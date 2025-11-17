Un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva se ha celebrado este domingo 16 de noviembre de 2025 con un premio de 9 millones de euros.
Números ganadores
La combinación ganadora son el 45, 50, 05, 41, 03
El número clave es el 5
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Cómo es el reparto de premios?
El 55 % de la recaudación total se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente manera:
1ª Categoría (5+1): aciertas los 5 números de la combinación ganadora más el reintegro.
2ª Categoría (5+0): aciertas los 5 números de la combinación ganadora.
3ª Categoría (4+1): aciertas 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
4ª Categoría (4+0): aciertas 4 números de la combinación ganadora.
5ª Categoría (3+1): aciertas 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
6ª Categoría (3+0): aciertas 3 números de la combinación ganadora.
7ª Categoría (2+1): aciertas 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
8ª Categoría (2+0): aciertas 2 números de la combinación ganadora.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿En qué bancos puedo cobrar el Gordo de la Primitiva?
Los premios del Gordo de la Primitiva superiores a 2.000 euros pueden cobrarse en los bancos autorizados por Loterías y Apuestas del Estado. Actualmente, las principales entidades donde se puede cobrar son:
BBVA
CaixaBank
Banco Sabadell
Unicaja Banco
Bankia
Ibercaja Banco
Cajasur BBK
Kutxabank
Abanca Corporación Bancaria
Cajamar
Para el cobro es necesario llevar el resguardo premiado y una identificación válida. No es obligatorio tener cuenta en estos bancos para realizar la operación. Si el premio es menor de 2.000 euros, puede cobrarse en cualquier administración de loterías.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Qué porcentaje del premio se queda Hacienda?
Hacienda se queda con el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros en el Gordo de la Primitiva.
Esto significa que los primeros 40.000 euros están exentos y solo se paga el impuesto sobre el excedente, el cual se descuenta automáticamente al cobrar el premio.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Puedo ganar solo con el número clave?
Sí, si aciertas solo el número clave, te llevas el reintegro, que equivale al coste de la apuesta. ¡Es un buen consuelo!
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Hasta cuándo puedo cobrar el premio?
El plazo máximo para cobrar un premio del Gordo de la Primitiva es de 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que se celebró el sorteo.
Si transcurre ese periodo sin cobrarlo, se pierde el derecho al premio y el importe pasa a ser gestionado por el Tesoro Público.
Gordo de La Primitiva del domingo| Las posibilidades de llevarse el premio
En El Gordo de la Primitiva eliges 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9. El 55 % de la recaudación se destina a premios, haciendo que cada apuesta tenga su recompensa potencial.
Puedes jugar combinaciones elegidas por ti o dejar que el sistema las genere de forma aleatoria. Es posible apostar varias combinaciones de una sola vez y repetir la compra en semanas sucesivas si lo deseas.
Las probabilidades de ganar varían según la categoría: acertar los 5+1 tiene 1 entre 31.625.100, mientras que otras combinaciones más pequeñas ofrecen mejores posibilidades. Incluso el reintegro tiene 1 entre 10.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¡Llegan los números ganadores!
La combinación ganadora son el 45, 50, 05, 41, 03
El número clave es el 5.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¡Arranca el sorteo!
El sorteo del Gordo de la Primitiva ya ha dado inicio en ln el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Recordemos que esta semana el premio es de 9 millones de euros.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes ir a una administración física, puedes jugar desde el móvil o el ordenador en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps autorizadas. Son rápidas, seguras y funcionan hasta el cierre.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Qué pasa si se acumula el bote?
Si no hay acertantes del premio máximo, el bote se acumula para el siguiente sorteo, lo que puede llevar a un premio aún mayor.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Puedo comprar varias apuestas en un solo ticket?
Sí, puedes hacer varias apuestas en un solo ticket y optar por diferentes combinaciones de números.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva ofrece un emocionante bote de 9 millones de euros, lo que lo convierte en una oportunidad única para probar suerte. Si aciertas los 5 números más el número clave, podrías ser el afortunado ganador de un gran premio. Además, con las múltiples categorías de premios, las posibilidades de ganar algo en cada sorteo son bastante altas.
¡No pierdas la oportunidad de participar y hacer realidad tus sueños con el bote de hoy!
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La diferencia principal entre una apuesta sencilla y una múltiple está en la cantidad de combinaciones que juegas. En una apuesta sencilla, seleccionas únicamente una combinación de 5 números más 1 número clave, lo que la hace más económica y directa.
Por su parte, la apuesta múltiple permite jugar varias combinaciones en un solo boleto, aumentando así las probabilidades de ganar. Sin embargo, este tipo de apuesta también incrementa el coste, convirtiéndola en una opción más ambiciosa y estratégica.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Puedo jugar desde fuera de España?
Sí, es posible participar desde el extranjero, pero solo si lo haces a través de plataformas online debidamente autorizadas y cumplan la normativa de España.
Muchos jugadores internacionales participan así, especialmente por la popularidad del sorteo y los premios ofrecidos. Eso sí, hay que tener especial cuidado y elegir sitios para evitar caer en estafas.
Gordo de La Primitiva del domingo| ¿Dónde puedo comprar mi billete?
Hay dos formas principales de participar. La primera es en cualquier administración física de Loterías y Apuestas del Estado repartida por todo el país. La segunda es a través de Internet, en la web oficial de Loterías o en plataformas online autorizadas.
Ambas opciones son seguras, pero si optas por jugar online, asegúrate de que la web esté debidamente registrada para evitar fraudes.