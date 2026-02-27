Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 27 de febrero de 2026. Los números premiados son los siguientes:

🔴 Número Premiado (cada cupón 40.000€): 88.699

🔴 Serie (6.000.000€): 33

¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?

El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 27 de febrero de 2026, es de 6.000.000 € al número completo (cinco cifras) y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.

Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y serie premiadas con el máximo premio, el importe total del bote se reparte a partes iguales entre todos esos cupones ganadores, mientras que las cinco cifras sin serie optan a otros premios importantes (como los de 40.000 € o 25.000 € por cupón, según modalidad normal o XXL), de forma que el sorteo reparte cada viernes tanto un gran bote principal como cientos de miles de premios secundarios.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.

En la práctica, los premios obtenidos con cupones físicos se cobran en primer lugar en cualquier vendedor o punto de venta de la ONCE (para importes más pequeños), mientras que los premios de mayor cuantía pueden gestionarse a través de los centros de la ONCE o de las entidades colaboradoras indicadas por la organización; si el cupón se ha jugado por Internet, el premio se abona en la cuenta de usuario y, a partir de cierta cantidad, se tramita mediante transferencia bancaria, siguiendo los plazos y comprobaciones de identidad fijados por JuegosONCE.

¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.

Esto implica que si tu premio del Cuponazo es de 40.000 € o menos lo cobras íntegro, y si es mayor solo paga impuestos la parte que supere esos 40.000 € (por ejemplo, con 100.000 € tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €), con la ventaja de que la retención la practica directamente la ONCE en el momento del cobro, de modo que el dinero que recibes ya llega “neto” y no suele ser necesario volver a declararlo en el IRPF; en premios compartidos, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno, y a partir de ahí se aplica, si procede, el 20 % sobre la parte individual que exceda su tramo exento.