Estos son los números premiados del sorteo del sábado 14 de marzo:

- Primer premio: 52.847



- Segundo premio: 29.203

- Reintegros: 1, 5, 7

- Cuatro cifras: 1.467 - 1.676 - 3.334 - 8.921

- Tres cifras: 116 - 179 - 227 - 236 - 416 - 485 - 656 - 675 - 788 - 985

- Dos cifras: 09 - 17 - 39 - 65 - 70 - 80 - 89 - 90 - 97

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?