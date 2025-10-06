Primitiva, hoy lunes: comprobar resultados y números ganadores del sorteo del 6 de octubre de 2025

Se celebró un nuevo sorteo correspondiente al sábado 4 de octubre de 2025, con los siguientes resultados:

La combinación ganadora fueron los números: 10, 12, 25, 39, 41 y 46, siendo el número complementario el 44. El reintegro correspondió al número 02. El Joker del jueves fue para el código 4 688 212.

Reparto de premios de La Primitiva

Categoría Especial: 6 + R. Se obtiene si se aciertan los seis números de la combinación ganadora más el Reintegro. El 20% del total a repartir entre los premios se destina a este premio.

1ª Categoría: 6. Se obtiene si se aciertan los seis números de la combinación ganadora. El 40% del total a repartir entre los premios se destina a este premio.

2ª Categoría: 5 + C. Se obtiene si se aciertan cinco números de la combinación ganadora más el Complementario. El 6% del total a repartir entre los premios se destina a este premio.

3ª Categoría: 5. Se obtiene si se aciertan cinco números de la combinación ganadora. El 13% del total a repartir entre los premios se destina a este premio.

4ª Categoría: 4. Se obtiene si se aciertan cuatro números de la combinación ganadora. El 21 % del total a repartir entre los premios se destina a este premio.

5ª Categoría: 3. Se obtiene si se aciertan tres números de la combinación ganadora. Premio fijo de 8 Euros.

Reintegro: R. Se devuelve el importe de la apuesta si se acierta el Reintegro. El 10 % del total a repartir entre los premios se destina a este premio.

Reparto de premios de “el Joker”

1ª Categoría: obtienen premio de 1.000.000 € los resguardos en los que el número asignado como Joker coincida con las siete cifras del número extraído y en el mismo orden en el sorteo correspondiente.

2ª Categoría: Obtienen premio de 10.000 € los resguardos en los que el número asignado como Joker coincida con las seis cifras del número extraído y en el mismo orden o con las seis últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo correspondiente.

3ª Categoría: obtienen premio de 1.000 € los resguardos en los que el número asignado como Joker coincida con las cinco primeras cifras y en el mismo orden, o con las cinco últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo correspondiente.

4ª Categoría: obtienen premio de 300 € los resguardos en los que el número asignado como Joker coincida con las cuatro primeras cifras y en el mismo orden, o con las cuatro últimas cifras y en el mismo orden de las del número extraído en el sorteo correspondiente.

5ª Categoría: obtienen premio de 50 € los resguardos en los que número asignado como Joker coincida con las tres primeras cifras y en el mismo orden, o con las tres últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo correspondiente.

6ª Categoría: obtienen premio de 5 € los resguardos en los que el número asignado como Joker coincida con las dos primeras cifras y en el mismo orden, o con las dos últimas cifras y en el mismo orden, de las del número extraído en el sorteo correspondiente.

7ª Categoría: obtienen premio de 1 € los Resguardos en los que el número asignado como Joker coincida con la primera o con la última cifra de las del número extraído en el sorteo correspondiente.

Nota: Las cifras fijadas deben mantener el mismo orden que en el número asignado como Joker en el sorteo correspondiente.

¿Cómo funciona la Primitiva?

Para participar en el sorteo de la Primitiva se deben seleccionar de una tabla o cuadro 6 números entre el 1 y el 49. Si se prefiere, se puede pedir que sea el propio terminal el que seleccione de forma aleatoria la combinación de los números. Para las dos formas de juego se debe elegir el número de sorteos a los cuales se quiere participar.

Único sorteo (jueves o sábado): válido para un solo día del sorteo.

Sorteo semanal (jueves + sábado): válido para los dos días de la semana.

Multisorteo (una o dos semanas): válido para dos semanas consecutivas, en cuatro o tres sorteos. Cuatro sorteos: validando las apuestas antes del sorteo del jueves o tres sorteos: validando las apuestas antes del sorteo del sábado.

Número correspondiente al Reintegro

El Reintegro de La Primitiva es un número que va del 0 al 9, adicional a los 6 dígitos del sorteo. Anteriormente, el Reintegro era un número que se asignaba aleatoriamente al resguardo de la apuesta, pero desde octubre del 2018 se da la opción de poder elegir dicho número. El Reintegro de La Primitiva sirve para ganar la Categoría Especial (acertando los 6 dígitos de la combinación ganadora más el Reintegro) es decir, el mayor premio del sorteo. En el caso de que la apuesta no haya sido premiada, el importe de la misma se recupera acertando el Reintegro.

Qué es el Complementario

El Complementario es una bola adicional que se extrae del mismo bombo después de los 6 números principales. Solo sirve para determinar el premio de la segunda categoría y para ello es necesario acertar 5 números de la combinación ganadora más el Complementario.

“El Joker” de La Primitiva

Por otro lado, está la opción de ampliar la apuesta seleccionando la casilla el Joker. Este número de 7 dígitos no se puede elegir, sino que es asignado automáticamente al expedir el boleto.

Lotería Primitiva y el Joker: precio

Cada apuesta tiene un importe de 1 € y si se incluye el juego opcional del Joker es 1 € adicional.

Premios

Se destina a premios el 55% del total de la recaudación procedente de la venta de boletos y el resto va a parar a las arcas del Estado. Este 55% sirve para pagar a los acertantes de todas las categorías de los premios y la cifra de los premios no está fijada debido a que varía dependiendo de la recaudación total obtenida con la venta de los boletos y del número de acertantes que haya en cada categoría.

Cuando no haya ningún acertante de Categoría Especial ni de Primera Categoría el importe del sorteo se acumulará para el siguiente sorteo, dando lugar a que la cantidad aumente sorteo tras sorteo hasta que haya un ganador de Categoría Especial. Esta categoría se añadió en el año 2012 para ganar adeptos frente a otras loterías.

En cuanto al Joker, los premios están fijados en cada una de sus categorías.

Cuándo es el sorteo

Los sorteos se realizan los jueves y los sábados a las 21:40 horas aproximadamente. Tanto la Primitiva como el Joker tienen lugar en la propia sede de la SELAE en Madrid y son retransmitidas en directo a través de la plataforma web. Los resultados se publican tras la finalización del sorteo en la prensa, radio e internet.

Historia de la Lotería Primitiva

La Primitiva es un juego de azar que está regulado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, es de titularidad pública y está dirigido por el Ministerio de Hacienda que se encarga de su evaluación y control.

El primer sorteo de lotería oficiado en España fue La Primitiva el 10 de diciembre de 1763. Era conocida como “Lotería por Números” y nació con la intención de aumentar los ingresos de las arcas del Estado. Su creador fue Leopoldo de Gregorio más conocido como “marqués de Esquilache” durante el mandato de Carlos III y con su creación evitó la incorporación de un nuevo impuesto. En esta época el 25% de lo recaudado iba directo al Estado y el 75 % restante estaba destinado al pago de los premios.

En 1812 por una reestructuración en el sistema de loterías, la conocida Lotería por Números adquirió el nombre de Lotería Primitiva cuyo nombre se sigue manteniendo hoy en día. Al mismo tiempo, nació una nueva lotería conocida como Lotería Moderna cuya novedad era que los números ya estaban impresos en los boletos. La Lotería Moderna dio origen a la actual Lotería Nacional.

En 1862 la Primitiva fue suprimida por parte del gobierno y a principios del S. XX también se pone fin a la posibilidad de jugar a las loterías extranjeras y a las rifas de carácter benéfico que se venían autorizando ocasionalmente. Con estas medidas, el Estado solo permitía que se jugara a la Lotería Moderna.

En torno a 1940 se aprueba definitivamente la venta de loterías de carácter benéfico como la de la Cruz Roja y la ONCE.

Hasta 1985 no se volvió a celebrar la Lotería Primitiva. Desde ese momento, la Primitiva se llevó a cabo los jueves de cada semana, pero su popularidad hizo que en 1990 se incorporara un día más: el sorteo del sábado.

El bote récord de la Primitiva hasta la fecha de publicación de los resultados de este sorteo se entregó en 2015 en Barcelona, con un único acertante y ganó más de 101 Millones de Euros.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).