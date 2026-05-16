Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 16 de mayo
Comprueba todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 16 de mayo de 2026, y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Cuponazo de la ONCE | Comprobar sorteo del viernes 15 de mayo
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 16 de mayo de 2026:
Primer premio: 59.203
Segundo premio: 36.848
Reintegros: 3, 4, 9
Cuatro cifras: 1.641 - 1.759 - 5.808 - 8.389
Tres cifras: 034 - 210 - 516 - 536 - 697 - 742 - 784 - 869 - 929 - 975
Dos cifras: 02 - 03 - 12 - 51 - 58 - 76 - 79 - 83 - 86
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
-
Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Centro Comercial Carrefour Gran Sur, calle Torres Quevedo, número sin especificar, local 24, La Línea de la Concepción, 11300, Cádiz.
- Avenida de Andalucía, 62B, Estepona, 29680, Málaga.
- Avenida de Juan Carlos I, 92, local 11, Estepona, 29680, Málaga.
- Avenida de Utrera, 77A, Los Palacios y Villafranca, 41720, Sevilla.
- Calle Bolivia, 1A, San Luis de Sabinillas, 29692, Málaga.
- Calle Ezcurdia, 98, Gijón, 33202, Asturias.
- Plaza de la Constitución, 25, La Línea de la Concepción, 11300, Cádiz.
- Avenida de Francia, 5, Algeciras, 11205, Cádiz.
- Calle Carretera, 12, Guadiaro, 11311, Cádiz.
- Camino Real, 2, Cartes, 39311, Cantabria.
Calle Mónaco, 3, Cabanillas del Campo, 19171, Guadalajara.
Carretera General del Norte, 212, Las Palmas de Gran Canaria, 35013, Las Palmas.
Edificio Creu de la Neu, Vielha, 25530, Lleida.
Calle Real, 124, Estepona, 29680, Málaga.
Calle San Pelayo, 1, Ayegui, 31240, Navarra.
Edificio Sevilla 2, local F7 kiosco, Avenida de San Francisco Javier, 9, Sevilla, 41018, Sevilla.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Calle Jaime Janer, 1, Marín, 36900, Pontevedra.
-
Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 4, 9
-
Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 16 de mayo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 59.203
600.000 euros por serie
-
Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 36.848
120.000 euros a la serie
-
Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 1.641
La segunda es el 8.389
La tercera es el 5.808
La cuarta es el 1.759
1.500 euros a la serie
-
Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 210
La segunda es el 516
La tercera es el 975
La cuarta es el 929
La quinta es el 034
La sexta es el 784
La séptima es el 697
La octava es el 536
La novena es el 742
La décima es el 869
300 euros a la serie
-
Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 83
La segunda es el 58
La tercera es el 03
La cuarta es el 02
La quinta es el 51
La sexta es el 76
La séptima es el 79
La octava es el 86
La novena es el 12
120 euros a la serie
-
Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
-
Lotería Nacional, hoy | Menos de 10 minutos para el inicio del sorteo
A las 13:00 dará comienzo la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.