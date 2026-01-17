En términos generales, las terminaciones más frecuentes en los premios de Lotería Nacional (mirando grandes históricos, sobre todo del primer premio) son las que acaban en 0, 1, 8, 3 y 2, que son las últimas cifras que más veces han aparecido en los números agraciados con premios importantes.

En cambio, las que menos han salido como última cifra del primer premio son el 6 y el 5, que figuran al final de las tablas de frecuencia de terminaciones, aunque las diferencias entre unas cifras y otras no son enormes y, matemáticamente, todos los finales tienen la misma probabilidad teórica de salir en cada sorteo.