - 24 - 32 - 33 - 33 - 42 - 61 - 81 - 90
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para proceder al cobro de cualquier premio, el requisito indispensable y universal es la presentación del décimo o resguardo original, el cual debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin enmiendas, roturas ni raspaduras que puedan generar dudas sobre su autenticidad.
En caso de que el importe sea inferior a los 2.000 €, este boleto físico es el único elemento que necesitará entregar en la administración de lotería para recibir el dinero de forma inmediata. Si el boleto estuviera deteriorado, deberá acudir igualmente a una administración para que sea remitido a Loterías y Apuestas del Estado para su correspondiente verificación técnica.
Por el contrario, si la cuantía es igual o superior a los 2.000 € y debe gestionar el cobro a través de una entidad bancaria colaboradora, la legislación vigente exige obligatoriamente aportar su documento oficial de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte). Asimismo, deberá facilitar un número de cuenta de la que sea titular para que se efectúe la transferencia financiera de manera segura.
Es de vital importancia recordar que si el décimo es compartido por varias personas, todos los participantes agraciados deberán acudir a la entidad bancaria a identificarse con su respectiva documentación para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y garantizar el correcto reparto fiscal del premio.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si ha resultado agraciado en el sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que puede comenzar a reclamar su premio desde la misma tarde del día de la celebración, una vez concluyan las verificaciones oficiales de los resultados.
No obstante, es fundamental vigilar el calendario, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula de forma estricta que el derecho al cobro caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al del sorteo.
Transcurrido este plazo improrrogable, cualquier boleto premiado perderá por completo su validez legal y los fondos correspondientes pasarán de manera irrevocable a las arcas del Tesoro Público.
El canal para hacer efectivo el cobro dependerá exclusivamente de la cuantía económica obtenida en el décimo. Para importes menores a 2.000 €, la gestión es inmediata y puede realizarse en cualquier administración de lotería autorizada del país.
Sin embargo, si la fortuna le ha sonreído con un premio mayor o igual a esa cifra, la legislación vigente exige acudir a las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank) provisto de su documento de identidad, donde el importe se abonará mediante transferencia financiera de forma totalmente segura.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Francisco de los Herreros, número 19, Palma de Mallorca, código postal 07005, Islas Baleares
- Calle San Benito, número 3, Gondomar, código postal 36380, Pontevedra
- Centro Comercial Artea, barrio Peruri, número 33, local B-74 B, Leioa, código postal 48940, Vizcaya
- Centro Comercial La Gavia, calle Adolfo Bioy Casares, número 2, local B59, Madrid, código postal 28051, Madrid
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Avenida de Finisterre, número 89, A Laracha, código postal 15145, A Coruña
- Calle Mariana Pineda, número 26, Vélez de Benaudalla, código postal 18670, Granada
- Calle Albia de Castro, número 10, Logroño, código postal 26003, La Rioja
- Calle Terreras, número 4, Tabernas, código postal 04200, Almería
- Calle Enric Prat de la Riba, número 106, L’Hospitalet de Llobregat, código postal 08901, Barcelona
- Avenida de Extremadura, número 89, Aldeanueva de la Vera, código postal 10440, Cáceres
- Calle Telesforo Díaz, número 1, El Provencio, código postal 16670, Cuenca
- Calle Real, número 13, Cambados, código postal 36630, Pontevedra
- Calle Juan García J. Expósito El Gago, número 3, Punta del Hidalgo, código postal 38240, Santa Cruz de Tenerife
- Calle Sarrikobaso, número 4, Algorta, código postal 48991, Vizcaya
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 7, 9
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 13 de junio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 69.497
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 71.657
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 6.366
La segunda es el 4.414
La tercera es el 8.675
La cuarta es el 3.938
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 549
La segunda es el 456
La tercera es el 416
La cuarta es el 494
La quinta es el 506
La sexta es el 221
La séptima es el 901
La octava es el 848
La novena es el 701
La décima es el 019
300 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 32
La segunda es el 90
La tercera es el 24
La cuarta es el 61
La quinta es el 07
La sexta es el 33
La séptima es el 42
La octava es el 33
La novena es el 81
120 euros a la serie