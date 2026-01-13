Un nuevo sorteo de Euromillones se ha celebrado este martes 13 de enero de 2026 con los siguientes resultados:
🔴 La combinación ganadora fue para los números: - - - - con las estrellas - - - -
🔴 El código premiado del juego complementario El Millón fue el
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se puede cobrar con un boleto dañado?
Solo si el ticket aún puede leerse y procesarse correctamente: algunos daños hacen inválido el comprobante, pero si se verifica con éxito se puede cobrar.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué pasa con el dinero no repartido si no hay ganadores?
El fondo acumulado se suma al siguiente sorteo, lo que permite que el bote vaya aumentando hasta que finalmente exista un ganador, manteniendo la expectativa y la emoción.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Desde dónde se puede consultar el histórico completo de sorteos?
El histórico completo está disponible en la web oficial de LAE, con todos los resultados desde 2004 hasta la fecha, lo que permite consultar antiguas combinaciones y premios.
-
Comprobar Euromillones | ¿La apuesta de 2,50 € incluye la participación en El Millón?
Sí, la apuesta incluye la participación en el sorteo principal y, con 0,30 € de ese importe, también entras automáticamente en El Millón, el sorteo español que reparte un millón de euros.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué plazo hay para reclamar un premio de Euromillones en España?
Los premios deben reclamarse en un máximo de tres meses desde el día siguiente al sorteo, de lo contrario el premio caduca de forma definitiva. Pasado ese tiempo ya no puede reclamarse, incluso aunque se presente un boleto válido.
-
Resultado Euromillones, hoy | ¡Y sale El Millón!
El número de El Millón ya se encuentra aquí. La combinación ganadora ha sido: WZT04819
¡Muchas felicidades a los afortunados!
-
Resultados Euromillones | ¡Estas son las estrellas!
Las estrellas ya han salido y son las siguientes: 2 y 10
-
Resultados Euromillones | ¡Ya ha salido el número ganador!
Los bombos han girado y ya ha salido la combinación ganadora: 6, 10, 18, 44 y 47
¡Muchas felicidades a los afortunados!
-
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?
El 50% de la recaudación total se destina a premios.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Desde cuándo existe Euromillones en España?
El primer sorteo se celebró en 2004 y desde entonces se han realizado cientos de sorteos regulares los martes y los viernes, manteniendo la misma mecánica básica.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se puede jugar online o solo en administración física?
Sí, se puede jugar online (registro, monedero digital, etc.) a través del portal de LAE.
-
Comprobar Sorteo de Euromillones | ¿Cuándo se celebra el sorteo de hoy?
Los sorteos de Euromillones se realizan todos los martes y viernes.
-
Comprobar Euromillones, hoy | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Euromillones que se llevará a cabo este martes, 13 de enero de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:30 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!