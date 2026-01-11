🔴 Estos son los números premiados del sorteo del sábado 10 de enero de 2026:
-
Primer premio: 77.314 (150.000 € al décimo)
-
Segundo premio: 46.705 (30.000 € al décimo)
-
Tercer premio: 38.366 (15.000 € al décimo)
-
Cinco cifras (375 € al décimo): 37.772, 82.369, 68.279, 87.975, 5.185, 66.680, 6.679, 92.468, 54.096, 75.371, 8.541, 19.243
-
Cuatro cifras (75 € al décimo): 2.870, 9.185, 1.174, 2.476
-
Tres cifras (30 € al décimo): 072, 501, 291, 925, 763, 999, 347, 524, 009, 860, 253
-
Dos cifras (15 € al décimo): 35, 40, 05, 85, 52
-
Reintegros (15 € al décimo): 4, 5, 7
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde, una vez que ha terminado el sorteo y se han verificado los resultados, y tienes tres meses desde el día siguiente al sorteo para hacerlo. En este caso la fecha límite es el 10 de abril de 2026 incluido; pasado ese plazo el derecho caduca y el dinero pasa al Tesoro Público.
¿Dónde ha caído el primer premio?
El primer premio del sorteo ha sido para el número 77314. Ese número se ha vendido íntegramente en Segovia, en una administración de lotería situada en la calle Juan Bravo, 56, por lo que todo el premio se ha quedado en esta ciudad castellana.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | Repaso a todos los números ganadores
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto gano con las terminaciones?
Con las terminaciones de la Lotería Nacional hay dos cosas distintas: los premios por terminación “larga” (todas las cifras) y los pequeños premios por última o últimas cifras.
En el Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy, por ejemplo, además del primer, segundo y tercer premio, hay 12 terminaciones de cinco cifras que dan 7.500 euros por décimo, y otras extracciones de 4, 3 y 2 cifras que dan importes menores (375, 75 o 30 euros al décimo, según el caso).
En el caso la última cifra que coincide con el primer premio, eso es el reintegro: simplemente recuperas lo jugado (15 euros en este sorteo), sin ganancia adicional.
-
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional, después del Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy, es el sorteo del jueves 15 de enero de 2026, el sorteo semanal habitual del jueves, con décimos de 3 euros y un primer premio de 30.000 euros al décimo.
A continuación, el siguiente sábado, 17 de enero de 2026, se celebra el Sorteo Especial “Niños de San Ildefonso”, un sorteo especial de sábado con décimos de 12 euros y programa de premios reforzado dentro del calendario oficial de Lotería Nacional.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si se pierde, estropea o te roban un décimo premiado?
Si un décimo premiado se pierde, estropea o te lo roban, la regla general es que el décimo físico es el justificante del premio, pero se puede intentar cobrarlo si acreditas bien que eras la persona titular.
En caso de robo o extravío, se recomienda denunciar de inmediato ante Policía o Guardia Civil, incluyendo todos los datos del décimo (número, serie, fracción, sorteo, lugar de compra) y conservar pruebas como fotos o fotocopias; con esa denuncia se puede pedir a un juzgado que bloquee el pago del premio y, si nadie más lo reclama y el juez reconoce tu titularidad, ordenar después el cobro a tu favor.
Si el décimo se ha deteriorado (lavadora, rotura, etc.), debes guardar todos los trozos sin manipularlos demasiado y llevarlos a una administración de lotería, que los enviará a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para verificar su autenticidad; si pueden reconstruirlo e identificar el número, se autoriza el pago.
En todos los casos hay un plazo máximo de tres meses desde el sorteo para reclamar el premio, y cuanta más documentación tengas (fotocopia, justificante de compra, mensajes donde se vea que el décimo era tuyo o compartido), más opciones hay de que se reconozca tu derecho si el billete no aparece o llega dañado.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si comparto un décimo con otras personas o lo he comprado por internet?
Si compartes un décimo físico, lo importante es poder demostrar que el premio pertenece a varias personas: se recomienda hacer una fotocopia del décimo o foto en un grupo de WhatsApp, indicando nombre, DNI y porcentaje de participación de cada uno, y que todos los partícipes acudan juntos al banco a cobrar para que la entidad identifique a cada ganador y reparta el neto directamente en las cuentas de todos.
De esta forma Hacienda ve desde el principio que es un premio compartido, se aplica una sola retención del 20% sobre lo que exceda de 40.000 euros por décimo y se evita que el reparto posterior se considere una donación sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Si has comprado el décimo por internet, el premio se abona por defecto al titular de la cuenta o usuario de la plataforma, por lo que si luego “reparte” el dinero a amigos o familiares, a ojos de Hacienda puede verse como una donación y generar tributación adicional, salvo que se pueda acreditar claramente que existía un acuerdo previo de juego compartido.
En estos casos conviene dejar siempre rastro escrito (correos, mensajes, documentos o justificantes donde conste quién participa y con qué importe) y, cuando sea posible, usar plataformas que permitan acreditar esa copropiedad para evitar problemas fiscales posteriores.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de qué cantidad hay que pagar impuestos y qué porcentaje se queda Hacienda?
En la Lotería Nacional y en el resto de premios de loterías estatales y de la ONCE, solo se pagan impuestos cuando el premio supera los 40.000 euros por décimo, fracción o apuesta, siempre que la jugada sea de al menos 0,50 euros. Los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están totalmente exentos, de modo que se cobran íntegros sin tributar por ellos.
Cuando el premio sobrepasa esos 40.000 euros, solo la parte que excede esa cifra tributa a un tipo fijo del 20% mediante un gravamen especial. La retención se aplica directamente en el momento del cobro (en el banco o administración), de forma que el importe que recibe la persona ganadora ya es el premio neto después de que Hacienda haya descontado ese 20% sobre la parte que excede los 40.000 euros.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Tengo que incluir el premio en la declaración de la Renta?
El premio de la Lotería Nacional no se incluye como tal en la declaración del IRPF, aunque sí está sometido a un gravamen especial del 20 % sobre la parte que excede de 40.000 euros y esa retención ya te la aplican directamente al cobrar.
En la renta solo tendrías que declarar, en su caso, los rendimientos que genere después (por ejemplo, intereses si lo metes en un depósito o ganancias si lo inviertes), pero no el propio premio.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el tercer premio?
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy, sábado 10 de enero de 2026, ha sido el número 38.366 y se ha repartido entre varias localidades entregando un importe de 15.000 € al décimo.
Los décimos premiados se han vendido en Gelves y La Puebla de los Infantes (Sevilla), Roquetas de Mar (Almería), Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Albacete, Trujillo (Cáceres), Ceutí (Murcia), Telde (Las Palmas) y Getafe (Madrid).
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Ha ganado alguna vez un famoso un premio?
Sí, a lo largo de los años varios famosos españoles han tenido premios en la Lotería Nacional, sobre todo en el sorteo de Navidad, desde pequeños pellizcos hasta primeros premios.
Entre los ganadores aparecen nombres como Carmen Lomana, la reina Letizia (a través de un décimo compartido con compañeros de TVE), la periodista Mercedes Milá, el actor Nacho Guerreros, la cantante Soraya Arnelas, presentadores como Carlos Sobera o Jorge Javier Vázquez y otras caras conocidas que han reconocido públicamente haber cobrado premios de estos sorteos.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuáles son las terminaciones más frecuentes?
En términos generales, las terminaciones más frecuentes en los premios de Lotería Nacional (mirando grandes históricos, sobre todo del primer premio) son las que acaban en 0, 1, 8, 3 y 2, que son las últimas cifras que más veces han aparecido en los números agraciados con premios importantes.
En cambio, las que menos han salido como última cifra del primer premio son el 6 y el 5, que figuran al final de las tablas de frecuencia de terminaciones, aunque las diferencias entre unas cifras y otras no son enormes y, matemáticamente, todos los finales tienen la misma probabilidad teórica de salir en cada sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | Repaso a los números ganadores
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy ha sido el número 46.705 y se ha repartido entre varias localidades de toda España con un importe de 30.000 euros por décimo.
Según el listado de puntos de venta, ha tocado, entre otros sitios, en Costa Teguise (Las Palmas), Benidorm (Alicante), Oviedo (Asturias), Cabezón de la Sal y Santander (Cantabria), Madrid, Pontevedra, Salamanca, Cruz Santa y Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), El Toboso (Toledo) y Portugalete (Vizcaya).
-
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros; es decir, los primeros 40.000 euros de cada décimo de Lotería Nacional están totalmente libres de impuestos y los cobras íntegros.
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributas solo por 60.000 (100.000 − 40.000) y a esos 60.000 se les aplica el 20%, de modo que Hacienda retiene 12.000 euros y tú recibes 88.000 euros netos, cantidad que ya te ingresan con la retención practicada al cobrar el premio.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué gano con el reintegro?
Con el reintegro recuperas exactamente el dinero que pagaste por el décimo, es decir, te devuelven el importe jugado (por ejemplo, 6 euros en un sorteo ordinario de sábado o 20 euros en la Lotería de Navidad). No ganas dinero extra, pero no pierdes lo que has pagado por ese décimo, así que el resultado económico es como si te hubiera salido “gratis”.
El reintegro se consigue cuando la última cifra de tu número coincide con la última cifra del primer premio (o con la cifra extraída específicamente para el reintegro, según el tipo de sorteo), y es un premio menor que se puede cobrar en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Es un premio acumulable a otros del mismo décimo, así que podrías, por ejemplo, tener una terminación premiada y además el reintegro, aumentando así el total que cobras.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde puedo cobrar el premio?
Puedes cobrar un premio de Lotería Nacional de hasta 2.000 euros en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado, normalmente en efectivo o, si lo prefieres, mediante transferencia a tu cuenta bancaria.
Cuando el premio es superior a 2.000 euros, el cobro debe hacerse en las entidades bancarias colaboradoras (actualmente BBVA y CaixaBank), donde se abona por ingreso o transferencia tras identificarte con tu documentación personal y verificar el décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional, después del de hoy 10 de enero (Extraordinario de Invierno), es el sábado 17 de enero de 2026, el Sorteo Especial «Niños de San Ildefonso».
Antes de ese día también hay el sorteo habitual del jueves 15 de enero de 2026 de Lotería Nacional del jueves.
Ambos podrás seguirlos minuto a minuto aquí en EL ESPAÑOL.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo puedo cobrar un premio?
Un premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 10 de enero de 2026, se puede cobrar desde esta misma tarde, una vez terminado el sorteo, y el plazo para hacerlo va desde el 11 de enero de 2026 (día siguiente al sorteo) hasta el 10 de abril de 2026 incluido.
Los premios de hasta 2.000 euros se cobran en cualquier administración oficial de Loterías del Estado, mientras que las cantidades superiores a 2.000 euros deben cobrarse en las entidades bancarias colaboradoras (BBVA y CaixaBank).
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo?
Sí, pero solo cuando estés seguro de que es premiado. Añade nombre y DNI en el reverso.