Comprobar Lotería de Navidad 2025: números premiados, dónde ha tocado el Gordo y resultados oficiales
Comprueba en EL ESPAÑOL la lista de premios de la Lotería de Navidad 2025 en España y consulta si tu décimo ha sido premiado.
🔴 Primer Premio de la Lotería de Navidad, 'El Gordo': 79.432
🔴 Segundo premio de Lotería de Navidad 2025: 70.048
🔴 Tercer premio de Lotería de Navidad 2025: 90.693
🔴 Cuartos premios de Lotería de Navidad 2025: 25.508 y 78.477
🔴 Quintos premios de Lotería de Navidad 2025: 18.669, 23.112, 25.412, 41.716, 60.649, 61.366, 77.715 y 94.273
Comprobar Lotería Navidad 2025 | Resumen de los ocho quintos premios
Los números agraciados son: 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, y los más recientes, el séptimo y octavo quinto premio, completando así el reparto de los galardones menores importantes del sorteo.
Comprobar Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué sucede con los premios no cobrados?
En la Lotería de Navidad 2025, los premios que no se cobran dentro del plazo legal de tres meses desde el sorteo, es decir, hasta el 23 de marzo de 2026, caducan y dejan de estar disponibles para el ganador.
El importe de estos premios no reclamados pasa al Tesoro Público, y deja de poder reclamarse posteriormente. Esta medida se aplica a todos los premios, grandes y menores, y garantiza que la administración gestione correctamente los fondos del sorteo y mantenga la seguridad y la transparencia en el reparto de premios.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Es un sorteo único en el mundo?
Sí, no existe otro sorteo con la misma combinación de volumen de premios, duración y tradición, lo que lo convierte en un fenómeno exclusivo.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuántas series hay?
Para 2025 se han emitido 198 series, un récord respecto a años anteriores que aumenta la disponibilidad de números.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuánto paga un quinto premio?
Cada décimo de quinto premio recibe 6.000 euros brutos, antes de impuestos, siendo uno de los premios más repartidos del sorteo.
Lluvia de dinero en A Coruña: el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 deja más de 10 millones de euros en la ciudad
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se hizo esperar en A Coruña. Los quintos premios se han distribuido por varios puntos de Galicia, pero el verdadero golpe de suerte llegó con el tercer premio, el 90.693, que solo ha tocado en tres barrios de la ciudad: Agra del Orzán, Os Rosales y Riazor-Ciudad Escolar. Una coincidencia que sorprende por la proximidad que hay entre las zonas agraciadas.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué es la pedrea?
La pedrea reparte 1.000 euros por décimo a miles de números, aumentando la probabilidad de que muchos ganen algo.
Roberto, la administración que vende el tercer premio de Lotería de Navidad: "Contento porque está muy repartido"
La Lotería de Navidad deja diez millones en la ciudad de Alicante con el tercer premio de este sorteo extraordinario. Roberto González está "contentísimo" porque el 90693 "está muy repartido". Y uno de los que más le ha ayudado a repartirlo es José Luis Aguado, un extrabajador del hospital de Sant Joan que ha vendido entre sus compañeros 150 décimos.
La administración situada en la avenida Santander ha reunido este lunes a decenas de medios para seguir la historia de un número que muchos recordarán ahora con cariño. Este despacho es el número 30 de la provincia de Alicante y había intercambiado con una administración de Granada de las series 91 a la 110.
Gonzalo, presidente de La Bañeza F.C. y ganador de 800.000 € con el Gordo de La Lotería de Navidad
“Estoy muy contento y todavía en una nube. Estaba en casa, con mi esposa y me han llamado unos compañeros con los que tomo café todos los días cerca de mi casa y me han dicho que la terminación coincidía, el 32. Y luego, tras 17 años, en los que no nos había tocado ni el reintegro, ha caído el gordo”, explica Gonzalo Prieto.
Él es el presidente de La Bañeza Fútbol Club. Todo era alegría en la mañana de este lunes, 22 de diciembre, en los campos del conjunto leonés. El champán corría, también la cerveza.
El Gordo de la Lotería de Navidad ha dejado un gran premio en La Bañeza, en concreto un total de 468 millones de euros, gracias a la administración de lotería ubicada en la Plaza Obispo Alcolea, 4, de la localidad.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuánto paga la aproximación al tercer premio?
Cada décimo de aproximación al tercer premio recibe 960 euros brutos, premiando la cercanía al número ganador.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué cantidad está exenta de impuestos?
Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están libres de retención, aplicándose solo a lo que exceda.
Aurora, la lotera del Plaza Mayor de Málaga que ha repartido 2,7 millones: "Cuando me he enterado me he puesto a llorar"
La Lotería de Navidad no ha traído El Gordo a Málaga, pero sí ha dejado momentos de mucha emoción y alegría.
Entre lágrimas, risas y planes para una cena especial, los agraciados con uno de los quintos premios celebran ya el pellizco que el sorteo les ha dejado.
Una de las más emocionadas este lunes 22 de diciembre es Aurora Castro, quien ha tenido la fortuna de vender en el Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga capital un total de 45 series del 60.649.
Comprobar Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuánto dinero se lleva una administración por vender El Gordo?
El Gordo también afecta de forma positiva en las administraciones de Lotería. En lo que respecta a ingresos directos por la venta del décimo afortunado con el primer premio, conviene recalcar que los loteros no se llevan ningún ingreso por vender uno de esos grandes premios.
Pero aunque no se llevan comisión por los grandes premios, sí reciben dinero por pagar pequeños premios. Por los primeros 200.000 euros que abonan, las administraciones se llevan un 2,5% de comisión, que equivale a 5.000 euros.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Dónde ha tocado más veces el 'Gordo'?
La región que mayor número de veces ha recibido la visita del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es Madrid, con 84 ocasiones, frente a la ciudad autónoma de Melilla, que sigue siendo la única donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.
La segunda ciudad de España con mayor fortuna vuelve a ser Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 44 'Gordos' desde el año 1817.
-
El 78477, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja muchos billetes en Burgos y Segovia: 600.000 euros
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado parte del primer cuarto premio en Burgos y en Segovia. Todo gracias al 78.477, en un premio que ha salido a las 9:52 horas de esta mañana de lunes.