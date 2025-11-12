Bonoloto, hoy miércoles, en directo: comprobar resultado y números premiados del 12 de noviembre de 2025

Un nuevo sorteo de la Bonoloto se ha celebrado este martes, 11 de noviembre de 2025, con los siguientes resultados:

El primer premio fue para la combinación 08, 12, 14, 16, 17 y 32. El complementario ha sido el 26 y el reintegro ha correspondido al 07.

Porcentajes, categorías y premios de Bonoloto

El total de la recaudación obtenida de la venta de las apuestas se reparte de la siguiente manera: el 45% para las arcas del Estado y el 55% restante se destina al pago de los premios.

En el caso de que no hubiese acertantes del premio de 1ª categoría, el importe recaudado para este premio pasaría a aumentar el premio de la misma categoría del siguiente sorteo.

Cuando no hay acertantes de Segunda o Tercera Categoría, el fondo destinado a éstas pasará a incrementar la siguiente categoría inferior, por lo que el importe de Segunda Categoría se acumulará con la Tercera Categoría y el premio de la Tercera Categoría incrementará el de Cuarta Categoría. En el caso de no haber acertante de Cuarta Categoría, el fondo de premios de las tres categorías pasará a incrementar la Primera Categoría del sorteo siguiente de Bonoloto.

1ª Categoría (6 aciertos). Si se aciertan los 6 números de la Combinación Ganadora. El importe de la recaudación para este premio es del 45%, que se distribuye en partes iguales entre los acertantes.

2ª Categoría (5 aciertos + complementario). Si se aciertan 5 números de la Combinación Ganadora más el Complementario. Entre todos los acertantes de esta categoría, se reparte el 24% de la recaudación.

3ª Categoría (5 aciertos). Si se aciertan 5 números de la Combinación Ganadora. El porcentaje de la recaudación destinado a los acertantes de esta categoría es del 12%.

4ª Categoría (4 aciertos). Si se aciertan 4 números de la Combinación Ganadora. Entre todos los acertantes de 4 aciertos en una sola apuesta de la Bonoloto, se reparte el 19% del importe recaudado a partes iguales.

5ª Categoría (3 aciertos). Si se aciertan 3 números de la Combinación Ganadora, con premio fijo de 4€ para todas las apuestas.

6ª Categoría (reintegro). Si se acierta el reintegro se devuelve el importe de la apuesta.

¿Cómo funciona la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto es un juego de azar de titularidad pública que nació en España. Está dirigido por el Ministerio de Hacienda y regulado por Loterías y Apuestas del Estado o LAE. La Bonoloto es la lotería que más sorteos ofrece al año con un total de seis días a la semana (exceptuando los domingos). Su mecanismo de juego es muy parecido a la auténtica “Lotería por Números” o conocida actualmente por Lotería Primitiva.

La Bonoloto consiste en seleccionar 6 números distintos entre el 1 y el 49 en una cuadrícula. También está permitido que sea el propio terminal el que realice la selección de los números de forma aleatoria. Dentro del sorteo de Bonoloto existen dos modalidades de juego: método sencillo, donde se puede jugar de una a ocho apuestas en un mismo boleto y en esta modalidad cada una de las tablas representa una apuesta: para jugar una sola apuesta se eligen los seis números del primer bloque, para jugar dos apuestas se marcan los seis números en el primer bloque y los seis del segundo, y así sucesivamente. La otra modalidad es el método múltiple donde se puede jugar seleccionando 5, 7, 8, 9, 10 u 11 números del primer bloque y seguidamente marcar con una cruz las apuestas en las que se quiera participar.

El número Reintegro

Es un número adicional a las 6 cifras de la Combinación Ganadora. Este número va del 0 al 9 y es elegido automáticamente por el terminal al sellar las apuestas. Únicamente sirve para optar a la devolución del importe del boleto jugado en el caso de acertar el reintegro.

El Complementario

Es una bola adicional que se extrae durante el sorteo para generar el premio de 2ª categoría (5 números + el Complementario).

Precio

Cada apuesta de Bonoloto tiene un precio de 50 céntimos, lo que le convierte en el juego más económico de lotería. Debes realizar al menos dos apuestas para validar un boleto, por lo que el importe mínimo para participar es de 1€. En la Bonoloto, además, se puede jugar para un solo sorteo de la semana: sorteo diario, donde se participa en el sorteo más cercano sin posibilidades de jugar en el sorteo posterior hasta que finalice el sorteo en curso. Por ejemplo, si se valida el boleto en lunes se jugará al sorteo del lunes sin posibilidad de jugar al del martes. En el sorteo semanal se participa en el resto de los sorteos de la semana en curso, por ejemplo, si validas el boleto un jueves participarás en los sorteos del jueves, viernes y sábado. La última posibilidad es la modalidad multisorteo que permite a los participantes jugar en los concursos que se celebren durante dos semanas consecutivas. Por ejemplo: las apuestas que se validen en martes podrán participar en los sorteos del martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de la semana de validación y en los seis sorteos de la siguiente semana, con un total de 11 sorteos seguidos.

Horarios del sorteo

El sorteo de la Bonoloto se realiza diariamente de lunes a sábado alrededor de las 21:30 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Está la opción de verlo en directo a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado y a los pocos minutos estarán disponibles los resultados a través de la radio, la prensa y los distintos medios digitales.

¿Dónde se puede jugar?

Existen dos opciones para participar en la Bonoloto: sellar la apuesta en una administración de lotería oficial donde existen más de 1.500 puntos de venta. También se puede realizar la apuesta en algún servicio de gestión de lotería online donde solo se debe participar en servicios de confianza y que ofrezcan todo tipo de garantías.

Origen de la Bonoloto

El 28 de febrero de 1988 nace el sorteo de Bonoloto con el propósito de ser la lotería más económica y con más sorteos de la industria lotera. La Bonoloto durante esta época solo se jugaba 4 veces por semana (de domingo a miércoles).

Desde su creación ha habido muchos cambios a lo largo del tiempo: la primera modificación fue en 1991 donde se añadió el premio “Reintegro” con la posibilidad de la devolución de la apuesta si se acierta este número. Otro cambio paulatino ha sido el aumento en el precio de la apuesta que comenzó siendo de 25 pesetas pero que, con el cambio de moneda al euro en 2002 se incrementó a 45 céntimos. El último aumento en el precio fue en 2003 fijando la cifra de 50 céntimos la apuesta (1€ el boleto completo). Los días de sorteo también aumentaron de 4 días por semana a celebrarse todos los días menos el domingo. Algo que se ha mantenido en el tiempo desde la creación de la Bonoloto es el requisito en el mínimo de apuestas obligatorias para participar (2 apuestas).

El mayor premio entregado hasta la fecha de esta publicación fue en Valladolid en noviembre de 1990, donde un único acertante se llevó un premio de más de 7 Millones de Euros.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).