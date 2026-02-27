Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 27 de febrero de 2026. Los números premiados son los siguientes:
🔴 Número Premiado (cada cupón 40.000€): 88.699
🔴 Serie (6.000.000€): 33
¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 27 de febrero de 2026, es de 6.000.000 € al número completo (cinco cifras) y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y serie premiadas con el máximo premio, el importe total del bote se reparte a partes iguales entre todos esos cupones ganadores, mientras que las cinco cifras sin serie optan a otros premios importantes (como los de 40.000 € o 25.000 € por cupón, según modalidad normal o XXL), de forma que el sorteo reparte cada viernes tanto un gran bote principal como cientos de miles de premios secundarios.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
En la práctica, los premios obtenidos con cupones físicos se cobran en primer lugar en cualquier vendedor o punto de venta de la ONCE (para importes más pequeños), mientras que los premios de mayor cuantía pueden gestionarse a través de los centros de la ONCE o de las entidades colaboradoras indicadas por la organización; si el cupón se ha jugado por Internet, el premio se abona en la cuenta de usuario y, a partir de cierta cantidad, se tramita mediante transferencia bancaria, siguiendo los plazos y comprobaciones de identidad fijados por JuegosONCE.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
Esto implica que si tu premio del Cuponazo es de 40.000 € o menos lo cobras íntegro, y si es mayor solo paga impuestos la parte que supere esos 40.000 € (por ejemplo, con 100.000 € tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €), con la ventaja de que la retención la practica directamente la ONCE en el momento del cobro, de modo que el dinero que recibes ya llega “neto” y no suele ser necesario volver a declararlo en el IRPF; en premios compartidos, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno, y a partir de ahí se aplica, si procede, el 20 % sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cómo afecta la reforma del Cuponazo a los premios de cuatro y tres cifras?
La reforma incrementó de forma notable los premios a las cuatro cifras (de 150 a 500 euros) y a las tres cifras (de 15 a 50 euros) tanto por las primeras como por las últimas cifras. Esto supuso un aumento del 233% en el importe unitario de esas categorías.
Este cambio reforzó las franjas intermedias, de manera que no solo “merece la pena” acertar cinco cifras. Ahora, clavar cuatro o tres cifras puede dar una suma mucho más apreciable, lo que hace la experiencia de juego más satisfactoria en esos aciertos parciales.
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Qué es exactamente el reintegro en el Cuponazo?
El reintegro en el Cuponazo consiste en recuperar los 3 euros del importe del cupón cuando se acierta solo la primera cifra o solo la última cifra del número premiado. Es el premio más básico del juego, pero tiene la función de amortiguar parte del coste de participar.
Al existir dos reintegros (por la izquierda y por la derecha), el número de cupones que recuperan el dinero es muy elevado. Para muchos jugadores, estos pequeños premios son los que hacen que “no salgan perdiendo del todo” en algunos sorteos.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué porcentaje de la recaudación del Cuponazo se destina a premios?
Según las resoluciones oficiales, alrededor de la mitad de la emisión del Cuponazo se destina a premios, en torno al 49% del total. Es decir, casi uno de cada dos euros jugados vuelve a los participantes en forma de premios, desde el bote hasta los reintegros.
La ONCE puede ajustar ligeramente ese porcentaje para incrementarlo en momentos concretos o campañas específicas. Esta proporción sitúa al Cuponazo en una horquilla similar a la de otros productos de lotería, equilibrando atractivo del premio y sostenibilidad del sistema.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué debo hacer si creo que he ganado el premio de 6.000.000 de euros?
Si tu cupón coincide en las cinco cifras y en la serie con el resultado oficial del Cuponazo, el primer paso es conservar el boleto en lugar seguro y comprobar varias veces el número. Es recomendable verificar la información tanto en la web de JuegosONCE como en un punto de venta autorizado.
Una vez confirmada la coincidencia, deberás dirigirte a una delegación de la ONCE para iniciar el proceso de cobro, donde te informarán de los pasos administrativos a seguir. En estos casos, suele ser aconsejable también solicitar asesoramiento financiero y fiscal para gestionar adecuadamente el premio.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Dónde se cobran los premios del Cuponazo de la ONCE?
Los premios de menor cuantía del Cuponazo, como reintegros o cantidades intermedias, pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados y kioscos de la ONCE. Para premios más elevados, especialmente a partir de ciertas cuantías, es necesario acudir a las delegaciones territoriales o centros específicos designados por la entidad.
En el caso de cupones adquiridos online, el premio se abona normalmente en la cuenta asociada al usuario, aunque para cantidades muy altas puede requerirse la formalización de determinados trámites. En todos los casos, la ONCE ofrece información detallada sobre el procedimiento a seguir para asegurar el cobro correcto de los premios.
-
Cuponazo ONCE| ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 27 de febrero de 2026 y ha correspondido al número 88.699 con la serie 33.
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Qué ocurre si mi cupón está deteriorado o parcialmente roto?
Si el cupón físico del Cuponazo está deteriorado pero sigue siendo legible y verificable por los sistemas de la ONCE, normalmente se puede tramitar el cobro. La organización debe poder comprobar el número, la serie y la validez del cupón para poder considerarlo premiado.
Si el daño es tal que no se puede identificar con seguridad el cupón, se pueden producir incidencias o incluso la imposibilidad de pago. Por eso se recomienda conservar los cupones en buen estado, alejados de fuentes de calor, humedad o deterioro que puedan dificultar su lectura
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué documentación necesito para cobrar un premio grande del Cuponazo?
Para premios elevados, especialmente los que superan los límites habituales de pago en puntos de venta, la ONCE exige identificación oficial (DNI, NIE o pasaporte) y la presentación del cupón en buen estado o la acreditación electrónica en caso de compra online. El objetivo es garantizar que el pago se hace al legítimo titular.
En estos casos, el cobro puede tramitarse a través de oficinas, centros autorizados o entidades bancarias concertadas. La operación se formaliza con justificantes y, en su caso, con la retención fiscal correspondiente, dejando rastro documental del premio pagado.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy |¿Cambia algo si compré el Cuponazo por internet?
Sí: si compras el Cuponazo a través de JuegosONCE, los premios se ingresan automáticamente en tu cuenta de usuario y, según la propia plataforma, no caducan mientras estén allí. No dependes de presentar un cupón físico ni de un plazo de 30 días para reclamar.
En la práctica, la cuenta de JuegosONCE actúa como un “monedero” donde se abonan los importes ganados. Desde ahí puedes reinvertirlos en nuevos juegos o transferirlos a tu cuenta bancaria, siguiendo los procedimientos establecidos.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Durante cuánto tiempo puedo cobrar un premio del Cuponazo comprado en la calle?
Para los cupones adquiridos en un vendedor o punto de venta físico, el derecho al cobro suele caducar a los 30 días naturales contados desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese plazo, la ONCE no está obligada a abonar el premio, aunque el cupón esté premiado.
Este plazo relativamente corto obliga a revisar los cupones con cierta rapidez. Guardar un cupón premiado en un cajón y olvidarse de él puede acabar suponiendo la pérdida definitiva de una cantidad importante.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Hay que declarar en la renta un premio pequeño del Cuponazo?
Si el premio del Cuponazo es igual o inferior a 40.000 euros, no está sometido al gravamen especial ni debe declararse como tal en el IRPF. Es decir, un reintegro o un premio de 50, 500 o incluso 40.000 euros quedan al margen de esa tributación específica.
Aun así, conviene tener en cuenta que, si el dinero se invierte o genera rendimientos posteriores, esos rendimientos sí tributan en la declaración de la renta. La exención se limita al premio en sí, no a los beneficios que se consigan gracias a él.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cómo tributan los premios del Cuponazo ante Hacienda?
Desde que se elevó el mínimo exento, los primeros 40.000 euros de un premio de loterías como el Cuponazo no tributan en el IRPF. Si el premio supera esa cantidad, solo la parte que excede los 40.000 euros soporta un gravamen especial del 20% en el momento del cobro.
Esto significa que un premio de 40.000 euros queda libre de impuestos, mientras que en un premio de 6 millones se aplica el 20% sobre 5.960.000 euros. La entidad pagadora practica la retención directamente, de modo que el jugador recibe el premio ya neto de esa carga fiscal.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuál es la diferencia entre jugar al Cuponazo y al Cupón Diario?
La diferencia más visible es el importe del gran premio y el día de celebración. El Cuponazo se sortea los viernes y ofrece 6 millones de euros al número y serie, mientras que el Cupón Diario se juega de lunes a jueves con un premio máximo inferior.
También varía la estructura de premios secundarios: el Cuponazo ha reforzado las categorías intermedias y las aproximaciones por ambos lados del número. En cambio, el Cupón Diario concentra su esquema en premios más ajustados pero repartidos en más días de la semana.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué papel juegan los premios intermedios de 500 y 50 euros?
Los premios de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras y los de 50 euros a las tres primeras y últimas están pensados como una capa intermedia entre los grandes premios y los reintegros. Funcionan como una especie de “colchón” que reparte cantidades interesantes sin llegar a ser millonarias.
Esta estructura responde a la reforma del producto, que buscaba que “toque más y a más personas”. Así, muchos jugadores pueden llevarse una alegría importante sin necesidad de acertar la combinación completa de cinco cifras o los 40.000 euros.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cómo se reparten los premios de 40.000 euros a las cinco cifras?
Los 40.000 euros se adjudican a los cupones cuyas cinco cifras coinciden con las del número ganador, sin necesidad de acertar la serie. Son 134 premios de este tipo cada viernes, que se suman al gran premio de 6 millones al número y serie.
Este diseño hace que, aunque el bote principal sea único, haya un grupo considerable de ganadores con premios muy elevados. En la práctica, estos 40.000 euros por cupón convierten el sorteo en un generador de cantidades que pueden cambiar la vida de muchas personas, no solo de quien atrapa el premio millonario.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué significa exactamente que el bote del Cuponazo sea de 6 millones?
Cuando se habla de un bote de 6 millones en el Cuponazo, se está haciendo referencia al premio reservado a la combinación completa de cinco cifras y serie. Es decir, solo el cupón que coincida exactamente con ese número y esa serie se lleva el bote íntegro, salvo que haya más de un cupón con la misma combinación.
En caso de que existan varios cupones con las mismas cinco cifras y serie, los 6 millones se reparten a partes iguales entre todos ellos. El resto de cupones con las cinco cifras pero otra serie distinta entran en la categoría de 40.000 euros, que actúa como un “segundo escalón” de premio muy importante
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Por qué el Cuponazo de la ONCE se ha convertido en el gran sorteo de los viernes?
El Cuponazo es el gran sorteo de los viernes porque concentra en un solo día un bote fijo de 6 millones de euros al número y serie, algo muy llamativo frente a otras opciones de la semana. Esta cifra, unida a un precio de 3 euros por cupón, lo ha consolidado como la “cita grande” del cupón tradicional.
Además del premio principal, el juego reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número agraciado, lo que multiplica las posibilidades de que haya varios afortunados cada viernes. Esa combinación de un gran bote y una red amplia de premios secundarios explica que el Cuponazo tenga tanto tirón entre los jugadores habituales.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy |¿Qué otros premios reparte el Cuponazo además del bote de 6 millones?
Además del premio de 6.000.000 de euros a las cinco cifras más la serie, el Cuponazo reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado, sin necesidad de acertar la serie. Esto significa que hay más de un centenar de boletos que pueden obtener una cantidad muy relevante de dinero solo por coincidir en el número completo.
El sorteo incluye también premios por aproximaciones a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras, a las tres primeras y a las tres últimas, y a las dos primeras y dos últimas, además de los reintegros. Gracias a esta estructura, muchos jugadores pueden recuperar su apuesta o ganar cantidades menores, pero igualmente interesantes, aunque no logren el premio mayor.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuánto dinero se puede ganar con el premio principal del Cuponazo?
El premio principal del Cuponazo de la ONCE asciende a 6.000.000 de euros para el cupón que acierta las cinco cifras y la serie del número agraciado. Se trata de uno de los premios más altos que se pueden obtener con un único cupón dentro de la oferta de juegos de la ONCE, lo que explica la popularidad de este sorteo semanal.
Para optar a este premio millonario es necesario que tu boleto coincida exactamente con el número de cinco cifras y la serie extraídos en el sorteo. Si solo coinciden las cinco cifras pero no la serie, o si se aciertan únicamente algunas cifras, se accede a los premios secundarios previstos en el cuadro oficial de premios del Cuponazo.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿A qué hora se celebra el sorteo del Cuponazo de la ONCE los viernes?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes a las 21:25 horas, según el horario oficial de JuegosONCE. Esta hora se mantiene de manera estable durante todo el año, salvo cambios puntuales que serían comunicados con antelación por la organización.
Gracias a este horario fijo, los jugadores saben exactamente cuándo se realiza la extracción de las bolas que determinarán el número y la serie premiados. A partir de esa hora, el resultado comienza a estar disponible a través de la web de JuegosONCE, establecimientos colaboradores y distintos medios de comunicación que ofrecen la información actualizada.