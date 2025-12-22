El Gordo de la Lotería, el 79.432, deja una lluvia de millones en León tras los incendios del verano y los accidentes mineros

Empleados de la administración de La Bañeza (León) en la que ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad. Europa Press

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 ha recaído en el 79.432, dotado con cuatro millones de euros a la serie y 400.000 euros al décimo, regando de millones la provincia de León, que este año ha vivido los peores incendios forestales de su historia así como varios accidentes mineros mortales.

El primer premio se ha vendido sobre todo en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series y donde varios pueblos fueron arrasados por el fuego este verano, además de otras 50 en Villablino y 15 en La Pola de Gordón. En total en estas zonas han caído casi 470 millones de euros.

El Gordo también ha caído en la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid, donde apenas se han vendido 16 series.

Pero sin duda, León ha sido la provincia más agraciada con una lluvia de millones que ha llegado tras un verano durísimo por los incendios, como los de Las Médulas o el de Molezuelas de la Carballeda y los últimos accidentes mineros.

De hecho, varios millones de euros han caído en Villablino, municipio cabeza de la comarca de Laciana, una zona azotada este año por partida doble: no sólo por los incendios y sus graves daños ambientales también porque de aquí eran seis de los siete mineros muertos en sendos accidentes en minas de carbón ocurridos este año en Asturias, en Zarréu y en Cangas de Narcea.

Alba Yadira Machacda e Italy Andrea Blanco cantan hoy el Gordo, el 79.432, durante el sorteo de la Lotería de Navidad. Efe

70.048, segundo premio

El segundo premio de la Lotería de Navidad ha sido para el 70.048, dotado con 1.250.000 euros a la serie y 125.000 euros al décimo.

Este número ha sido vendido íntegramente en Madrid, en concreto en la administración de la calle Barquillo número 10, en pleno centro de la capital.

Una de las loteras de este establecimiento, Raquel Méndez, ha entregado este segundo premio el día de su cumpleaños, lo que para ella supone "salir por la puerta grande", ya que tiene en mente su jubilación.

Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño en 2024.

Entre los agraciados están decenas de trabajadores de Bimba y Lola de distintas ciudades de España, como Madrid, Vigo, Santiago de Compostela o San Sebastián.

Trabajadoras de la sede de Bimba y Lola en San Sebastián tras ganar el segundo premio de la Lotería. Efe

90.693, tercer premio

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha correspondido 90.693, dotado con 500.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 50.000 euros.

Ha sido uno de los premios más repartidos, ya que ha caído en Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Baleares, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Girona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.

Especialmente, este número ha ido a parar a Santa Fe (Santa Cruz de Tenerife) y en Santafé (Granada) con 50 series cada una; Igorre (Vizcaya) con 48,3; y Alicante y A Coruña, con 20 series cada una.

De hecho, en Igorre, un equipo de rugby ha repartido 15 millones del 90.693.

78.477 y 25.508, cuatros premios

El 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie y 20.000 al décimo.

Ha estado muy repartido y ha caído en Cazorla (Jaén), Getafe (Madrid), Badalona (Barcelona), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Burgos, Olot (Girona), Madrid capital, Segovia, Toledo, Valencia y Leioa (Vizcaya).

El segundo cuarto premio ha sido el 25.508. Ha caído en 16 provincias: Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid.

En especial, este número ha regado la localidad alicantina de Moraira, con 105,9 series; Málaga, con 40; Ubrique (Cádiz), con 20; y Chinchón (Madrid), con 10.

Los quintos premios

Los ocho quintos premios están dotados con 60.000 euros a la serie, 6.000 al décimo.

- 23.112. Vendido sobre todo en Andorra (Teruel), con 150 series. Otras 20 se han vendido en Zaragoza y 10 en Armilla (Granada).

- 60.649. Se ha vendido en su mayor parte en Roquetas de Mar (Almería) con 45 series, las mismas que en Málaga y en Pontevedra. Otras 38 series se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto se ha repartido por casi una treintena de localidades.

- 77.715. Aunque muy repartido, ha recaído sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y Zaragoza. 60 series de este número han caído en la capital aragonesa en dos negocios locales, el bar Valparaíso y la Pollería Olga, un puesto del Mercado Central.

- 25.412. Ha regado de millones a Málaga, con más de ocho millones, mientras que en Madrid se han vendido 54 series, y casi tres series en Almería.

- 61.366. Se ha vendido sobre todo en Madrid, con 188 billetes del número.

- 94.273. Ha caído en su mayoría en Monzón (Huesca) que se ha llevado 9,36 millones de euros. También, pero en menor medida, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Empleados de una administración de Lotería de Oviedo donde han vendido décimos del tercer y quinto premio de la Lotería de Navidad. Efe

Cuándo cobrar los premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha repartido 2.772 millones de euros en premios que se podrán cobrar desde esta misma tarde, una vez finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los premios caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo.

Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.