Lotería del Niño 2026 | Comprobar el resultado en directo y todos los números premiados

06703, primer premio: 2.000.000 € por serie (200.000 € por décimo) -

45875, segundo premio: 750.000 € por serie (75.000 € por décimo) -

32615, tercer premio: 250.000 € por serie (25.000 € por décimo)

Un matiz importante sobre los impuestos

Aunque el premio nominal es de 200.000 €, la cifra real que llega al bolsillo es diferente debido a la tributación de Hacienda (gravamen especial sobre premios de loterías):

Los primeros 40.000 € están exentos .

Se aplica un 20% de impuestos sobre la cantidad restante (160.000 €).

Lo que se cobra realmente: 168.000 € netos.

¿Cuánto se queda Hacienda del primer y segundo premio de Lotería del Niño?

Se aplica un 20% sobre la parte que excede de 40.000 €; por ejemplo, en 200.000 € por décimo, tributan 160.000 €

¿Hay que declarar el premio en la Renta?

El impuesto se descuenta al cobrar; en general no se vuelve a incluir el premio como tal en la declaración, aunque sí los rendimientos posteriores del dinero

¿Dónde se cobra un premio del Niño?

Los premios pequeños se cobran en administraciones de lotería; los premios grandes se cobran en entidades bancarias colaboradoras de SELAE.

¿Qué otros premios hay además de los grandes?

Hay múltiples premios menores por aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, que reparten cientos o miles de euros por décimo según categoría