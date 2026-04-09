Comprobar Lotería Nacional, hoy en directo | Resultados del sorteo del jueves 9 de abril
Comprueba aquí los resultados de la Lotería Nacional del jueves 9 de abril de 2026 y todos sus números premiados con 30.000 €.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 9 de abril de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 69.844
- Segundo premio (6.000 €): 43.802
- Últimas 4 cifras (75 €): 4443, 0080, 5194 y 8113
- Últimas 3 cifras (15 €): 365, 142, 710, 283, 992, 022 y 652.
- Últimas 2 cifras (6 €): 28, 43, 60, 34, 04, 48, 49, 94 y 33
- Reintegros (3 €): 3, 4, 5
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000€ por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Me ha tocado un premio importante, ¿Qué es lo primero que debo hacer?
Lo primero es guardar el décimo en un lugar seguro, no manipularlo más de lo necesario y evitar contarlo de forma impulsiva en redes sociales o a demasiada gente. Después, conviene tomarse unos días para planificar con calma, valorar objetivos y, si el importe es alto, pedir cita con un asesor financiero o fiscal antes de tomar grandes decisiones.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se declaran en la renta los premios que ya han tenido retención?
Los premios sujetos al gravamen especial ya llevan incluida la retención del 20%, por lo que el importe neto recibido no vuelve a tributar en el IRPF general. Aun así, conviene revisar cada campaña de renta las instrucciones de la Agencia Tributaria, por si fuera necesario informar de algún dato informativo adicional.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué documentación necesito para cobrar un premio grande de hoy en el banco?
Además del décimo original en buen estado, el banco puede pedir tu documento de identidad y algunos datos para cumplir con sus obligaciones fiscales y de prevención de blanqueo. En el caso de premios compartidos, es posible que soliciten también información sobre los distintos partícipes para atribuir correctamente la titularidad.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo donar parte de mi premio de hoy a una ONG y desgravar en la renta?
Si decides donar parte del dinero cobrado a una entidad sin ánimo de lucro reconocida, la donación puede dar derecho a deducciones en tu declaración del IRPF. La ventaja fiscal se aplica a la donación que realizas, no al premio en sí, por lo que conviene conservar todos los justificantes.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 4, 5
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 9 de abril!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 69.844
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 43.802
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4.443
La segunda es el 0080
La tercera es el 5.194
La cuarta es el 8.113
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 365
La segunda es 142
La tercera es el 710
La cuarta es el 283
La quinta es el 992
La sexta es el 022
La séptima es el 652
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 28
La segunda es el 43
La tercera es el 60
La cuarta es el 34
La quinta es el 04
La sexta es el 48
La séptima es el 49
La octava es el 94
La novena es el 33
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar un premio si he perdido el décimo físico?
En la Lotería Nacional tradicional, el décimo físico es el título que acredita el derecho al cobro, de modo que perderlo complica enormemente la situación. Si otra persona lo presenta y lo cobra, se considera en principio que es el titular legítimo, salvo que se consiga iniciar y sostener un procedimiento excepcional para demostrar otra propiedad.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Si ganamos un premio con un décimo compartido, ¿quién debe ir a cobrarlo?
Lo habitual es que la persona que conserva el décimo original acuda a cobrarlo, y después reparta el dinero según los porcentajes previamente fijados entre los participantes. Proceder de esta forma y respaldarlo con documentación reduce el riesgo de discusiones, malentendidos o posibles reclamaciones posteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué ocurre si compartimos un décimo del sorteo de hoy entre varias personas?
Compartir un décimo es totalmente legal y muy habitual, aunque se recomienda dejar por escrito quién participa y en qué porcentaje para evitar conflictos. Una práctica extendida es hacer una fotocopia del décimo donde figuren los nombres y la distribución acordada del premio en caso de resultar agraciado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Es mejor comprar décimos en una administración grande que en una pequeña?
En términos de probabilidad, no hay ninguna diferencia entre comprar en una administración grande o en una pequeña, ya que todos los décimos participan en igualdad de condiciones. Lo único que varía es el volumen de venta: las grandes administraciones venden más décimos y, por pura cantidad, aparecen más a menudo en las noticias cuando reparten premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Tiene ventaja estadística jugar siempre el mismo número en la Lotería Nacional?
Desde el punto de vista de la probabilidad, jugar siempre el mismo número no otorga ninguna ventaja, porque todos los números tienen la misma opción de salir en cada sorteo. Sin embargo, muchas personas prefieren mantener un número fijo por motivos afectivos o supersticiosos, lo que añade un componente emocional al seguimiento de los sorteos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué tipo impositivo se aplica a la parte del premio que supera 40.000 euros?
A la parte del premio que excede de 40.000 euros por décimo se le aplica una retención del 20% en el momento del cobro. Esa cantidad retenida se ingresa directamente en la Agencia Tributaria, mientras que el jugador recibe el importe neto restante sin tener que efectuar trámites adicionales sobre esa parte.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué parte de un premio de Lotería Nacional está exenta de pagar impuestos?
En la actualidad, la exención del Impuesto sobre la Renta alcanza hasta 40.000 euros por décimo, de manera que por debajo de esa cifra no se paga nada a Hacienda. Solo el importe que excede de esos 40.000 euros queda sujeto a una retención específica en el momento del cobro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se cobran los premios superiores a 2.000 euros de este sorteo?
Los premios que superan los 2.000 euros no se abonan en ventanilla de las administraciones, sino a través de las entidades financieras colaboradoras. Normalmente, el banco tramita el cobro mediante ingreso en cuenta y aplica, en su caso, la retención fiscal correspondiente sobre la parte sujeta a tributación.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde puedo cobrar un premio de hasta 2.000 euros del sorteo de hoy?
Los premios de importe igual o inferior a 2.000 euros por décimo se pueden cobrar en cualquier administración de Loterías, sin obligación de acudir al punto donde se adquirió el décimo. Basta con presentar el décimo en buen estado para que el terminal de la administración valide el premio y se efectúe el pago.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿En cuánto tiempo caduca un premio de Lotería Nacional ganado hoy?
Los premios de la Lotería Nacional tienen un plazo de caducidad de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo en el que resultan agraciados. Transcurrido ese periodo sin haberlo cobrado, se pierde por completo el derecho al importe, de modo que ya no es posible reclamarlo.