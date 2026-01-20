Un nuevo sorteo de Euromillones se ha celebrado este martes 20 de enero de 2026 con los siguientes resultados:
🔴 La combinación ganadora fue para los números: - - - - con las estrellas - - - -
🔴 El código premiado del juego complementario El Millón fue el .....
-
Resultados Euromillones | ¡Estas son las estrellas!
Las estrellas ya han salido y son las siguientes: 1 y 11
-
Resultados Euromillones | ¡Ya ha salido el número ganador!
Los bombos han girado y ya ha salido la combinación ganadora: 11, 18, 19, 22 y 50
¡Muchas felicidades a los afortunados!
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué pasa con el dinero no repartido si no hay ganadores?
El fondo acumulado se suma al siguiente sorteo, lo que permite que el bote vaya aumentando hasta que finalmente exista un ganador, manteniendo la expectativa y la emoción.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?
El 50% de la recaudación total se destina a premios.
-
Comprobar Sorteo de Euromillones | ¿Cuándo se celebra el sorteo de hoy?
Los sorteos de Euromillones se realizan todos los martes y viernes.
-
Comprobar Euromillones, hoy | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Euromillones que se llevará a cabo este martes, 20 de enero de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:30 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!