Loterías y Apuestas del Estado celebra esta noche a las 21:00 un Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad. Estos fueron los números premiados en el sorteo del sábado 4 de octubre:
- Primer premio: 62251
- Segundo premio: 07288
- Cuatro cifras: 3202, 4795, 6271 y 4564
- Tres cifras: 499, 210, 032, 044, 434, 721, 144, 932, 969 y 166
- Dos cifras: 24, 19, 75, 11, 65, 92, 95, 11 y 01
- Reintegros: 1, 5 y 4
🔴Comprobar Lotería Nacional del sábado 4 de octubre
🔴Comprobar Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | ¿Sabías que el primer sorteo de Lotería Nacional fue en 1763?
Aunque hoy lo veamos moderno, la Lotería lleva más de 250 años repartiendo suerte. ¡Algunos números de entonces siguen siendo supersticiosos!
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | ¿Se puede cobrar online?
Algunos premios y décimos comprados online se pueden cobrar a través de la plataforma oficial.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
En cualquier administración de Loterías o en bancos autorizados si el premio supera los 2.000 €.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Cuántos millones se reparten en el sorteo del Día de la Hispanidad?
Este sorteo reparte cientos de millones de euros. ¡Imagina que un décimo te cambie la vida de la noche a la mañana!
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Qué otros sorteos habrá hoy?
Loterías y Apuestas del Estado trae otro sorteo para este domingo 12 de octubre de 2025.
Además del sorteo de Lotería Nacional, también se puede participar en el Gordo de la Primitiva, que se celebra a las 21:30 horas.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Qué es el Reintegro?
15 € al décimo para los números terminados en la misma cifra que el Primer Premio. ¡Un pequeño consuelo que siempre se agradece!
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Cuál es el Premio Especial del sorteo del 12 de octubre?
¡Nada menos que 14.870.000 €! Solo lo recibe una fracción del número agraciado. Una cifra que hace soñar a cualquiera.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Quién gestiona el sorteo?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más seguidos de todo el país. En España, son millones las personas que ansían ganar un premio en cada sorteo. En este caso, la lotería de este sábado depende directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Qué cantidad se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | Las administraciones favoritas de los jugadores
En España hay administraciones de lotería que se han hecho famosas por repartir premios del sorteo de las diferentes ediciones de Lotería Nacional como Navidad, el Niño o el 12 de octubre.
Y muchos jugadores viajan cada año para comprar su décimo en “su” administración de confianza. Dicen que la suerte se contagia y que los sitios donde toca una vez tienen “energía ganadora”. ¡Y no faltan ejemplos que lo confirmen!
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | Las supersticiones de los jugadores
Cada jugador tiene sus manías y supersticiones. Algunos buscan siempre los números que terminan en 13, otros prefieren fechas especiales como el 12/10 o números con significado personal.
Hay quienes creen que repetir número año tras año da buena suerte, y lo cierto es que a veces la fortuna premia la constancia. En la lotería, la tradición y la superstición van de la mano.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | Más de 100 años de historia
La Lotería Nacional tiene una historia impresionante: su primer sorteo se celebró en 1812, en plena Guerra de la Independencia. Desde entonces, ha acompañado a varias generaciones de españoles y se ha mantenido como una de las loterías más antiguas del mundo.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | Un premio muy jugoso
Este sorteo reparte nada menos que 15 millones de euros al décimo para el primer premio. Se trata de uno de los sorteos más importantes del calendario de la Lotería Nacional, solo superado por los sorteos extraordinarios de Navidad y El Niño.
Además, hay un segundo premio de 1,5 millones de euros y múltiples premios menores que también pueden alegrar el día a muchos jugadores.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | La ilustración de este décimo extraordinario
La ilustración del décimo de la Lotería Nacional del 12 de octubre de 2025 está dedicada al Día de la Hispanidad y muestra una mano a cada lado del texto central del décimo, simbolizando la variedad de razas, etnias y pueblos que forman la comunidad hispana.
Este motivo busca reflejar la diversidad y unión de los países hispanohablantes bajo el lema de la Hispanidad, con una composición sencilla pero muy simbólica y representativa del espíritu de la festividad.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Y las de 3 cifras?
15 premios de 75 € al décimo. Un extra que puede alegrarte el día.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad, hoy domingo | ¿Qué son las extracciones de 4 cifras?
Son cinco premios de 375 € al décimo. Pequeños, pero siempre bienvenidos para celebrar un poco de suerte.
-
Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Y el Segundo Premio?
25.000 € por décimo. No está mal para una pequeña fracción de suerte, ¿verdad?