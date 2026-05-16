Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 16 de mayo

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 16 de mayo de 2026:

Primer premio: 59.203

Segundo premio: 36.848

Reintegros: 3, 4, 9

Cuatro cifras: 1.641 - 1.759 - 5.808 - 8.389

Tres cifras: 034 - 210 - 516 - 536 - 697 - 742 - 784 - 869 - 929 - 975

Dos cifras: 02 - 03 - 12 - 51 - 58 - 76 - 79 - 83 - 86

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?

Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.

Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.