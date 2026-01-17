🔴 Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 17 de enero, son los siguientes:
Primer premio: 58.451
Segundo premio: 64.780
Tercer premio: 09224
Últimas 4 cifras: 7.616, 9.675, 5.649, 8.840, 1.204
Últimas 3 cifras: 514, 727, 995, 753, 411, 137, 585, 385, 198, 010, 086
Últimas 2 cifras: 90, 72, 00, 74, 65, 40, 65, 07, 67
Reintegros (12 €): 1, 4, 3
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar?
El plazo máximo es de 90 días naturales. Pasado ese tiempo, el premio caduca.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Desde cuándo se puede cobrar?
Desde el día siguiente al sorteo, una vez validados oficialmente todos los números premiados.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué hago si mi número aparece premiado?
Guarda el décimo, no lo firmes aún y comprueba la cuantía exacta del premio antes de cobrar.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo son definitivos los premios?
Los premios son definitivos cuando SELAE publica el listado oficial, minutos después de finalizar el sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde consultar el resultado oficial?
En la web de Loterías y Apuestas del Estado. Es la única fuente válida tras la validación del sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Plaza Patrona Canarias, 6, Candelaria, 38530, Santa Cruz de Tenerife
Centro Comercial El Tormes, L- 32 - Avda. Salamanca, S/N, Sta Marta de Tormes, 37900, Salamanca
Av.de Andalucia, 36-Pasaje, Jaén, 23006, Jaén
Mayor, 32, Daya Nueva, 03159, Alicante
Pza. de la Libertad, 5, Caminomorisco, 10620, Cáceres
Paseo de San Vicente, 50, Salamanca, 37007, Salamanca
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Serrano Anguita, 2, Elche, 03201, Alicante
Centro Comercial Carrefour Plasencia Julian Besteiro, S/N L-5, Plasencia, 10600, Cáceres
Av Libertad, 10, San Vicente Del Raspeig, 03690, Alicante
-
-
-
-
-
-
-
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuáles son las terminaciones más frecuentes?
En términos generales, las terminaciones más frecuentes en los premios de Lotería Nacional (mirando grandes históricos, sobre todo del primer premio) son las que acaban en 0, 1, 8, 3 y 2, que son las últimas cifras que más veces han aparecido en los números agraciados con premios importantes.
En cambio, las que menos han salido como última cifra del primer premio son el 6 y el 5, que figuran al final de las tablas de frecuencia de terminaciones, aunque las diferencias entre unas cifras y otras no son enormes y, matemáticamente, todos los finales tienen la misma probabilidad teórica de salir en cada sorteo.
-
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde puedo cobrar el premio?
Puedes cobrar un premio de Lotería Nacional de hasta 2.000 euros en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado, normalmente en efectivo o, si lo prefieres, mediante transferencia a tu cuenta bancaria.
Cuando el premio es superior a 2.000 euros, el cobro debe hacerse en las entidades bancarias colaboradoras (actualmente BBVA y CaixaBank), donde se abona por ingreso o transferencia tras identificarte con tu documentación personal y verificar el décimo.