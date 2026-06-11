Comprobar Lotería Nacional hoy jueves, en directo | Resultados y premios del sorteo del 11 de junio

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 11 de junio de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 84.348

- Segundo premio (6.000 €): 98.553

- Últimas 4 cifras (75 €): 2472, 6897, 9061 y 3495

- Últimas 3 cifras (15 €): 391, 780, 135, 703, 426, 711 y 609

- Últimas 2 cifras (6 €): 21, 34, 55, 63, 83, 84, 13, 04 y 63

- Reintegros (3 €): 7, 6 y 8

🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?

En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 11 de junio, el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.