Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 19 de febrero son los siguientes:
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es el primer premio de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la diferencia entre el sorteo del jueves y el del sábado?
La diferencia más visible está en el precio del décimo: los jueves el décimo cuesta habitualmente 3 euros, mientras que el sábado el décimo ordinario cuesta 6 euros. Esta diferencia se justifica porque el sorteo de sábado reparte premios mayores y suele tener una emisión de series más amplia.
En premios, el jueves el primer premio es de 30.000 euros por décimo y el segundo premio de 6.000 euros por décimo. El sábado, el primer premio sube a 60.000 euros por décimo en un sorteo ordinario, y el segundo premio se sitúa en 12.000 euros por décimo, cantidades que pueden aumentar aún más en los sorteos especiales o extraordinarios.
Comprobar Lotería Nacional | ¿En qué días se celebran los sorteos de Lotería Nacional?
De forma ordinaria, la Lotería Nacional se celebra dos veces por semana: los jueves y los sábados. Los sorteos de jueves y los de sábado comparten la misma mecánica básica, pero se diferencian en el precio del décimo y en la cantidad de los premios principales.
Además, a lo largo del año hay sorteos especiales y extraordinarios que suelen caer en sábado y sustituyen al sorteo ordinario de ese día. Estos sorteos especiales tienen precios más altos por décimo, mayor emisión de series y, sobre todo, una dotación de premios superior, con botes muy atractivos para los jugadores.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué es exactamente la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es un juego de azar gestionado por Loterías y Apuestas del Estado en el que se sortean números de cinco cifras impresas en billetes y décimos. Cada sorteo reparte una parte muy elevada de la recaudación en premios, con peso especial de los premios principales pero también de las aproximaciones, centenas y terminaciones.
A diferencia de otros juegos, aquí no eliges tú las cifras en una apuesta, sino que compras un décimo con un número ya impreso, fijo para todo el sorteo. Esto permite que muchas personas compartan un mismo número, de forma que un premio importante suele estar muy difundido entre peñas, familias, empresas o barrios.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué datos del décimo necesito para comprobar si tiene premio?
Lo esencial es el número completo de cinco cifras, pero también conviene fijarse en la serie, la fracción y, sobre todo, en la fecha del sorteo, que aparecen impresas en el décimo. Muchos comprobadores te piden el número y la fecha concreta para localizar de forma precisa el sorteo al que pertenece tu boleto.
La serie y fracción son relevantes para algunos premios concretos, especialmente en sorteos especiales y extraordinarios, donde parte de la dotación se reparte por series. Además, el código de barras integra toda esa información y permite una comprobación automatizada en terminales y apps.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se comprueba un décimo en la administración de lotería?
Para comprobar un décimo en una administración, basta con presentar el resguardo o décimo en ventanilla para que el personal lo pase por el terminal de SELAE. El sistema consulta de manera automática la información de los sorteos y muestra si el número está premiado y con qué cuantía.
El comprobador del terminal es el método más seguro cuando tienes dudas, porque siempre se basa en los datos oficiales y evita errores al interpretar las listas de premios. En caso de premio, para importes pequeños suelen abonarlo al momento, y para importes grandes te indicarán el procedimiento a seguir.
Comprobar Lotería Nacional |¿Puedo comprobar la Lotería Nacional desde el móvil?
Sí, puedes hacerlo fácilmente desde el navegador de tu móvil accediendo a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o a otras plataformas autorizadas que disponen de comprobador de resultados. En estos casos, solo tendrás que introducir el número de tu décimo y la fecha del sorteo para saber si tiene premio.
Además, existen aplicaciones que permiten escanear el código de barras del décimo con la cámara del teléfono, lo que evita errores al teclear el número. Estas apps se conectan a los datos oficiales del sorteo y te indican si tu boleto tiene premio y de qué importe se trata.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo comprobar si mi décimo de Lotería Nacional está premiado?
Puedes comprobarlo en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en el apartado de resultados de Lotería Nacional, introduciendo el número y seleccionando la fecha del sorteo correspondiente. Allí se muestran los números agraciados con los premios principales, aproximaciones, terminaciones y reintegros.
Además, muchas webs y medios de comunicación habilitan comprobadores que cruzan tu número con el listado oficial del sorteo, aunque la referencia siempre es la información de SELAE. Si lo prefieres, también puedes acudir físicamente a una administración y pedir que pasen tu décimo por el terminal, que consulta directamente la base de datos oficial.
