Comprobar Lotería Nacional hoy jueves, en directo | Resultados y premios del sorteo del 11 de junio
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 11 de junio de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 11 de junio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 84.348
- Segundo premio (6.000 €): 98.553
- Últimas 4 cifras (75 €): 2472, 6897, 9061 y 3495
- Últimas 3 cifras (15 €): 391, 780, 135, 703, 426, 711 y 609
- Últimas 2 cifras (6 €): 21, 34, 55, 63, 83, 84, 13, 04 y 63
- Reintegros (3 €): 7, 6 y 8
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 11 de junio, el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede tocar dos veces el mismo número?
Sí, aunque es extremadamente improbable, un mismo número puede resultar premiado en distintos sorteos celebrados a lo largo de los años. De hecho, existen números considerados “históricos” por haber repetido premios relevantes.
Esto alimenta supersticiones y fidelidades entre jugadores que nunca cambian su número habitual. Algunas personas llevan décadas jugando exactamente la misma combinación con la esperanza de repetir la suerte de años anteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa con los premios no cobrados?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo oficial caducan automáticamente y pasan a manos del Estado. El periodo para cobrar suele ser de tres meses desde el día siguiente al sorteo.
Cada año quedan sin reclamar cantidades importantes por olvidos, pérdida de décimos o errores al comprobar resultados. Por eso, las administraciones recuerdan constantemente la importancia de revisar bien los números.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Centro Comercial Carrefour-Sevilla II-Crta Tomares, San Juan de Aznalfarache, 41920, Sevilla
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Avda. Generalitat, 41- 43, Barberà Del Vallès, 08210, Barcelona
- Centro Comercial Meridiano. Av. M. Hermoso Rojas, 8 Bajo L-B6, Santa Cruz de Tenerife, 38005, Santa Cruz de Tenerife
- Pasaje San Miguel, 21, Torremolinos, 29620, Málaga
- San Juan, 37, Alhaurín de la Torre, 29130, Málaga
- Ramon Y Cajal, 3, Roda (La), 02630, Albacete
- Teso Nuevo, 1, Arévalo, 05200, Ávila
- Avda. Portugal, 38, Cádiz, 11008, Cádiz
- Avda. Estudiantes, 51, Valdepeñas, 13300, Ciudad Real
- Carmen, 22, Aguilar de la Frontera, 14920, Córdoba
- Plaza 15 de Agosto, 18, la Palma Del Condado, 21700, Huelva
- Cebadilla, 22, Puebla de Guzmán, 21550, Huelva
- Cantante Lucy Cabrera Suarez, 4 L-3, Galera (La), 35018, las Palmas
- Avda. las Palmeras, 2, Sta. Úrsula, 38390, Santa Cruz de Tenerife
- Avda. Valencia, 1, Alfarrasí, 46893, Valencia
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se pueden compartir décimos por WhatsApp?
Sí, muchas personas comparten participaciones mediante fotografías o mensajes en aplicaciones móviles. Sin embargo, expertos legales recomiendan dejar constancia clara de quiénes participan y cuánto dinero aporta cada uno.
En caso de resultar premiado, disponer de pruebas escritas puede evitar conflictos posteriores. Por ello, es frecuente que grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo documenten previamente el reparto del décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tarda en ingresarse un premio importante?
Una vez validado el décimo en una entidad bancaria autorizada, el ingreso del dinero suele realizarse en pocos días laborables. El plazo puede variar dependiendo de la cuantía y de las comprobaciones administrativas necesarias.
Los bancos recomiendan acudir con cita previa si el premio es elevado y llevar toda la documentación necesaria. En premios compartidos, además, es habitual solicitar la identificación de todos los beneficiarios.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 7, 6 y 8
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 11 de junio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 84.348
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 98.553
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1.630
La segunda es el 6.897
La tercera es el 9.061
La cuarta es el 3.495
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 391
La segunda es el 780
La tercera es el 135
La cuarta es el 703
La quinta es el 426
La sexta es el 711
La séptima es el 609
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 21
La segunda es el 34
La tercera es el 55
La cuarta es el 83
La quinta es el 84
La sexta es el 13
La séptima es el 04
La octava es el 63
La novena es el 20
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre billete, serie y décimo?
El billete es el documento completo emitido por Loterías y Apuestas del Estado y está dividido en diez décimos. Cada décimo representa una décima parte del valor total del billete y es la modalidad más habitual entre los jugadores.
Por otro lado, las series son duplicados de una misma numeración. Esto significa que un mismo número puede existir en diferentes series, aumentando así el volumen total de premios que se ponen en circulación durante cada sorteo
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto dinero reparte hoy la Lotería Nacional?
El sorteo ordinario de este jueves vuelve a poner en juego millones de euros en premios entre todas las categorías existentes. El grueso del reparto se concentra en el primer y segundo premio, aunque también hay cientos de premios menores repartidos por terminaciones y aproximaciones.
Cada semana, miles de décimos resultan agraciados en algún nivel, lo que convierte a la Lotería Nacional en uno de los sorteos más repartidos del calendario español. Muchas administraciones destacan precisamente ese carácter “más cercano” frente a otros grandes botes europeos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si mi décimo resulta premiado?
Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse directamente en administraciones oficiales de lotería. En cambio, los importes superiores deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras autorizadas por SELAE.
Los ganadores disponen de tres meses para reclamar el premio desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca automáticamente, por lo que conviene revisar cuanto antes los números premiados
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hasta qué hora se puede comprar un décimo para el sorteo?
Las administraciones de lotería suelen cerrar la venta de décimos poco antes del inicio del sorteo, aunque el horario puede variar según el punto de venta y el canal utilizado. En plataformas online autorizadas, el cierre suele producirse minutos antes de las 21:15 horas.
Los jugadores que quieran participar en el sorteo de hoy deben comprobar con antelación el horario de su administración habitual o de la web oficial de SELAE para evitar quedarse fuera cuando arranque la extracción de bolas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuáles son los premios principales del sorteo de hoy?
El primer premio reparte 300.000 euros por serie, equivalentes a 30.000 euros por décimo. El segundo premio está dotado con 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros al décimo premiado.
Además de los grandes premios, el sorteo incluye extracciones de cuatro, tres y dos cifras, así como reintegros. Esto permite que numerosos participantes recuperen el importe jugado o consigan premios menores durante la noche del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 28 de mayo?
El sorteo ordinario de la Loterías y Apuestas del Estado comenzará hoy a las 21:15 horas desde el Salón de Sorteos situado en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Como cada jueves, el evento podrá seguirse en directo a través de medios digitales y emisoras oficiales que retransmiten la extracción de números y premios.
La emisión de este jueves corresponde al sorteo número 43 del año y mantiene el formato tradicional de bombos múltiples. Miles de jugadores en toda España estarán pendientes del primer premio, dotado con 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!