¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy, lunes 2 de marzo de 2026, el bote de La Primitiva es de 116,5 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría (6 aciertos más reintegro), y el bote de la Bonoloto es de 1,5 millones de euros para un único acertante de primera categoría (6 aciertos).
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde la mañana del día siguiente al sorteo, una vez que se han validado y publicado oficialmente los resultados, y dispones de un plazo de 3 meses contados desde el día siguiente al sorteo para hacerlo efectivo; pasado ese plazo el premio prescribe y se pierde el derecho al cobro, pudiendo cobrar importes de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y los premios superiores en entidades financieras colaboradoras o delegaciones de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda no se queda nada si tu premio de Primitiva o Bonoloto no supera los 40.000 euros, porque esa cuantía está exenta; si el premio es superior, solo tributa la parte que excede esos 40.000 euros aplicando un gravamen del 20%, que se retiene directamente al pagarte, y en caso de premios compartidos (peñas, amigos, familia) esos 40.000 euros exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes y a cada uno se le aplica, si procede, ese 20% solo sobre la parte de premio que supere su porción exenta.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué diferencia principal hay entre Bonoloto y Primitiva?
Aunque ambos juegos comparten la mecánica de elegir 6 números del 1 al 49, la gran diferencia está en la frecuencia y el coste: la Bonoloto tiene sorteos diarios y apuestas más baratas, mientras que la Primitiva se celebra tres días por semana y tiene un precio por apuesta superior.
Además, la Primitiva acostumbra a manejar botes de mayor cuantía debido a su estructura de premios y al bote especial. La Bonoloto, por su parte, tiende a repartir botes más modestos pero con más sorteos y un enfoque claramente económico para el jugador.
-
Bonoloto y Primitiva | ¿Cuál es el bote mínimo garantizado en La Primitiva?
La Primitiva ofrece un bote mínimo garantizado de alrededor de 2 millones de euros para la primera categoría, que se incrementa a medida que pasan los sorteos sin acertantes. Cada nuevo sorteo suma parte de la recaudación al bote acumulado.
Cuando coinciden varias semanas sin ganadores de 6 aciertos más reintegro, la cifra puede crecer de forma notable y superar ampliamente las decenas de millones. En esos momentos, la atención mediática aumenta y se intensifican las coberturas en directo de los sorteos.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Dónde se pueden comprobar los resultados de Bonoloto y Primitiva?
Los resultados oficiales se publican en la web de Loterías y Apuestas del Estado, donde se puede introducir el número de resguardo o la combinación jugada para verificar si ha sido premiada. También se difunden en medios generalistas y especializados que realizan directos con las combinaciones ganadoras.
Además, muchas administraciones y puntos de venta disponen de terminales que permiten escanear el código del boleto para comprobar al momento si tiene premio. Por último, diversas aplicaciones móviles oficiales y de terceros ofrecen la opción de guardar apuestas y recibir notificaciones cuando hay premios.
-
Bonoloto y Primitiva, en directo | ¿Qué categorías de premios hay en La Primitiva?
En La Primitiva también hay múltiples categorías que van desde el reintegro y los 3 aciertos hasta la primera categoría de 6 aciertos y, en su caso, el premio especial que incluye reintegro. Entre medias se sitúan las categorías de 4 aciertos, 5 aciertos y 5 aciertos más complementario.
La categoría más alta puede corresponder al llamado “bote especial”, cuando se acumulan varios sorteos sin acertantes y se suma además el fondo asociado al reintegro. Esto hace que, en determinados momentos, el premio mayor alcance cifras muy elevadas que atraen gran atención mediática
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué categorías de premios existen en la Bonoloto?
La Bonoloto establece varias categorías que van desde el reintegro, pasando por 3, 4 y 5 aciertos, hasta la primera categoría de 6 aciertos.
También hay una categoría específica para quienes logran 5 aciertos más el complementario, que suele otorgar premios más elevados que la de 5 aciertos “a secas”.
Los premios de 3 aciertos suelen ser fijos o aproximados, mientras que los de 4, 5 y 6 aciertos se reparten de forma proporcional entre los ganadores de cada categoría.
Cuando no hay acertantes de 6 aciertos, el fondo destinado a esa categoría se acumula para el siguiente sorteo, generando bote.
-
Bonoloto y Primitiva de hoy | ¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?
En La Primitiva se destina aproximadamente el 55% de la recaudación a premios, según informa la propia Loterías y Apuestas del Estado.
Dentro de ese porcentaje se distribuyen las distintas categorías, desde el reintegro hasta los premios de primera categoría.
En el caso de la Bonoloto, cerca del 55% de lo recaudado también se orienta al pago de premios, con una parte fija para las categorías inferiores y otra variable para las superiores.
Este esquema mantiene una estructura similar entre ambos juegos, aunque los importes finales dependen de las ventas y del número de acertantes en cada sorteo.
-
Bonoloto y Primitiva, en directo | ¿Cómo funciona el reintegro en La Primitiva?
En La Primitiva también existe un número de reintegro, del 0 al 9, que se asigna a cada apuesta y se extrae de un bombo independiente al final del sorteo.
Si el reintegro del boleto coincide, el jugador recupera el importe de la apuesta, incluso aunque no haya acertado la combinación principal.
Además, para ganar el bote especial de máxima categoría se exige acertar los 6 números de la combinación y, en las modalidades con bote especial, también coincidir con el reintegro.
De esta forma, el reintegro no solo sirve para devolver el dinero, sino que también interviene en el premio más alto del juego.
-
Primitiva y Bonoloto hoy | ¿Qué es el reintegro en la Bonoloto?
En la Bonoloto, el reintegro es una cifra del 0 al 9 que se asigna automáticamente a cada boleto y que se extrae de un bombo aparte durante el sorteo. Si el número de reintegro del boleto coincide con el extraído, se devuelve el importe jugado en ese sorteo.
Este sistema permite que muchos jugadores recuperen al menos el dinero invertido aunque no acierten ninguno de los números de la combinación principal.
Es una forma de incrementar la sensación de “premio” y mantener el interés, ya que el reintegro es relativamente frecuente en comparación con otras categorías.
-
Primitiva y Bonoloto, hoy | ¿En qué consiste exactamente el número complementario?
En ambos juegos, Bonoloto y Primitiva, el número complementario es una séptima bola que se extrae del mismo bombo después de la combinación principal de 6 números.
Este número no sirve para ganar el bote, pero sí interviene en determinadas categorías de premios, como la segunda categoría (5 aciertos más complementario).
Su función es mejorar la estructura de premios permitiendo que haya más jugadores con premios intermedios, aun sin haber acertado los 6 números principales.
Gracias a este número, las categorías de 5 aciertos más complementario suelen tener importes superiores a las de 5 aciertos sin complementario.
-
Bonoloto y Primitiva hoy | ¿Qué días se celebra La Primitiva?
La Primitiva se celebra tres veces por semana: lunes, jueves y sábado, según el calendario oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Cada uno de estos sorteos tiene su propio bote, que puede acumularse si no hay acertantes de primera categoría.
Al jugar, se puede elegir participar en un solo sorteo o marcar la opción de varios días con el mismo resguardo. Esto permite a muchos jugadores sellar su boleto una vez y participar automáticamente en los sorteos de toda la semana sin tener que acudir de nuevo a la administración.
-
Bonoloto y Primitiva de hoy | ¿Cuántos días a la semana se celebran los sorteos de Bonoloto?
Actualmente la Bonoloto se celebra todos los días de la semana, de lunes a domingo, siendo uno de los sorteos más frecuentes del catálogo de Loterías y Apuestas del Estado. Cada sorteo es independiente, de modo que el resultado de un día no afecta al siguiente.
Este formato diario la convierte en una opción muy habitual para quienes buscan jugar importes bajos pero con muchas oportunidades de sorteo.
El coste reducido de cada apuesta y la posibilidad de marcar apuestas semanales facilitan que se juegue de forma continuada durante toda la semana.
-
Bonoloto y Primitiva, en directo | ¿Cómo se juega a La Primitiva?
En La Primitiva cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla del 1 al 49, más un número de reintegro del 0 al 9 que se asigna automáticamente. El precio de la apuesta sencilla es de 1 euro, y se puede jugar para uno o varios sorteos de la semana con el mismo boleto.
Además de la apuesta simple, se permiten apuestas múltiples con más de 6 números, lo que aumenta las combinaciones jugadas y, en consecuencia, el coste del boleto. Estas múltiples dan más opciones de acertar, pero el importe se incrementa de forma notable a medida que se añaden números extra.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Cómo se juega a la Bonoloto?
Para jugar a la Bonoloto hay que elegir 6 números distintos del 1 al 49 en cada apuesta, y el sistema asigna automáticamente un número de reintegro entre el 0 y el 9.
Cada apuesta sencilla cuesta 0,50 euros, pero el importe mínimo del boleto por sorteo es de 1 euro, por lo que hay que hacer al menos dos apuestas.
El jugador puede marcar los números a mano o dejar que el terminal los genere de forma automática. Además, existe la opción de participar en un solo día o en todos los sorteos de la semana mediante la modalidad semanal o de abono, usando el mismo boleto y las mismas combinaciones.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿A qué hora se celebran hoy los sorteos de Bonoloto y Primitiva?
Los sorteos se celebran por la noche, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. La Bonoloto suele arrancar en torno a las 21:30 horas, mientras que la Primitiva y el Joker se celebran unos minutos más tarde, dentro de la misma franja nocturna.
Aunque cada medio puede dar un horario ligeramente distinto, lo habitual es que entre las 21:30 y las 22:00 ya se conozcan las combinaciones ganadoras. Esto permite a la organización publicar los resultados casi en tiempo real en la web oficial y en medios digitales que siguen el sorteo en directo.
-
Bonoloto y Primitiva | Comienza la cobertura del sorteo
Hoy, lunes 2 de marzo, se celebra el sorteo de Bonoloto y La Primitiva. Los resultados del primero se sabrán a partir de las 21:30 horas y, del segundo, a las 21:40 horas.
Sigue el minuto a minuto en EL ESPAÑOL.