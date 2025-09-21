Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados este sábado:
- Primer premio: 31885
- Segundo premio: 37284
- Cuatro cifras: 4541, 5011, 4544, 4772
- Tres cifras: 269, 457, 141, 561, 908, 455, 400, 773, 281 y 727
- Dos cifras: 74, 00, 43, 09, 97, 27, 76, 20, 49
- Reintegros: 5, 4 y 3
-
Comprobar Lotería Nacional | ¡Hacemos un repaso de todos los premios!
Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 20 de septiembre de 2025:
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo del sábado caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
-
Comprobar Lotería Nacional | Dónde ha tocado el primer premio
El primer premio, el 31885, ha tocado en Barcelona, Narón (Coruña), Los Ángeles (Cádiz), Arrasate (Guipúzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), Xátiva (Valencia), Algemesí (Valencia), Santurtzi (Vizcaya), Corrales del Vino (Zamora).
-
Comprobar Lotería Nacional | Dónde ha tocado el segundo premio
El segundo premio, el 37284, ha tocado íntegramente en Guadalajara.
-
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuándo se celebró el primer sorteo?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más importantes y populares de Europa y, sobre todo, de España. También uno de los más antiguos del país. Los registros que existen datan el primer sorteo en diciembre del año 1763. La Lotería llegó a España de la mano de Carlos III, que la importó de una tradición de Nápoles.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Qué otros sorteos habrá hoy?
Loterías y Apuestas del Estado trae otros sorteos para este sábado 20 de septiembre de 2025. Por un lado, puede participar en la Bonoloto, que se celebra a las 21:30 horas.
También se celebra hoy el sorteo de la Primitiva y El Joker, que tendrá lugar diez minutos después, en torno a las 21:40 horas, y contará con un bote de 31 millones de euros.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Qué cantidad se queda Hacienda
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.
-
Comprobar Lotería Nacional sábado | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
Comprobar Lotería Nacional sábado | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
-
-
-
-
-
-
Lotería Nacional de hoy sábado | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
-
-
-
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos han sido los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado han sido el 5, 4 y 3.