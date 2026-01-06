Primer premio: 2.000.000 € por serie (200.000 € por décimo) -
Segundo premio: 750.000 € por serie (75.000 € por décimo) -
Tercer premio: 250.000 € por serie (25.000 € por décimo)
Un matiz importante sobre los impuestos
Aunque el premio nominal es de 200.000 €, la cifra real que llega al bolsillo es diferente debido a la tributación de Hacienda (gravamen especial sobre premios de loterías):
Los primeros 40.000 € están exentos.
Se aplica un 20% de impuestos sobre la cantidad restante (160.000 €).
Lo que se cobra realmente: 168.000 € netos.
¿Hay que declarar el premio en la Renta?
El impuesto se descuenta al cobrar; en general no se vuelve a incluir el premio como tal en la declaración, aunque sí los rendimientos posteriores del dinero
¿Dónde se cobra un premio del Niño?
Los premios pequeños se cobran en administraciones de lotería; los premios grandes se cobran en entidades bancarias colaboradoras de SELAE.
¿Qué otros premios hay además de los grandes?
Hay múltiples premios menores por aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, que reparten cientos o miles de euros por décimo según categoría
Lotería del Niño 2026, hoy | ¿Cuáles son las cifras menos premiadas?
En la historia de la Lotería del Niño, las cifras menos premiadas como última cifra del primer premio han sido sobre todo el 3, el 8 y el 1. Aun así, todas las terminaciones tienen hoy exactamente la misma probabilidad de salir, por lo que son “gafes” solo a nivel estadístico pasado, no matemático.
El 3 y el 8 aparecen en muchos análisis como las terminaciones que menos veces han salido en el primer premio del Niño, con muy pocas repeticiones en más de un siglo de sorteos.
Algunos recuentos incluyen también el 1 entre las terminaciones menos frecuentes del primer premio, aunque haya salido algo más que el 3 y el 8.
Lotería del Niño 2026, en directo | ¡Ya tenemos todas las extracciones de 3 cifras ganadoras!
Los bombos han entregado un premio de 1.000 euros a las terminaciones de tres cifras siguientes: 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392, 248.
¡Enhorabuena a los ganadores!
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué hago si me venden un décimo falso?
Si sospechas que te han vendido un décimo falso, no lo rompas ni lo tires y evita intentar cobrarlo, porque podrías meterte en un problema legal. Lo primero es comprobar su autenticidad en un punto oficial y, si se confirma la falsedad, denunciar la estafa.
Llévalo a una administración oficial de Loterías para que lo pasen por el lector y verifiquen el código de barras y la numeración en el sistema de SELAE.
Revisa tú mismo detalles como: sello de la administración, leyenda “Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado”, calidad del papel, marca de agua y hologramas, numeración y códigos nítidos.
Lotería del Niño 2026 | ¡Salen las primeras extracciones de 3 cifras!
Los bombos han entregado un premio de 1.000 euros a las terminaciones de tres cifras siguientes: 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457...
¡Enhorabuena a los ganadores!
Lotería del Niño 2026, hoy | ¿Cuál es la historia detrás del diseño de los billetes?
El diseño de los décimos de la Lotería de Navidad y del Niño ha pasado de ser un boleto muy simple, casi solo con número y escudo, a convertirse en una pequeña estampa de arte religioso ligada a la Navidad y al Día de Reyes. Hoy cada billete es, además de un resguardo de juego, una forma de acercar obras maestras de museos como el Prado al público general.
Los primeros billetes eran austeros: básicamente número, serie, precio y un ribete o escudo, sin imágenes artísticas.
A partir de la década de 1940 se empezó a incluir grabados y estampas, y en 1960 se produce el gran cambio: se fija un diseño con una imagen única para cada sorteo.
Este año aprecen los Reyes Magos de Oriente adorando al Niño Jesús. El artista es anónimo.
Lotería del Niño 2026, en directo | ¡Salen todas extracciones de dos cifras!
Las extracciones con un premio de 400 euros van para los números 27, 54, 37, 44 y 94.
¡Mucha suerte a los ganadores!
Lotería del Niño 2026 | ¡Salen el primer número de las extracciones de dos cifras!
Las extracciones de dos cifras entregan un premio de 400 euros.
En este la primera extracción es el 27.
Lotería del Niño 2026, en directo | ¡Salen los niños de san Ildefonso!
Ya están los niños del Colegio de San Ildefonso listos para cantar los números premiados del sorteo de Lotería del Niño 2026.
¡Qué empiece la suerte!
Lotería del Niño 2026, en directo | ¿Qué hago si pierdo un décimo premiado?
Si pierdes un décimo premiado, lo más importante es denunciarlo cuanto antes y reunir todas las pruebas posibles de que ese décimo era tuyo. Sin denuncia y sin pruebas (foto, fotocopia, resguardo, etc.), es prácticamente imposible reclamar el premio.
Acude de inmediato a la Policía Nacional o Guardia Civil para poner una denuncia, explicando si ha sido pérdida o robo y dando todos los datos del décimo (número, serie, fracción, sorteo y fecha).
Reúne pruebas: foto del décimo, fotocopia, justificante de compra, mensajes donde lo compartieras, testigos, etc., porque servirán para demostrar que fue tuyo.
Sorteo Lotería del Niño 2026 | ¿Hasta cuándo se puede cobrar un premio?
En la Lotería Nacional (incluida Navidad y el Niño), los premios se pueden cobrar durante tres meses contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese plazo el premio caduca y se pierde el derecho a cobrarlo. En el caso concreto del Sorteo del Niño 2026, el sorteo es el 6 de enero y el cobro práctico comienza el 7 de enero de 2026.
Para el Niño 2026, la fecha límite de cobro es el 6 de abril de 2026, que es cuando se cumplen los tres meses de plazo. Es decir, puedes cobrar tu décimo o participación premiados del Niño 2026 desde el 7 de enero hasta el 6 de abril de 2026 incluidos; a partir del 7 de abril el premio se considera prescrito.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué significa que la Lotería del Niño sea de 'Reyes'?
Que la Lotería del Niño sea la lotería de “Reyes” significa, básicamente, dos cosas: que el sorteo se celebra el 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, y que está muy ligado simbólicamente al Niño Jesús ya esa festividad religiosa y familiar. Por eso se percibe como el sorteo que pone el broche final a la Navidad, justo el día en que los Reyes “traen” también la última oportunidad de que toque algo de la lotería.
El sorteo se celebra cada 6 de enero, festivo nacional por la Epifanía del Señor o Día de los Reyes Magos, y desde 1999 se fijó oficialmente en esa fecha (antes se hacía el 5).
El ambiente del sorteo se mezcla con la mañana de Reyes: mientras los niños abren regalos, muchos adultos están pendientes del décimo por si llega un “regalo extra” en forma de premio.
Lotería del Niño, en directo hoy | ¿Qué pasa si el décimo está roto o deteriorado?
Un décimo roto o deteriorado se puede cobrar si sigue siendo identificable y Loterías y Apuestas del Estado confirma que es auténtico; no queda automáticamente invalidado.
Mientras se lean claramente número, serie, fracción, sorteo y elementos de seguridad, el décimo puede considerarse válido y autorizarse el pago tras la revisión.
Si el daño es tan grande que genera dudas sobre su validez o parece manipulado, el pago se paraliza hasta un reconocimiento oficial, e incluso pueden denegarlo.
¿Qué debo hacer si esto pasa? No lo pegues con celo ni lo intentes recomponer por tu cuenta; guarda todos los trozos en un sobre. Lleva el décimo dañado cuanto antes a una administración oficial (o banco colaborador si el premio es mayor de 2.000 €); allí rellenarás una solicitud de pago y ellos lo enviarán a SELAE o a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para su análisis.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué son las aproximaciones?
Las aproximaciones son premios para los números que se quedan “a un número” de los grandes premios, es decir, el número inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior al primer y al segundo premio. Se usan para premiar a quienes han estado muy cerca de acertar el número ganador completo.
Si el primer premio es, por ejemplo, el 78.908, las aproximaciones serían el 78.907 y el 78.909; lo mismo ocurre con el segundo premio y sus números anterior y posterior.
Cada una de estas aproximaciones tiene un premio fijo por décimo (en el sorteo del Niño se fijan 1.200 euros por décimo para las del primer premio y 610 euros para las del segundo, según el programa oficial de cada año).
Lotería del Niño 2026, en directo | ¿Cuánto entrega de premio una participación?
Una participación paga la parte proporcional del premio al dinero realmente jugado en el décimo, no al importe total que pagaste por la papeleta.
Una participación es una fracción de un décimo oficial, que varias personas comparten. En la propia papeleta suele indicar algo tipo “se juegan 2,50 € + 0,50 € donativo”; el donativo no cobra premio, solo la parte jugada.
En la Lotería de Navidad, el premio se calcula “por euro jugado” en el décimo:
-
Gordo (1.º premio): 20.000 € por cada euro jugado.
-
5.º premio: 300 € por cada euro jugado.
Por tanto, si, por ejemplo tu participación “juega” 1 € de Gordo, cobrarías 20.000 € brutos (antes de impuestos).
Lotería del Niño, hoy | ¿Hay que incluir los premios en la declaración de la Renta?
Los premios de la Lotería del Niño (y del resto de loterías oficiales de SELAE) no se incluyen en la declaración de la Renta, siempre que te hayan aplicado la retención correspondiente al cobrarlos.
La Agencia Tributaria establece un gravamen especial: cada premio está exento hasta 40.000 € y, si lo supera, el 20% sobre el exceso se te descuenta en el banco en el momento del cobro, y es el propio pagador quien informa e ingresa ese impuesto, de modo que tú no tienes que volver a declarar ese premio en el IRPF ni añadirlo a tu base imponible.
Lo único que sí tendrás que declarar en la Renta, si se da el caso, son los rendimientos que genere después el dinero del premio (por ejemplo, intereses de una cuenta, fondos de inversión, alquileres de una casa que compres con el premio, etc.), porque esos rendimientos tributan igual que cualquier otro ahorro o ganancia patrimonial.
Sorteo Lotería del Niño, hoy | ¿Cuánto entrega el segundo premio?
El segundo premio de la Lotería del Niño está fijado en 75.000 euros por décimo, lo que equivale a 750.000 euros por cada serie completa de 10 décimos antes de impuestos.
Sobre esa cantidad se aplica el mismo régimen fiscal que al resto de premios de loterías estatales: los primeros 40.000 euros por décimo están exentos y la parte que excede de esa cifra tributa al 20%, de modo que en el segundo premio la base sujeta son 35.000 euros y la retención asciende a 7.000 euros, por lo que el ganador termina cobrando 68.000 euros netos por décimo.
Si una persona tiene, por ejemplo, dos décimos del número agraciado con el segundo premio, el importe bruto sería de 150.000 euros, y después de aplicar la exención y el 20% de retención sobre la parte sujeta acabaría recibiendo 136.000 euros netos, mientras que con un billete completo (10 décimos) el premio bruto ascendería a 750.000 euros y, tras impuestos, el importe efectivo en mano se multiplicaría en la misma proporción.
Lotería del Niño 2026 | ¿Dónde nunca ha caído un premio?
Históricamente hay varias provincias y capitales donde nunca ha caído el primer premio de la Lotería del Niño. En términos de provincias, los datos de Loterías señalan que Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Segovia y Zamora no han llegado a ver nunca el “Gordo” del Niño, y tampoco la ciudad autónoma de Melilla.
Si se mira solo capitales de provincia, se suele citar que Ávila, Cáceres, Cuenca, Zamora, Guadalajara y Huesca no han vendido nunca un décimo agraciado con el primer premio del Niño desde que hay registros, mientras que en el resto del territorio al menos una localidad de cada provincia sí lo ha conseguido alguna vez.
Sorteo de la Lotería del Niño | ¿En qué ciudades ha caído más veces premio?
Las ciudades donde más veces ha caído el primer premio de la Lotería del Niño son sobre todo Madrid y Barcelona, con alrededor de 43 y cerca de 40 primeros premios respectivamente a lo largo de la historia del sorteo. Bilbao suma en torno a 18 primeros premios, Valencia unos 15–16 y Sevilla alrededor de 10–11 ocasiones, situándose también entre las más afortunadas.
Según recogen los resúmenes estadísticos, esta concentración de premios en grandes capitales se atribuye principalmente al mayor número de décimos que se venden en estas ciudades, por lo que se considera un efecto del volumen de juego más que una cuestión de “suerte especial” del lugar.
Lotería del Niño 2026, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar los premios?
Los premios de la Lotería del Niño pueden empezar a cobrarse desde el día siguiente al sorteo, es decir, desde el 7 de enero, tanto en administraciones (premios hasta 2.000 €) como en bancos colaboradores para los importes mayores.
A partir de ese momento dispones de un plazo total de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo para cobrar (hasta aproximadamente el 7 de abril de 2026); pasado ese plazo el derecho caduca y el dinero pasa al Tesoro Público.