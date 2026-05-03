Lotería Nacional Día de la Madre 2026, hoy en directo | Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario del domingo 3 de mayo

Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre. Los números premiados en el sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026 son los siguientes:

- Premio especial (15.000.000 € al décimo): 46802 Fracción 6 | Serie 3

- Primer premio (130.000 € al décimo): 46802

- Segundo premio (25.000 € al décimo): 57700

- Últimas 4 cifras (375 € al décimo): 0245, 4484, 3849, 4101, 5881

- Últimas 3 cifras (75 € al décimo): 351, 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798, 944

- Últimas 2 cifras (30 € al décimo): 49, 57

- Reintegros (15 €): 2, 3, 7

🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?

En el sorteo extraordinario de Lotería Nacional por el Día de la Madre del domingo el premio especial es de 15.000.000 € por décimo.

Además, hay un primer premio de 1.300.000 € a la serie, que son 130.000 € por décimo, un segundo premio de 250.000 € a la serie, que son 25.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.

Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.

Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.