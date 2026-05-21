Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 21 de mayo, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 21 de mayo de 2026.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 45.780
- Segundo premio (6.000 €): 38.140
- Últimas 4 cifras (75 €): 5.522, 3.775, 6.153, 8.087
- Últimas 3 cifras (15 €): 398, 847, 229, 640, 530, 947, 569
- Últimas 2 cifras (6 €): 89, 93, 77, 52, 79, 21, 25, 21, 02
- Reintegros (3 €): 0, 3 y 8
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 21 de mayo de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 23 de mayo de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué ocurre si varias personas presentan el mismo décimo?
Cuando existe un conflicto sobre la propiedad de un décimo premiado, las entidades bancarias y SELAE paralizan el cobro hasta que la situación pueda aclararse legalmente. Por ello, es fundamental conservar el boleto original y disponer de pruebas sobre su posesión.
Las disputas suelen producirse en casos de décimos compartidos o boletos perdidos. Los expertos recomiendan documentar siempre las participaciones conjuntas y evitar entregar el décimo original a terceros sin garantías suficientes.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué comunidades autónomas suelen repartir más premios?
Las grandes ciudades y las zonas con mayor tradición lotera suelen concentrar un volumen más alto de premios debido al enorme número de décimos vendidos cada semana. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao aparecen frecuentemente entre las localidades agraciadas.
Sin embargo, la suerte puede aparecer en cualquier rincón del país y en muchas ocasiones los premios importantes terminan viajando gracias al turismo o a la venta online. Algunos pequeños municipios incluso se convierten en noticia nacional tras repartir un gran premio inesperado.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué recomendaciones dan los expertos si toca un gran premio?
Los especialistas financieros recomiendan mantener la calma y evitar decisiones precipitadas tras recibir un gran premio de lotería. Antes de realizar inversiones o compras importantes, aconsejan estudiar la situación económica personal y buscar asesoramiento profesional.
También se insiste en la importancia de guardar el décimo en un lugar seguro, realizar una copia o fotografía del boleto y acudir cuanto antes a una entidad autorizada para gestionar correctamente el cobro del premio obtenido.
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Lotería Nacional hoy | ¿Se puede cobrar un premio de forma anónima?
En España, los premios menores pueden cobrarse directamente en administraciones de lotería sin demasiados trámites, pero cuando las cantidades son elevadas es necesario identificarse ante la entidad bancaria autorizada para gestionar el pago correspondiente.
Aun así, la identidad de los ganadores no suele hacerse pública salvo que ellos mismos decidan compartirla. Muchos premiados optan por mantener la discreción para evitar problemas personales o la exposición mediática tras recibir grandes cantidades de dinero.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué algunos números se agotan antes del sorteo?
Determinados números generan una gran demanda entre los jugadores debido a supersticiones, fechas señaladas o acontecimientos recientes. Los números relacionados con eventos deportivos, aniversarios históricos o cifras repetidas suelen agotarse rápidamente en numerosas administraciones.
También influye mucho la tradición familiar o las costumbres locales. Hay jugadores que llevan décadas apostando por la misma terminación y otros que buscan números concretos después de noticias importantes o sucesos mediáticos ocurridos durante la semana.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuáles son los premios más habituales en la Lotería Nacional?
Aunque toda la atención suele centrarse en el primer y segundo premio, la mayoría de premios repartidos en cada sorteo corresponden a reintegros y terminaciones de dos, tres y cuatro cifras. Estos premios menores permiten que miles de jugadores recuperen parte del dinero invertido.
Además, las aproximaciones y las centenas también generan un importante número de décimos premiados. Gracias a esta estructura de premios escalonados, es frecuente que muchos participantes obtengan pequeñas cantidades incluso sin acertar el número completo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre un billete y un décimo de Lotería Nacional?
En la Lotería Nacional, el billete completo está formado por diez décimos del mismo número y serie. Aunque la mayoría de jugadores compra únicamente décimos, el billete representa la participación íntegra y multiplica por diez el importe de cualquier premio obtenido.
Por ejemplo, si un décimo premiado recibe 30.000 euros, el billete completo correspondiente alcanza los 300.000 euros. Esta división permite que más personas puedan participar en el sorteo con cantidades reducidas y compartir números entre varios jugadores.
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Lotería Nacional hoy | ¿Se puede comprar la Lotería Nacional por internet?
Sí, actualmente es posible adquirir décimos de la Lotería Nacional tanto en administraciones físicas como a través de internet. La web oficial de Loterías y Apuestas del Estado permite comprar números para distintos sorteos semanales y extraordinarios desde cualquier lugar de España.
Además, existen plataformas autorizadas y aplicaciones móviles que facilitan la reserva y gestión de décimos digitales. En estos casos, el jugador recibe un resguardo electrónico válido para reclamar el premio en caso de resultar agraciado.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar el primer premio?
La probabilidad de conseguir el primer premio de la Lotería Nacional depende del número de billetes emitidos para cada sorteo. En términos generales, acertar el número completo sigue siendo complicado, aunque existen muchas más opciones de obtener premios menores gracias a las terminaciones y reintegros.
Precisamente por esa combinación entre premios grandes y pequeñas recompensas, la Lotería Nacional continúa siendo uno de los juegos más populares del país. Muchos participantes valoran especialmente la posibilidad de recuperar el dinero jugado mediante reintegros o coincidencias parciales.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio de la Lotería Nacional?
Los premios de la Lotería Nacional pueden cobrarse durante un plazo de tres meses a partir del día siguiente al sorteo. Una vez superado ese periodo, el derecho al cobro caduca y el importe pasa a manos del Tesoro Público.
Por este motivo, los expertos recomiendan revisar los décimos cuanto antes y guardar los resguardos de compra si se han adquirido online. En muchas ocasiones, algunos premios menores quedan sin reclamar simplemente porque los jugadores olvidan comprobar sus números.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué ocurre si se pierde un décimo premiado?
Perder un décimo premiado puede convertirse en un gran problema, ya que el billete es el único documento válido para reclamar el premio. Por eso, Loterías y Apuestas del Estado recomienda firmar siempre el reverso del décimo y conservarlo en buen estado hasta conocer el resultado del sorteo.
En caso de robo o pérdida, existe la posibilidad de presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y comunicar la incidencia a SELAE. Si el décimo está identificado correctamente y no ha sido cobrado, podrían iniciarse actuaciones para bloquear el pago mientras se resuelve la situación.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la Lotería Nacional?
Los premios de la Lotería Nacional están sujetos a tributación cuando superan el mínimo exento establecido por la normativa vigente. Actualmente, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos, por lo que muchos premios menores pueden cobrarse íntegramente sin retenciones.
Cuando el premio supera esa cantidad, Hacienda aplica un gravamen del 20% sobre la parte excedente. Esta retención se realiza automáticamente en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe directamente la cantidad neta correspondiente.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencias hay entre el sorteo del jueves y el del sábado?
La principal diferencia entre ambos sorteos está en el importe de los premios y en el precio del décimo. El sorteo del jueves suele ofrecer premios más modestos y boletos más baratos, mientras que el del sábado reparte cantidades superiores y tiene un coste mayor por décimo.
Además, algunos sorteos extraordinarios de sábado incluyen premios especiales o emisiones dedicadas a acontecimientos concretos. Aun así, el sorteo de los jueves mantiene una gran tradición y continúa siendo uno de los más seguidos cada semana por miles de jugadores en España.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto cuesta un décimo de la Lotería Nacional del jueves?
El décimo de la Lotería Nacional de los jueves tiene un precio habitual de 3 euros, lo que lo convierte en uno de los sorteos más accesibles para los jugadores habituales. Cada billete está dividido en diez décimos, permitiendo compartir participaciones entre familiares, amigos o compañeros de trabajo.
El bajo coste del décimo hace que este sorteo semanal mantenga una gran participación en toda España. Muchos jugadores conservan números abonados desde hace años o apuestan por terminaciones especiales relacionadas con fechas señaladas o números considerados de la suerte.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué administración vendió el último primer premio?
Tras cada sorteo, muchos jugadores buscan conocer en qué localidades se han vendido los números premiados. Las administraciones agraciadas suelen celebrar la noticia con fotografías, descorches de champán y largas colas de curiosos que quieren probar suerte en futuros sorteos.
En ocasiones, el primer premio está muy repartido y llega a varias provincias españolas, mientras que otras veces cae íntegramente en una sola localidad. Este reparto territorial es uno de los aspectos que más interés despierta después de cada celebración de la Lotería Nacional.
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Lotería Nacional hoy | ¿Puede compartirse un décimo premiado?
Sí, un décimo premiado puede compartirse entre varias personas siempre que exista un acuerdo previo sobre el reparto. Es muy habitual que familiares, amigos o compañeros de trabajo jueguen participaciones conjuntas para aumentar las opciones de conseguir algún premio.
Los expertos recomiendan dejar constancia por escrito o mediante fotografías de quién participa en el décimo y qué porcentaje corresponde a cada uno. De este modo, en caso de premio importante, se evitan posibles conflictos a la hora de repartir el dinero obtenido.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 3 y 8
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 21 de mayo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 45.780
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 38.140
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.