🔴 Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 18 de enero de 2026 con un premio de 15,1 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 5, 33, 34, 40 y 45, mientras que el número clave o reintegro es el 2.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 15,1 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € de premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 €, y todo lo que sea hasta 40.000 € por premio está totalmente exento de impuestos.
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cómo se reparten los premios?
En el Gordo de la Primitiva, la Primera Categoría corresponde a acertar 5 números más el número clave y se lleva el bote acumulado de 14,4 millones de euros más una parte del fondo de premios.
Mientras, de la Segunda a la Octava Categoría (desde 5 aciertos sin clave hasta 2 aciertos) reciben porcentajes predeterminados de ese fondo que se reparten a partes iguales entre todos los acertantes de cada categoría.
Además, si solo aciertas el número clave obtienes el reintegro, es decir, recuperas el importe jugado en esa apuesta (normalmente 1,50 € en una sencilla), y este dinero sale del 10% específico de la recaudación reservado para pagar los reintegros.
-
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 2.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
-
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 15,1 millones de euros: 5, 33, 34, 40 y 45.
El número clave ha sido: 2.
-
El Gordo de la Primitiva | ¿Cuántos premios se entregan en este sorteo?
En el sorteo del Gordo de la Primitiva del 11 de enero de 2026 se reparten premios en las 8 categorías habituales más el reintegro, con un bote de 14,4 millones de euros para la Primera Categoría (5+clave).
Las cuantías exactas por apuesta en cada categoría dependen de la recaudación y del número de acertantes
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿A qué hora se conocerán los ganadores?
Los ganadores del Gordo de la Primitiva se conocen en la franja en la que se publica el resultado del sorteo, normalmente entre las 21:30 y las 22:00 h del domingo.
En ese momento ya puedes comprobar tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps y páginas de resultados como EL ESPAÑOL para saber si tu combinación está premiada.
-
-
-
El Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
En el Gordo de la Primitiva, si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así el premio máximo que podrá llevarse quien acierte en una fecha posterior.
Además, si tampoco hubiera acertantes en otras categorías superiores (segunda, tercera, etc.), los importes previstos para ellas se van sumando a categorías inferiores o al bote futuro, según marcan las normas del juego, de forma que el fondo destinado a premios va engordando progresivamente hasta que haya ganadores.
-
El Gordo de la Primitiva | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si solo aciertas el número clave en el Gordo de la Primitiva, sin acertar ninguno de los cinco números principales, obtienes el reintegro de tu apuesta. Esto significa que recuperas exactamente lo que jugaste en esa apuesta sencilla, que normalmente son 1,50 € por combinación.
No se genera un premio “extra” más allá de ese reintegro: el acierto del número clave solo sirve para devolverte el importe apostado, mientras que los premios más altos llegan cuando combinas aciertos en los números principales con el propio número clave.
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Dónde y cómo puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si estás fuera de casa y quieres jugar a última hora, puedes hacerlo desde el móvil en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en su app, donde puedes comprar apuestas del Gordo de la Primitiva hasta el horario límite del sorteo.
También tienes otras apps y administraciones oficiales online (como TuLotero o distintas webs de administraciones de Lotería) que permiten validar apuestas de Loterías y Apuestas del Estado desde el móvil casi hasta el cierre, siempre respetando el límite oficial de venta.
-
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy el ganador único de la Primera Categoría del Gordo de la Primitiva se llevaría el bote de 15,1 millones de euros antes de impuestos.
Sobre ese importe, los primeros 40.000 € están exentos y al resto se le aplica una retención del 20% de Hacienda, por lo que el neto real sería aproximadamente 12,08 millones de euros.
-
El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
En el Gordo de la Primitiva, una apuesta sencilla es cuando eliges exactamente 5 números del 1 al 54 y 1 número clave del 0 al 9, lo que genera una única combinación y pagas solo el precio básico de una apuesta.
En cambio, una apuesta múltiple es cuando marcas más de 5 números en el bloque (por ejemplo, 6, 7, 8 números…), de forma que el sistema combina esos números y en realidad juegas muchas apuestas sencillas a la vez: aumentan tus posibilidades de premio, pero también sube bastante el precio del boleto porque pagas por todas las combinaciones generadas.
-
El Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Hasta qué hora puedo comprar un ticket?
Para el Gordo de la Primitiva, el cierre general de venta de apuestas suele ser poco antes del sorteo, alrededor de las 21:15 h–21:25 h de los domingos (hora peninsular), aunque algunas administraciones online cortan unos minutos antes (por ejemplo, sobre las 20:50 h–21:00 h).
Conviene revisar siempre el horario que indique la propia administración o la plataforma donde compres el boleto, porque pueden fijar un cierre algo anterior al oficial y, además, en festivos concretos los horarios pueden modificarse.
-
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
Una apuesta sencilla del Gordo de la Primitiva cuesta 1,50 € por sorteo.
En ese precio va incluida una única combinación de 5 números del 1 al 54 más un número clave del 0 al 9; si marcas varios bloques en el mismo boleto o haces apuestas múltiples, el coste total se obtiene multiplicando 1,50 € por el número de apuestas que estés jugando.
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cómo jugar online al sorteo?
Para jugar online al sorteo del domingo del Gordo de la Primitiva, debes registrarte en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, completar tus datos personales, verificar tu identidad y cargar saldo en tu monedero virtual para poder pagar las apuestas.
Después, entras en la sección de “El Gordo de la Primitiva”, seleccionas el sorteo del domingo que quieras, eliges 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9 (o usas selección automática) y confirmas la compra antes del cierre de ventas.
Una vez celebrado el sorteo del domingo, si tu apuesta resulta premiada, los premios pequeños y medios se ingresan automáticamente en tu cuenta online, mientras que para premios altos la propia plataforma te indica los pasos a seguir y dónde acudir para el cobro presencial.
También puedes consultar desde tu área privada el resguardo electrónico de tu apuesta y el historial de jugadas y premios sin necesidad de guardar un boleto físico.
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo de EL ESPAÑOL del sorteo de El Gordo de La Primitiva, que tendrá lugar este domingo, 18 de enero de 2026, a partir de las 21:40 horas. Como cada semana, la expectación es máxima entre los jugadores que sueñan con llevarse el gran premio y cambiar su vida de la noche a la mañana.
Desde este momento estaremos atentos a toda la previa del sorteo, explicando cómo funcionan las participaciones, los premios en juego y recordando algunos de los últimos resultados destacados. Acompáñanos en esta retransmisión especial y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en esta noche de suerte. ¡Comenzamos!