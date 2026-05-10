Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 10 de mayo de 2026
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 10 de mayo, a las 21:40, con un premio de 6,8 millones de euros.
Este domingo 10 de mayo de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 6,8 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 42, 43, 17, 53, 34 mientras el reintegro o número clave es el 7.
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 6,8 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Gordo de la Primitiva | ¿Qué gano si me llevo el reintegro?
Si aciertas el Número Clave (reintegro) en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, el premio que recibes es exactamente el importe de la apuesta jugada. Dado que cada apuesta sencilla de este sorteo tiene un precio de 1,50 €, esa es la cantidad que recuperarás por cada columna en la que hayas marcado el número que ha salido del bombo.
Es importante diferenciarlo de la Primitiva convencional (la de los jueves y sábados), donde el reintegro es de 1 €. En el caso del Gordo, al ser la apuesta más cara, el premio por este concepto también es superior. Si además del número clave has acertado otros números de la combinación ganadora, el reintegro se sumará a la cuantía del premio de la categoría que te corresponda.
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 6,8 millones de euros: 42, 43, 17, 53, 34
El número clave ha sido: 7
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Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Para el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, la normativa fiscal aplicada por Hacienda sigue la regla del mínimo exento de 40.000 €. Esto significa que cualquier premio que sea igual o inferior a esa cantidad se cobra íntegramente, sin ningún tipo de descuento.
Si tu premio supera esa cifra, la Agencia Tributaria se quedará con un 20% únicamente de la cantidad que exceda esos primeros 40.000 €, por lo que el resto del dinero llegará limpio a tu bolsillo.
Por ejemplo, si te llevas un premio de 100.000 €, los primeros 40.000 € quedan libres de impuestos y se tributará el 20% sobre los 60.000 € restantes (es decir, 12.000 € de impuestos).
No es necesario que realices ningún trámite adicional ni que lo incluyas en tu Declaración de la Renta, ya que el banco realiza la retención de forma automática en el momento del cobro.
Eso sí, recuerda que los beneficios posteriores que genere ese dinero (como intereses bancarios) sí deberán tributar como rendimientos del ahorro.
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Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si resultas premiado en el sorteo de hoy domingo, podrás cobrar tu premio a partir de mañana lunes. Por normativa de Loterías y Apuestas del Estado, los premios solo se pueden hacer efectivos el primer día hábil tras la celebración del sorteo.
Si tu premio es inferior a 2.000 €, podrás acudir a cualquier administración de lotería autorizada; si la cifra es igual o superior, deberás dirigirte a una de las entidades bancarias concertadas para realizar el cobro mediante transferencia.
Es muy importante que no dejes pasar mucho tiempo, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses contados desde el día siguiente al sorteo.
Si el boleto fue adquirido a través de canales digitales oficiales, los premios menores suelen abonarse automáticamente en tu cuenta de usuario tras el escrutinio, mientras que para los mayores deberás seguir el proceso de verificación de identidad que indique la plataforma.
¡No olvides revisar bien tu boleto y guardarlo en un lugar seguro hasta mañana!
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para El Gordo de la Primitiva, el plazo general para cobrar el premio es de 3 meses (90 días naturales) desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público.
Dentro de ese plazo puedes cobrarlo desde el día siguiente al sorteo: premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, y premios superiores a 2.000 euros exclusivamente en entidades bancarias colaboradoras. Es fundamental conservar el resguardo en buen estado, porque es el único documento válido para hacer efectivo el premio.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
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El Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
En El Gordo de la Primitiva tienes un plazo de 3 meses para cobrar tu premio, contados desde el día siguiente al sorteo en el que resultó premiado el boleto. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad de recuperarlo después.
Durante esos 3 meses puedes cobrar premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de loterías, y los premios superiores a 2.000 euros únicamente en las entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado, presentando el resguardo original y tu documentación de identidad.
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
En el Gordo de la Primitiva se destina a premios el 55% de todo lo recaudado en el sorteo: una parte va al bote grande (primera categoría) y otra se reparte entre el resto de categorías y el reintegro.
El premio mínimo garantizado para la primera categoría (acertar 5 números más el número clave) es de 4,5 millones de euros, y si no hay acertantes, ese fondo se acumula como bote para el siguiente sorteo.
Dentro de ese 55%, un 10% se reserva para reintegros y el 45% restante se distribuye entre las distintas categorías: aproximadamente un 22% del fondo de premios se asigna a la primera categoría (5+1) y el 23% se reparte entre segunda (5), tercera (4+1), cuarta (4), quinta (3+1), sexta (3), séptima (2+1) y octava (2), con porcentajes fijos por categoría (por ejemplo, en torno al 33% del fondo para la segunda, 6–8% para la tercera y quinta, etc.), mientras que la octava categoría tiene un premio fijo de 3 euros por boleto y el reintegro devuelve la apuesta de 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
En el Gordo de la Primitiva, si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así el premio máximo que podrá llevarse quien acierte en una fecha posterior.
Además, si tampoco hubiera acertantes en otras categorías superiores (segunda, tercera, etc.), los importes previstos para ellas se van sumando a categorías inferiores o al bote futuro, según marcan las normas del juego, de forma que el fondo destinado a premios va engordando progresivamente hasta que haya ganadores.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si solo aciertas el número clave en el Gordo de la Primitiva, sin acertar ninguno de los cinco números principales, obtienes el reintegro de tu apuesta. Esto significa que recuperas exactamente lo que jugaste en esa apuesta sencilla, que normalmente son 1,50 € por combinación.
No se genera un premio “extra” más allá de ese reintegro: el acierto del número clave solo sirve para devolverte el importe apostado, mientras que los premios más altos llegan cuando combinas aciertos en los números principales con el propio número clave.
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El Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo se conocerán los resultados?
En el Gordo de la Primitiva, los resultados del sorteo se conocen el mismo domingo, pocos minutos después de que se celebren las extracciones y se cierre el juego.
Normalmente el sorteo tiene lugar en torno a las 21:40 (hora peninsular), y a partir de ese momento ya existe una combinación ganadora oficial.
En cuestión de minutos, Loterías y Apuestas del Estado publica esa combinación en su web y en el listado de resultados, y los principales medios (prensa, televisión y portales de loterías) actualizan también la información.
A partir de ahí puedes comprobar premios y, poco después, se va sabiendo si hay acertantes de primera categoría y en qué administraciones se han validado los boletos premiados.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda aplica un gravamen especial del 20% a todos los premios de lotería, incluido el Gordo de la Primitiva, pero solo a partir de los primeros 40.000 €, que están totalmente exentos.
Esto significa que si ganas una cantidad inferior, recibirás el premio íntegro; si la supera, el banco realizará la retención de forma automática sobre la diferencia en el momento del cobro. De este modo, no tendrás que preocuparte por realizar pagos adicionales a la Agencia Tributaria por este concepto al año siguiente.
Es fundamental tener en cuenta que, aunque el premio neto no se suma a tu base imponible del IRPF (es decir, no te hará pagar más por tu sueldo en la declaración de la renta), los rendimientos que genere ese dinero sí tributarán.
Si decides invertir el capital en depósitos, acciones o bienes inmuebles, los intereses o rentas obtenidos sí se considerarán ingresos sujetos a impuestos.
Además, si el premio es compartido, la exención de los 40.000 € se prorratea entre todos los participantes según su porcentaje de participación en el décimo o resguardo.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Gordo de la Primitiva que se llevará a cabo este domingo.
El sorteo comenzará a las 21:40 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!