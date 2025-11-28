⭐ El Cuponazo de la ONCE del viernes 28 de noviembre está dedicado al 'Black Friday' y, además de los premios habituales, trae tarjetas regalo vinculadas al mundo de la tecnología, el deporte y el ocio, que se podrán conseguir a través de la web de CuponEspecial.es en 13,5 millones de cupones.

🔴 Comprobar Lotería Nacional jueves | Resultados del sorteo del 27 de noviembre

🔴 Cuponazo Black Friday ONCE: horario, premios y dónde ver el sorteo en directo

🔴 Información sobre la Lotería de Navidad 2025