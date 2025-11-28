⭐ El Cuponazo de la ONCE del viernes 28 de noviembre está dedicado al 'Black Friday' y, además de los premios habituales, trae tarjetas regalo vinculadas al mundo de la tecnología, el deporte y el ocio, que se podrán conseguir a través de la web de CuponEspecial.es en 13,5 millones de cupones.
Cuponazo de la ONCE Black Friday | Dónde ver el sorteo del Cuponazo
El sorteo del Cuponazo del Black Friday se puede seguir en directo, antes y durante el sorteo, en este directo ofrecido por EL ESPAÑOL.
Cuponazo de la ONCE Black Friday | Hasta cuándo se puede participar
Los jugadores pueden participar en el Sorteo del Cuponazo del Black Friday desde el 13 de noviembre y hasta el mismo día del sorteo, 28 de noviembre, antes de su celebración.
Cuponazo de la ONCE Black Friday | Cuánto cuesta y cómo se juega el sorteo
El precio de un boleto para el Cuponazo del Black Friday es de tres euros. Y la mecánica es sencilla. Primero, el jugador debe adquirir el Cuponazo Black Friday (cupón cuya fecha de sorteo sea 28 de noviembre de 2024) en formato físico o en formato preimpreso. Después, debe registrar los datos de ese cupón en la web www.cuponespecial.es de modo que así entrará en el sorteo de las tarjetas regalo. Cada registro de un cupón sumará una participación en el sorteo.
Cuponazo de la ONCE Black Friday | Seis millones de euros en juego y tarjetas regalo
Como cada año, la ONCE ha decidido realizar este juego especial para repartir 6 millones de euros y cientos de tarjetas de regalo por un valor de 100 euros. Además, estas tarjetas están vinculadas a la tecnología, la moda y el entretenimiento. En esta ocasión, el cuponazo especial de la ONCE da la oportunidad a los mayores de 18 años a ganarse algunos de los premios que se repartirán en las próximas horas.
Cuponazo de la ONCE Black Friday | Información útil para el Cuponazo Black Friday
Este viernes, 28 de noviembre, llega uno de los sorteos más importantes del año para la ONCE. Coincidiendo con el inicio de la semana de más descuentos, el Black Friday, la administración ha querido hacer coincidir esta jornada de consumismo con el reparto de muchos premios.
Cuponazo de la ONCE Black Friday | Comienza la cobertura del sorteo del Black Friday
¡Buenos tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Cuponazo Black Friday que se llevará a cabo este viernes, 28 de noviembre. El sorteo dará comienzo a las 21:25 horas, pero, desde este mismo instante, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Comenzamos!