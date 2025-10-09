Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 9 de octubre son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 76.348
Segundo premio (6.000 €): 91.133
Últimas 4 cifras (75 €): 4947, 4716, 6198 y 0669
Últimas 3 cifras (15 €): 923, 679, 614, 155, 828, 539 y 786
Últimas 2 cifras (6 €): 66, 87, 84, 99, 32, 23, 74, 31 y 56
Reintegros (3 €): 1, 4 y 9
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?
En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar un premio menor (hasta 2.000 €)?
En cualquier administración de loterías oficial.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Doctor Arús, 11, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Gabino Jimeno, 7, 28026 Madrid, Madrid
Pozo, 56, 02612 Munera, Albacete
Avda. Virgen del Carmen, 10, 11204 Algeciras, Cádiz
Tajaraste, 23, L-4, Argana Alta, 35500 Arrecife, Las Palmas
Avda. Ricardo Carapeto, 23, 06008 Badajoz, Badajoz
Centro Comercial Carrefour Zahira, Ctra. Madrid, km 400, 14014 Córdoba, Córdoba
Obispo Cobos, 20, 23400 Úbeda, Jaén
Álamos, 1, 23003 Jaén, Jaén
Siete Infantes de Lara, 3, 26007 Logroño, La Rioja
Avda. Constitución, 94, 24800 Cistierna, León
Catapilco, 3, 29004 Málaga, Málaga
Mesones, 28, 41450 Constantina, Sevilla
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Centro Comercial Área Sur, Local K-1, Ctra. Nacional IV, km 639, 11408 Jerez de la Frontera, Cádiz
-
Sant Antoni Mª. Claret, 206, 08025 Barcelona, Barcelona
Los Silos, 3, 06490 Puebla de la Calzada, Badajoz
-
La Correría, 1, 39700 Castro-Urdiales, Cantabria
Rúa de Santiago, 10 - Ponte Carreira, 15686 Frades, A Coruña
-
Bocas, 21, 21001 Huelva, Huelva
Avda. Galicia, 306, 24411 Fuentes Nuevas, León
José Mª Pereda, 5, 28806 Alcalá de Henares, Madrid
-
Av. Gral. López Domínguez, 4, Bl. 5, L-8 (Terrazas), 29603 Marbella, Málaga
-
Doctor González, 6, 38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife
Ausiàs March, 17, 46100 Burjassot, Valencia
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 7, 5 y 8
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 9 de octubre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 76.348
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Sale el segundo premio del sorteo del jueves!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 91.133
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 450 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 7.604
La segunda es el 4.730
La tercera es el 9.869
La cuarta es el 9.193
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 150 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 987
La segunda es 114
La tercera es el 821
La cuarta es el 786
La quinta es el 660
La sexta es el 907
La séptima es el 144
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 72
La segunda es el 48
La tercera es el 47
La cuarta es el 53
La quinta es el 57
La sexta es el 63
La séptima es el 91
La octava es el 74
La novena es el 64
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 2 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 9 de octubre
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Cuenta atrás para el sorteo del jueves!
En menos de 5 minutos dará comienzo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 9 de octubre de 2025. No pierdan ningún detalle de todas las extracciones y números ganadores, gracias al minuto a minuto de EL ESPAÑOL
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
Comprobar Lotería Nacional hoy | Información útil del sorteo
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.