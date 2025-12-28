Un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 28 de diciembre de 2025 con un premio de 13 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 11, 19, 20, 36 y 38 mientras que el número clave o reintegro es el 0.
Comprobar El Gordo de la Primitiva | ¿Cuál es la combinación ganadora?
Gordo de la Primitiva | ¿Cómo empezó el sorteo?
El Gordo de la Primitiva comenzó el 31 de enero de 1992. Por aquel entonces el precio por apuesta era de 500 pesetas (3 euros hoy en día) y tenía el mismo sistema de juego que la Lotería primitiva.
El primer Gordo de la Primitiva que repartió el sorteo se lo llevó un jugador en Córdoba, que se llevó un premio de 1.116 millones de pesetas (6,7 millones de euros hoy en día).
Gordo de la Primitiva | ¿Cuál es el número clave?
De acuerdo a los bombos, el número clave o reintegro ha sido el 0.
Gordo de la Primitiva | ¿Cómo es el reparto de premios?
El 55 % de la recaudación total se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente manera:
1ª Categoría (5+1): aciertas los 5 números de la combinación ganadora más el reintegro.
2ª Categoría (5+0): aciertas los 5 números de la combinación ganadora.
3ª Categoría (4+1): aciertas 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
4ª Categoría (4+0): aciertas 4 números de la combinación ganadora.
5ª Categoría (3+1): aciertas 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
6ª Categoría (3+0): aciertas 3 números de la combinación ganadora.
7ª Categoría (2+1): aciertas 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
8ª Categoría (2+0): aciertas 2 números de la combinación ganadora.
Gordo de la Primitiva | ¿Cómo se cobra un premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva hay que acudir a una administración de Loterías si es menor de 2.000 euros, y a un banco colaborador (BBVA o CaixaBank) si es igual o superior a 2.000 euros.
El plazo general para cobrar es de 3 meses desde el día siguiente al sorteo.
Gordo de la Primitiva | Las posibilidades de llevarse el premio
En El Gordo de la Primitiva eliges 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9. El 55 % de la recaudación se destina a premios, haciendo que cada apuesta tenga su recompensa potencial.
Puedes jugar combinaciones elegidas por ti o dejar que el sistema las genere de forma aleatoria. Es posible apostar varias combinaciones de una sola vez y repetir la compra en semanas sucesivas si lo deseas.
Las probabilidades de ganar varían según la categoría: acertar los 5+1 tiene 1 entre 31.625.100, mientras que otras combinaciones más pequeñas ofrecen mejores posibilidades. Incluso el reintegro tiene 1 entre 10.
Gordo de la Primitiva | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
Si no hay acertantes del premio máximo, el bote se acumula para el siguiente sorteo, lo que puede llevar a un premio aún mayor.
Gordo de la Primitiva | ¡Ya hay números ganadores!
Gordo de la Primitiva | ¿A partir de cuándo se puede cobrar el premio?
Puedes cobrar el premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo en el que ha resultado premiado tu boleto.
Gordo de la Primitiva | ¿Cómo jugar online al sorteo del domingo?
Jugar al Gordo de la Primitiva online es muy sencillo. Solo tienes que entrar en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarte o iniciar sesión, y seleccionar el Gordo de la Primitiva. Después, elige tus 5 números y el número clave, o deja que el sistema los genere automáticamente.
Puedes participar en un único sorteo o en varios de manera consecutiva. Una vez hecha tu selección, realiza el pago y guarda el resguardo como comprobante de tu apuesta.
El sorteo se celebra todos los domingos a las 21:40 horas, por lo que podrás seguirlo en directo sin complicaciones. Así, participar en el Gordo de la Primitiva desde casa es rápido, seguro y cómodo.
Gordo de la Primitiva | ¿Dónde puedo cobrar el premio?
Para cobrar el premio del Gordo de La Primitiva en España, el lugar depende de la cantidad del premio.
Si el premio es hasta 2.000 €: Puedes cobrarlo en cualquier administración de Loterías (punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado) o se paga normalmente en efectivo o por bizum/transferencia según la administración.
Si el premio es más de 2.000 €: Debes ir a una entidad bancaria colaboradora de Loterías y Apuestas del Estado, principalmente BBVA o CaixaBank (según los acuerdos actuales).
Gordo de la Primitiva | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes acudir a una administración física, tienes la opción de jugar desde tu móvil o ordenador a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o mediante aplicaciones autorizadas.
Estas plataformas son rápidas, seguras y permiten realizar tus apuestas hasta el cierre del sorteo, ofreciéndote comodidad sin perder la oportunidad de participar.
Gordo de la Primitiva | ¿Puedo comprar varias apuestas en un solo ticket?
Sí, puedes hacer varias apuestas en un solo ticket y optar por diferentes combinaciones de números.
Gordo de la Primitiva hoy | ¿Puedo ganar solo con el número clave?
Sí, si aciertas solo el número clave, te llevas el reintegro, que equivale al coste de la apuesta. ¡Es un buen consuelo!
Gordo de la Primitiva hoy | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes ir a una administración física, puedes jugar desde el móvil o el ordenador en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps autorizadas. Son rápidas, seguras y funcionan hasta el cierre.
Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva pone en juego un atractivo bote de 13 millones de euros, una cifra que lo convierte en una gran oportunidad para tentar a la suerte. Con solo acertar los 5 números más el número clave, podrías convertirte en el próximo ganador de este gran premio.
Además, gracias a sus distintas categorías de premios, las posibilidades de llevarte algo en cada sorteo son mayores de lo que imaginas. ¡No dejes pasar la ocasión de participar y acercarte a cumplir tus sueños con el bote de hoy!