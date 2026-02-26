Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 26 de febrero son los siguientes:
🔴Primer premio (30.000 €):
🔴Segundo premio (6.000 €):
🔴Últimas 4 cifras (75 €):
🔴Últimas 3 cifras (15 €):
🔴Últimas 2 cifras (6 €):
🔴Reintegros (3 €):
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es el primer premio de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20 % sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde puedo comprobar si mi décimo de Lotería Nacional tiene premio?
Puedes comprobar tu décimo en cualquier administración de lotería, donde los terminales permiten verificar de forma inmediata si el número ha resultado premiado. También es posible hacerlo en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en plataformas autorizadas que publican los resultados actualizados.
Además, numerosos medios de comunicación digitales ofrecen buscadores en los que introduce tu número y el sistema te indica si tiene algún premio. Conviene asegurarse siempre de que se trata de fuentes confiables y, ante cualquier duda, contrastar el resultado en la web oficial o en una administración física.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves. El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!