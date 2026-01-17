El número premiado en el Cuponazo de la ONCE de hoy es el 51.742, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros es para la serie 64.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi Cuponazo?
El derecho al cobro de estos premios caduca a los treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo en el que ha participado.
Comprobar Cuponazo ONCE: Hacienda y los premios
La legislación sobre el pago de impuestos de lotería es diferente en cada país. En España, existe una exención fiscal para los premios de lotería que no excedan de un determinado importe. A partir del 1 de enero de 2020, los primeros 40.000 € de premio están exentos de impuestos y el resto tiene un gravamen especial del 20%.
Comprobar Cuponazo ONCE: Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 16 de enero de 2026. Esperamos que haya habido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡ Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL !!
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Qué ocurre si pierdo un cupón premiado del Cuponazo?
Si el cupón es físico y se pierde, no se puede reclamar el premio. Si fue comprado online, el premio se acredita automáticamente a la cuenta del jugador.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Se pueden cobrar los premios del Cuponazo en un banco?
Sí, los premios de más de 600 euros deben cobrarse en bancos colaboradores de la ONCE.
Cuponazo ONCE: ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El número premiado en el Cuponazo de la ONCE de hoy es el 51.742, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros es para la serie 64.
Comprobar Cuponazo de la ONCE: ¡El sorteo da comienzo!
¡El sorteo da comienzo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos.
Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas en EL ESPAÑOL!
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cómo jugar online al Cuponazo del viernes?
Para jugar al Cuponazo del viernes debes estar registrado en JuegosONCE. Una vez registrado, lo único que debes de hacer es acceder a tu cuenta, seleccionar el número deseado, indicar qué sorteo del viernes deseas participar de los que haya disponibles y el número de cupones que quieres adquirir. Tras realizar el pago de tu cupón, solo has de finalizar la compra. Recibirás un correo con todos los detalles de tu compra y además podrás ver esta información en la Web en la sección: Mis Juegos.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuáles son todos los posibles premios de Cuponazo?
Los premios del Cuponazo se componen de 10 categorías de premios, cuya cuantía es fija para cada sorteo.
1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuándo se realiza el sorteo del Cuponazo?
Los sorteos del Cuponazo se celebran todos los viernes desde Madrid a partir de las 21:25 h.
Los resultados se conocen a los pocos minutos de su celebración y puedes seguir el sorteo en directo a través de la web de EL ESPAÑOL
Comprobar Cuponazo ONCE: Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este viernes, 16 de enero. El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!