Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 15 de enero son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 16.609
Segundo premio (6.000 €): 79.950
Últimas 4 cifras (75 €):4259, 0824, 0419 y 4224
Últimas 3 cifras (15 €):765, 869, 825, 238, 142,934 y 941
Últimas 2 cifras (6 €):25, 38, 30, 24, 81, 44, 21, 64 y 49
Reintegros (3 €): 5, 3 y 9
-
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
-
Avda. 28 de Febrero, S/N, Algeciras, 11207, Cádiz
-
Avda. de Guadalajara, 34, Azuqueca de Henares, 19200, Guadalajara
-
Avda. Guadalquivir, 67, Mogón, 23310, Jaén
-
Centro Comercial León Plaza, L-B 35 A. Avda. Peregrinos, 8, León, 24008, León
-
Da Mariña, 72, San Cibrao, 27890, Lugo
-
Avda. Doctor Marañón, 18, Majadahonda, 28220, Madrid
-
Alameda, 3, Valle de Abdalajís, 29240, Málaga
-
San Javier, 34, Las Lagunas, 29651, Málaga
-
Cl. Antonio Oliver, 19, Cartagena, 30204, Murcia
-
Alberto Lista, 29, San José de la Rinconada, 41300, Sevilla
-
Autopista del Sur, Km. 54, Granadilla de Abona, 38611, Santa Cruz de Tenerife
-
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
-
Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
- Rua Do Cantón, 24, Noia, 15200, La Coruña
-
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 5 y 3
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 16.609
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 79.950
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
-
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4.259
La segunda es el 0824
La tercera es el 0419
La cuarta es el 4.224
-
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 765
La segunda es 869
La tercera es el 825
La cuarta es el 238
La quinta es el 934
La sexta es el 941
La séptima es el 425
-
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 25
La segunda es el 38
La tercera es el 30
La cuarta es el 24
La quinta es el 81
La sexta es el 44
La séptima es el 21
La octava es el 64
La novena es el 49
-
Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 15 de enero, ya se encuentra en marcha
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
-
-
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Información útil del sorteo
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 15 de enero, tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.