Comprobar Lotería de Navidad 2025: números premiados, dónde ha tocado el Gordo y resultados oficiales

“Estoy muy contento y todavía en una nube. Estaba en casa, con mi esposa y me han llamado unos compañeros con los que tomo café todos los días cerca de mi casa y me han dicho que la terminación coincidía, el 32. Y luego, tras 17 años, en los que no nos había tocado ni el reintegro, ha caído el gordo”, explica Gonzalo Prieto.

Él es el presidente de La Bañeza Fútbol Club. Todo era alegría en la mañana de este lunes, 22 de diciembre, en los campos del conjunto leonés. El champán corría, también la cerveza.

El Gordo de la Lotería de Navidad ha dejado un gran premio en La Bañeza, en concreto un total de 468 millones de euros, gracias a la administración de lotería ubicada en la Plaza Obispo Alcolea, 4, de la localidad.