Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de La Bonoloto este miércoles 10 de diciembre.
La Bonoloto
Primer premio para la combinación: 6, 10, 11, 14, 18 y 30
Complementario: 44
Reintegro: 0
¡Enhorabuena a todos los ganadores!
Comprobar Bonoloto
Desde El Español finalizamos la cobertura del sorteo de La Bonoloto del miércoles 10 de diciembre.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué importe fijo tiene la categoría de 3 aciertos?
Si aciertas 3 números obtienes un premio fijo. Suele ser 4€.
Comprobar Bonoloto | ¿Cómo se cobra un premio?
Dependiendo de la cuantía: premios pequeños se pueden cobrar en cualquier administración; los premios grandes deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras.
Comprobar Bonoloto | ¿Los premios están gravados con impuestos?
Sí. Los premios superiores a 40.000€ están sujetos a retención fiscal (actualmente 20 %).
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede jugar mediante apuestas múltiples?
Sí. Puedes seleccionar más de 6 números (hasta 11). Eso genera múltiples combinaciones por boleto, aumentando tus posibilidades, aunque el coste sube.
Comprobar Bonoloto | ¿La Bonoloto es el sorteo más barato?
Sí, es uno de los sorteos con apuesta más económica de Loterías y Apuestas del Estado.
Comprobar Bonoloto | ¿Cuántas categorías de premio existen?
La Bonoloto tiene 8 categorías, desde los 6 aciertos hasta el reintegro.
Comprobar Bonoloto | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?
Dispones de 3 meses desde el día del sorteo. Después, el premio caduca.
Comprobar sorteo de La BonoLoto | ¡Llegan los números ganadores!
La combinación ganadora son el 6, 10, 11, 14, 18 y 30
El número complementario es el 44
El reintegro es el 0
Comprobar sorteo de La Bonoloto | ¡Arranca el sorteo!
El sorteo de La BonoLoto ya ha dado inicio en ln el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué ventajas tiene hacer apuestas múltiples o jugar en “peñas”?
Con apuestas múltiples aumentas tus combinaciones (mayores posibilidades), y jugar en peñas permite compartir costes, haciendo más accesible invertir más sin gastar tanto individualmente.
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede jugar para varios sorteos a la vez?
Sí. Puedes usar la opción de participar en más de un sorteo con los mismos números.
Comprobar Bonoloto | ¿Cuántas combinaciones posibles hay?
Hay 13.983.816 combinaciones diferentes posibles al elegir 6 de 49.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué son el “complementario” y el “reintegro”?
El número complementario se extrae tras los 6 números principales, y sirve únicamente para la categoría de "5 aciertos + complementario" (segunda categoría).
El reintegro es un número del 0 al 9 asignado automáticamente al boleto —si coincide con el que se extrae, recuperas el importe de la apuesta.
Comprobar Bonoloto | ¿Cuántos números hay que elegir y de qué rango?
Debes elegir 6 números del 1 al 49.
Comprobar Bonoloto | ¿La Bonoloto ayuda a causas sociales?
Sí, como todos los juegos del Estado, parte de la recaudación se destina indirectamente a proyectos públicos y sociales.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué hago si tengo un premio compartido?
Lo ideal es firmar un acuerdo de reparto entre los participantes antes de cobrarlo, para evitar problemas fiscales.
Comprobar Bonoloto | ¿Hay límite máximo de bote?
No. El bote puede acumularse indefinidamente hasta que alguien acierte los 6 números.
Comprobar Bonoloto | ¿Cuál es el mayor bote repartido en Bonoloto?
Históricamente, algunos botes han superado los 7 millones, aunque Bonoloto suele tener premios moderados.