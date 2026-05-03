Lotería Nacional Día de la Madre 2026, hoy en directo | Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario del domingo 3 de mayo
Comprueba aquí los resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional que se celebra hoy domingo 3 de mayo de 2026 y con un premio de 15 millones de euros.
Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 3 de mayo de 2026
Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre. Los números premiados en el sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Premio especial (15.000.000 € al décimo): 46802 Fracción 6 | Serie 3
- Primer premio (130.000 € al décimo): 46802
- Segundo premio (25.000 € al décimo): 57700
- Últimas 4 cifras (375 € al décimo): 0245, 4484, 3849, 4101, 5881
- Últimas 3 cifras (75 € al décimo): 351, 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798, 944
- Últimas 2 cifras (30 € al décimo): 49, 57
- Reintegros (15 €): 2, 3, 7
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo extraordinario de Lotería Nacional por el Día de la Madre del domingo el premio especial es de 15.000.000 € por décimo.
Además, hay un primer premio de 1.300.000 € a la serie, que son 130.000 € por décimo, un segundo premio de 250.000 € a la serie, que son 25.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Lotería Nacional Día de la Madre hoy | ¿Qué gano si me llevo el reintegro?
Si tu décimo termina en una de las cifras del reintegro, ganas exactamente el importe que pagaste por él, es decir, 15 euros. En el sorteo de hoy, existen tres terminaciones ganadoras: la que coincide con la última cifra del primer premio y dos extracciones especiales de una sola cifra realizadas al final del sorteo.
Obtener el reintegro te permite recuperar íntegramente tu inversión inicial, dinero que puedes cobrar en efectivo en cualquier administración o reinvertir en un futuro sorteo de la Lotería Nacional.
Para el sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026, los números premiados con el reintegro han sido el 2 (por ser la última cifra del primer premio, el 46802), junto con el 3 y el 7, que han sido las dos extracciones especiales de un solo dígito.
Aproximadamente 3 de cada 10 décimos jugados resultan agraciados con esta categoría, lo que garantiza una amplia distribución de premios menores. Recuerda que, aunque se trate de una cantidad pequeña, tienes el mismo plazo de tres meses (hasta el 3 de agosto) para reclamarlo en cualquier punto de venta autorizado.
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Lotería Nacional Día de la Madre hoy | ¿Dónde ha caído el premio?
El primer premio del sorteo de hoy, el número 46802, ha sido vendido de forma íntegra en Madrid.
Al haberse consignado la totalidad de las series en la capital, tanto el premio principal de 130.000 euros al décimo como el codiciado Premio Especial de 15 millones de euros (correspondiente a la fracción 6 de la serie 3 de ese mismo número) se han quedado íntegramente en administraciones madrileñas.
Por su parte, el segundo premio, con el número 57700, ha estado mucho más repartido por la geografía española. Las series de este número, agraciado con 25.000 euros al décimo, se han vendido en localidades como Castellón de la Plana, León, Calahorra (La Rioja), Lodosa (Navarra) y Basauri (Vizcaya).
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Para el sorteo de hoy, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% únicamente a los premios que superan los 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros de cualquier premio están totalmente exentos de impuestos.
Por ejemplo, si tienes el primer premio de 130.000 euros al décimo, Hacienda aplicará la retención sobre los 90.000 euros restantes, lo que supone un descuento de 18.000 euros, dejando un importe neto para el ganador de 112.000 euros.
En el caso del Premio Especial de 15 millones de euros, el cálculo sigue la misma lógica: tras descontar el tramo exento, se aplica el 20% sobre 14.960.000 euros, resultando en una retención de 2.992.000 euros y un premio neto final de 12.008.000 euros.
Por el contrario, el segundo premio (25.000 euros al décimo) y todos los premios menores, terminaciones y reintegros se cobran de forma íntegra, ya que no alcanzan el umbral mínimo de tributación.
Esta retención se realiza de forma automática al cobrar el décimo en la entidad bancaria, por lo que no tendrás que realizar trámites adicionales en tu declaración de la renta.
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio a partir de mañana, 4 de mayo de 2026. El plazo oficial para reclamar cualquier cantidad obtenida en el sorteo de hoy es de tres meses, lo que sitúa la fecha límite el próximo 3 de agosto de 2026. Es fundamental no exceder este periodo, ya que una vez finalizado el plazo, el derecho al cobro caduca automáticamente y los fondos no reclamados pasan a ser propiedad del Tesoro Público.
El lugar de cobro dependerá del importe que hayas ganado en esta jornada. Si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes acudir directamente a cualquier punto de venta autorizado de la Red Comercial de Loterías para recibir el dinero de forma inmediata.
No obstante, si has tenido la suerte de ganar una cantidad superior a esos 2.000 euros, deberás dirigirte a una de las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank) provisto de tu DNI y el décimo original; el banco tramitará el ingreso en tu cuenta bancaria tras verificar la autenticidad del boleto y aplicar, si corresponde, la retención fiscal del 20%.
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Comprobar Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | Un repaso a los números premiados
Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre. Los números premiados en el sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Premio especial (15.000.000 € al décimo): 46802 Fracción 6 | Serie 3
- Primer premio (130.000 € al décimo): 46802
- Segundo premio (25.000 € al décimo): 57700
- Últimas 4 cifras (375 € al décimo): 0245, 4484, 3849, 4101, 5881
- Últimas 3 cifras (75 € al décimo): 351, 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798, 944
- Últimas 2 cifras (30 € al décimo): 49, 57
- Reintegros (15 €): 2, 3, 7
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¡Los reintegros!
Han resultado premiados con el reintegro los números 2, 3 y 7
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¡Sale el premio especial!
El número ganador:
46802
Fracción sexta
Serie tercera
15.000.000 euros al décimo
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¡Llega el primer premio!
El número ganador es 46802
1.300.000 euros a la serie
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¡Llega el segundo premio!
El número premiado es el 57700
25.0000 € a la serie
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Lotería Nacional Día de la Madre | Extracciones de 4 cifras
La primera es el 0245
La segunda es el 4484
La tercera es el 3849
La cuarta es el 4101
La quinta es el 5881
3750 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 351
La segunda es el 215
La tercera es el 474
La cuarta es el 555
La quinta es el 926
La sexta es el 771
La séptima es el 496
La octava es el 966
La novena es el 065
La décima es el 954
La undécima es 045
La decimosegunda es 581
La decimotercera es 232
La decimocuarta es 798
La decimoquinta es 944
750 euros a la serie
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Lotería Nacional Día de la Madre | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 49
La segunda es el 57
300 euros a la serie
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Cómo se vive el momento previo al sorteo?
El momento previo al sorteo se vive con una mezcla de rigurosidad técnica y gran expectación en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Antes de que giren los bombos, se lleva a cabo el protocolo de las liras y tolvas, donde todas las bolas numeradas se exponen públicamente para que los asistentes y los fedatarios puedan verificar que no falta ninguna cifra.
Una vez comprobadas, las bolas se introducen en las tolvas y finalmente caen en los bombos, un proceso que garantiza la transparencia total y asegura que todos los números tengan las mismas posibilidades de ganar.
En el ambiente se respira una emoción especial por ser una fecha dedicada a las madres, lo que suele atraer a un público familiar al salón de actos para seguir el evento en directo.
Los operarios realizan las últimas pruebas de los mecanismos automáticos de los cinco bombos múltiples mientras la Mesa Presidencial toma posiciones para supervisar cada detalle legal.
Es un instante de silencio tenso que solo se rompe cuando comienza la rotación de los bombos, marcando el inicio de la búsqueda del décimo que entregará el premio especial de 15 millones de euros en esta noche de domingo.
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Comprobar Sorteo Extraordinario Día de la Madre | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Para el sorteo de hoy, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% únicamente a los premios que superan los 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros de cualquier premio están totalmente exentos de impuestos.
Por ejemplo, si tienes el primer premio de 130.000 euros al décimo, Hacienda aplicará la retención sobre los 90.000 euros restantes, lo que supone un descuento de 18.000 euros, dejando un importe neto para el ganador de 112.000 euros.
En el caso del Premio Especial de 15 millones de euros, el cálculo sigue la misma lógica: tras descontar el tramo exento, se aplica el 20% sobre 14.960.000 euros, resultando en una retención de 2.992.000 euros y un premio neto final de 12.008.000 euros.
Por el contrario, el segundo premio (25.000 euros al décimo) y todos los premios menores, terminaciones y reintegros se cobran de forma íntegra, ya que no alcanzan el umbral mínimo de tributación.
Esta retención se realiza de forma automática al cobrar el décimo en la entidad bancaria, por lo que no tendrás que realizar trámites adicionales en tu declaración de la renta.
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Comprobar Sorteo Extraordinario Día de la Madre | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio a partir de mañana, 4 de mayo de 2026. El plazo máximo legal para reclamar cualquier cantidad es de tres meses, por lo que tienes hasta el 3 de agosto de 2026 para hacerlo efectivo.
Es importante que no dejes pasar esta fecha, ya que una vez transcurrido este periodo, el derecho al cobro caduca y el dinero pasa a formar parte de las arcas del Tesoro Público.
El lugar donde debes acudir depende del importe ganado hoy. Si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier administración de loterías presentando simplemente tu décimo.
Sin embargo, si has obtenido un premio mayor, deberás dirigirte a una de las entidades bancarias autorizadas (como BBVA o CaixaBank), donde tras identificarte con tu DNI y verificar la validez del boleto, realizarán el ingreso directamente en tu cuenta bancaria sin aplicar comisiones adicionales por la gestión.
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Lotería Nacional Sorteo Extraordinario Día de la Madre | ¿Cómo es el procedimiento del sorteo?
El procedimiento se rige por el sistema de bombos múltiples, un método mecánico que garantiza la máxima rapidez y transparencia. En el escenario se disponen cinco bombos automáticos que representan las unidades del número premiado: decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.
Cada bombo contiene diez bolas (del 0 al 9) que se mezclan mediante aire o rotación; al activarse el sistema, una bola de cada bombo cae simultáneamente para formar la cifra ganadora de cinco dígitos frente a los asistentes y los fedatarios públicos.
Una vez determinados los números del primer y segundo premio, se realiza un paso adicional para asignar el Premio Especial de 15 millones de euros. Mediante bombos específicos, se extraen la fracción y la serie que identificarán al único décimo ganador entre todos los poseedores del primer premio.
Todo el proceso es supervisado por una mesa presidencial que valida el correcto funcionamiento de los bombos y asegura que todas las bolas tengan el mismo peso y diámetro, garantizando que el azar sea el único factor determinante en la jornada.
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Lotería Nacional Sorteo Extraordinario Día de la Madre | ¿Qué porcentaje se queda Hacienda de los premios?
Para el sorteo de hoy, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% únicamente a los premios que superan los 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros de cualquier premio están totalmente exentos de impuestos.
Por ejemplo, si tienes el primer premio de 130.000 euros al décimo, Hacienda aplicará la retención sobre los 90.000 euros restantes, lo que supone un descuento de 18.000 euros, dejando un importe neto para el ganador de 112.000 euros.
En el caso del Premio Especial de 15 millones de euros, el cálculo sigue la misma lógica: tras descontar el tramo exento, se aplica el 20% sobre 14.960.000 euros, resultando en una retención de 2.992.000 euros y un premio neto final de 12.008.000 euros.
Por el contrario, el segundo premio (25.000 euros al décimo) y todos los premios menores, terminaciones y reintegros se cobran de forma íntegra, ya que no alcanzan el umbral mínimo de tributación.
Esta retención se realiza de forma automática al cobrar el décimo en la entidad bancaria, por lo que no tendrás que realizar trámites adicionales en tu declaración de la renta.
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Sorteo Extraordinario Día de la Madre | ¿A qué hora es el sorteo?
El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional se celebra hoy, domingo 3 de mayo de 2026, a las 21:00 horas (horario peninsular).
El evento tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, y suele durar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. A diferencia de otros sorteos que se realizan al mediodía, este especial se desplaza a la franja nocturna para cerrar la jornada festiva.
Puedes seguir el desarrollo del sorteo en directo a través de EL ESPAÑOL y de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Una vez finalizado el proceso de extracción de las bolas por el sistema de bombos múltiples, los resultados oficiales se publican casi de forma inmediata en la misma plataforma, permitiéndote comprobar si tu décimo ha sido el agraciado con el premio especial de 15 millones de euros.
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Lotería Nacional Sorteo Extraordinario Día de la Madre | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
El precio de cada décimo para el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de hoy, domingo 3 de mayo de 2026, es de 15 euros. Este importe es superior al de los sorteos ordinarios de los jueves (3 euros) o los sábados (6 euros), situándose en el rango intermedio de los sorteos especiales que organiza Loterías y Apuestas del Estado.
Al adquirir un décimo, el jugador participa con una de las diez fracciones que componen un billete completo, el cual tiene un coste total de 150 euros.
Este precio de 15 euros permite acceder a un programa de premios excepcionalmente elevado, encabezado por el codiciado Premio Especial de 15 millones de euros a un solo décimo.
Además, la estructura del sorteo de hoy está diseñada para que, en caso de no obtener uno de los premios mayores, existan múltiples oportunidades de recuperar la inversión a través de los tres reintegros disponibles, los cuales devuelven íntegramente el valor de los 15 euros pagados por el boleto.