Comprobar Cuponazo ONCE | Resultados y números premiados del sorteo de hoy, viernes 22 de mayo de 2026
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 22 de mayo
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 15 de mayo. Los números premiados son los siguientes:
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 90.915
Serie (6.000.000 €): 084
🔴 ¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 15 de mayo de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Cuponazo?
El premio principal del Cuponazo exige acertar las cinco cifras y la serie exacta del cupón, por lo que se trata de uno de los premios más difíciles de conseguir dentro de los sorteos de la ONCE. Sin embargo, el juego incluye numerosas categorías de premios menores que aumentan las opciones de obtener alguna cantidad económica.
Muchos participantes valoran precisamente esa combinación entre un gran premio millonario y múltiples posibilidades de premios secundarios, lo que convierte al Cuponazo en uno de los sorteos más populares de los viernes en España.
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Cuponazo ONCE hoy | ¿Dónde comprobar los resultados del Cuponazo de hoy?
Los resultados oficiales del Cuponazo de la ONCE pueden comprobarse poco después del sorteo a través de la web oficial de la ONCE, medios de comunicación especializados y puntos de venta autorizados. Cada viernes miles de jugadores consultan las combinaciones premiadas tras el cierre del sorteo.
También es habitual seguir el resultado en directos informativos y coberturas minuto a minuto como en EL ESPAÑOL, donde se actualizan el número ganador, la serie y el reparto de premios conforme la organización publica los datos oficiales.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto cuesta jugar al Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo de la ONCE tiene un precio de 3 euros por cupón y permite optar a algunos de los premios más elevados de los sorteos semanales en España. Cada boleto incluye un número de cinco cifras y una serie, elementos clave para optar al premio principal de 6 millones de euros.
Además del premio mayor, el sorteo reparte cientos de premios secundarios y reintegros, lo que hace que muchos jugadores participen semanalmente buscando tanto el gran bote como premios menores repartidos por terminaciones y aproximaciones.
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Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Desde cuándo se celebra el Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo de la ONCE comenzó a celebrarse en 1988 y desde entonces se ha convertido en uno de los sorteos más populares de España. A lo largo de los años, el formato y la cuantía de los premios han ido evolucionando hasta alcanzar los actuales premios multimillonarios.
Cada viernes, millones de cupones se venden en toda España con la ilusión de conseguir uno de los grandes premios que reparte este histórico sorteo organizado por la ONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un cupón premiado de la ONCE?
El cupón físico del Cuponazo funciona como un documento al portador, por lo que perderlo puede suponer también perder el derecho a cobrar el premio. Por ello, la ONCE recomienda conservar siempre el boleto en buen estado hasta después de comprobar los resultados oficiales.
En cambio, los cupones adquiridos a través de la plataforma oficial JuegosONCE quedan registrados digitalmente, lo que facilita que el importe del premio pueda abonarse directamente en la cuenta del usuario premiado.
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Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuándo se puede cobrar un premio del Cuponazo?
Los premios del Cuponazo pueden cobrarse desde el día siguiente al sorteo, una vez que la ONCE confirma oficialmente los resultados. Los premios menores pueden hacerse efectivos en puntos de venta autorizados, mientras que los importes más elevados deben tramitarse en entidades bancarias colaboradoras.
Además, los ganadores cuentan con un plazo de treinta días naturales desde la fecha del sorteo para reclamar el premio correspondiente antes de que caduque el derecho al cobro.
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Cuponazo de la ONCE del viernes 22 de mayo | ¿Cuánto dinero se lleva Hacienda de un premio del Cuponazo?
Los premios de loterías y apuestas organizadas por la ONCE están sujetos a tributación, aunque existe un mínimo exento establecido por la legislación española. Actualmente, los primeros 40.000 euros del premio no pagan impuestos.
A partir de esa cantidad, Hacienda aplica un gravamen especial del 20% sobre el importe restante. Esta retención se realiza automáticamente antes de que el ganador reciba el dinero correspondiente al premio.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿A qué hora se celebra el sorteo del Cuponazo de la ONCE?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes por la noche y normalmente los resultados oficiales se conocen a partir de las 21:25 horas. A esa hora comienzan a publicarse las combinaciones premiadas y las comprobaciones oficiales de la ONCE.
Miles de jugadores siguen cada semana el desenlace del sorteo pendientes de si su número resulta agraciado con alguno de los premios millonarios que reparte este juego tradicional de la ONCE.
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Cuponazo de la ONCE hoy, en directo | ¿Qué premio reparte el Cuponazo de la ONCE?
El gran atractivo del Cuponazo de la ONCE es su premio mayor de 6.000.000 de euros para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie exacta. Además, cada viernes también se reparten 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número ganador, aunque no coincida la serie.
A esto se suman decenas de premios menores por aproximaciones y terminaciones, lo que convierte al Cuponazo en uno de los sorteos con más posibilidades de obtener algún tipo de premio dentro de los juegos de la ONCE.
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Cuponazo de la ONCE | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo del Cuponazo de la ONCE que se llevará a cabo este viernes, 22 de mayo de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!