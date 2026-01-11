🔴 Estos son los números premiados del sorteo del sábado 10 de enero de 2026:

Primer premio : 77.314 ( 150.000 € al décimo )

Segundo premio : 46.705 ( 30.000 € al décimo )

Tercer premio : 38.366 ( 15.000 € al décimo )

Cinco cifras ( 375 € al décimo ): 37.772, 82.369, 68.279, 87.975, 5.185, 66.680, 6.679, 92.468, 54.096, 75.371, 8.541, 19.243

Cuatro cifras ( 75 € al décimo ): 2.870, 9.185, 1.174, 2.476

Tres cifras ( 30 € al décimo ): 072, 501, 291, 925, 763, 999, 347, 524, 009, 860, 253

Dos cifras ( 15 € al décimo ): 35, 40, 05, 85, 52

Reintegros (15 € al décimo): 4, 5, 7

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde, una vez que ha terminado el sorteo y se han verificado los resultados, y tienes tres meses desde el día siguiente al sorteo para hacerlo. En este caso la fecha límite es el 10 de abril de 2026 incluido; pasado ese plazo el derecho caduca y el dinero pasa al Tesoro Público.

¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

En los premios de la Lotería Nacional, Hacienda retiene el 20 % de la parte del premio que supere los 40.000 euros por décimo; esos primeros 40.000 euros están exentos y los cobras íntegros.

¿Dónde ha caído el primer premio?

El primer premio del sorteo ha sido para el número 77314. Ese número se ha vendido íntegramente en Segovia, en una administración de lotería situada en la calle Juan Bravo, 56, por lo que todo el premio se ha quedado en esta ciudad castellana.