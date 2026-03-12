¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es el primer premio de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20 % sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde suelen caer los premios mayores en la Lotería Nacional?
Los premios principales caen en administraciones de toda España, como Cádiz o Tenerife para primeros premios. Se listan por dirección y provincia.
Madrid, Barcelona y Valencia concentran muchos por volumen de ventas, pero la suerte es aleatoria y beneficia provincias variadas.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay diferencia entre comprar en ventanilla o por internet?
No en probabilidades ni premios: el número y serie son idénticos. La diferencia está en el resguardo y cobro: físico requiere conservar el papel, online lo gestiona la plataforma.
Las plataformas abonan premios menores automáticamente. Ambas son opciones seguras si son autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio de Lotería Nacional?
Los premios están exentos de impuestos hasta 40.000 € por décimo, por lo que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si supera esa cantidad se aplica un 20% sobre el exceso, y la retención se practica directamente al cobrar.
La administración correspondiente ingresa la cantidad neta al ganador, reflejando la deducción fiscal. Esto simplifica el proceso, ya que no hay que declarar manualmente premios menores en la renta.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde puedo comprobar si mi décimo de Lotería Nacional tiene premio?
Puedes comprobar tu décimo en cualquier administración de lotería, donde los terminales permiten verificar de forma inmediata si el número ha resultado premiado. También es posible hacerlo en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en plataformas autorizadas que publican los resultados actualizados.
Además, numerosos medios de comunicación digitales ofrecen buscadores en los que introduce tu número y el sistema te indica si tiene algún premio. Conviene asegurarse siempre de que se trata de fuentes confiables y, ante cualquier duda, contrastar el resultado en la web oficial o en una administración física.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves. El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!