Estos son los números premiados del sorteo del sábado 14 de marzo:
- Primer premio: 52.847
- Segundo premio: 29.203
- Reintegros: 1, 5, 7
- Cuatro cifras: 1.467 - 1.676 - 3.334 - 8.921
- Tres cifras: 116 - 179 - 227 - 236 - 416 - 485 - 656 - 675 - 788 - 985
- Dos cifras: 09 - 17 - 39 - 65 - 70 - 80 - 89 - 90 - 97
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué terminaciones tienen premio en la Lotería Nacional?
En un sorteo ordinario de Lotería Nacional, tienen premio las terminaciones de las 4, 3, 2 y 1 últimas cifras del primer premio, además de los reintegros.
Por ejemplo, cobran quienes tienen la misma última cifra que el primer premio (reintegro), quienes coinciden en las 2 últimas cifras, en las 3 últimas y en las 4 últimas que salen extraídas como “terminaciones” en la lista oficial.
A eso se suman otros premios ligados a terminaciones, como las centenas del primer y segundo premio (mismas dos primeras cifras) y las terminaciones específicas de 4, 3 o 2 cifras que se extraen aparte y que también dan derecho a cantidades fijas por décimo (por ejemplo, 150 euros por terminar en ciertas 4 cifras, 30 euros por ciertas 3 cifras, 12 euros por ciertas 2 cifras, 6 euros por el reintegro, según la tabla de premios de ese sorteo).
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Real, 60, Yuncos, 45210, Toledo
- Duc Alfons El Vell, 16, Gandia, 46701, Valencia
- Paseo Zorrilla, 83, Valladolid, 47007, Valladolid
- Avda Ausias March, 1, L-6, El Campello, 03560, Alicante
- Plaza Palacio Valdes, 3, Pola de Laviana, 33980, Asturias
- Amargura, 7-B, Manacor, 07500, Baleares
- Jaime Chicharro, 22, Alquerías Del Niño Perdido, 12539, Castellon
- Avda. Del Zafiro, 6, Córdoba, 14014, Cordoba
- Camarena, 286, Madrid, 28047, Madrid
- Avenida Juan Carlos I, 16, Burgo de Osma, 42300, Soria
- Comercio, 27, Toledo, 45001, Toledo
- Avda. Valencia, 1, Alfarrasí, 46893, Valencia
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- San Mateo, 16, Alicante, 03013, Alicante
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 1, 5, 7
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 14 de marzo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 52.847
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 29.203
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 1.676
La segunda es el 3.334
La tercera es el 1.467
La cuarta es el 8.921
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 675
La segunda es el 985
La tercera es el 227
La cuarta es el 179
La quinta es el 236
La sexta es el 485
La séptima es el 116
La octava es el 788
La novena es el 656
La décima es el 416
300 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 97
La segunda es el 17
La tercera es el 90
La cuarta es el 65
La quinta es el 89
La sexta es el 39
La séptima es el 70
La octava es el 09
La novena es el 80
120 euros a la serie
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.