El primer premio asciende a 1.500.000 euros por serie (150.000 euros al décimo), mientras que el segundo es de 300.000 euros por serie (30.000 euros al décimo) y el tercero de 150.000 euros (15.000 euros al décimo).

Además, se otorgarán doce premios de 75.000 euros por serie (7.500 euros al décimo) y otras recompensas adicionales, como premios a las terminaciones, centenas o números anteriores y posteriores a los principales.