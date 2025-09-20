El número premiado en el Cuponazo de la ONCE de hoy es el 49.471, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros es para la serie 108.
🔴 Comprobar Lotería Nacional del jueves 18 de septiembre de 2025
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi Cuponazo?
El derecho al cobro de estos premios caduca a los treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo en el que ha participado.
-
Cuponazo ONCE: ¿Se pueden cobrar los premios del Cuponazo en un banco?
Sí, los premios de más de 600 euros deben cobrarse en bancos colaboradores de la ONCE.
-
Cuponazo de la ONCE | Resumen de los premios del viernes 19 de septiembre
El número premiado en el Cuponazo de la ONCE es el 49.471, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros es para la serie 108.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. Esperamos que haya habido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡ Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL !!
-
Comprobar Cuponazo ONCE, hoy: ¿Cuál es legalmente la edad mínima para jugar al Cuponazo?
En España no está permitido jugar a Cuponazo, ni a ningún otro producto de lotería, a los menores de 18 años de edad.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cómo jugar online al Cuponazo del viernes?
Para jugar al Cuponazo del viernes debes estar registrado en JuegosONCE. Una vez registrado, lo único que debes de hacer es acceder a tu cuenta, seleccionar el número deseado, indicar qué sorteo del viernes deseas participar de los que haya disponibles y el número de cupones que quieres adquirir. Tras realizar el pago de tu cupón, solo has de finalizar la compra. Recibirás un correo con todos los detalles de tu compra y además podrás ver esta información en la Web en la sección: Mis Juegos.
-
Cuponazo ONCE: ¿Desde cuándo se celebra el sorteo del Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo se celebra desde 1988, aunque ha sufrido modificaciones en sus premios a lo largo de los años.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Qué ocurre si pierdo un cupón premiado del Cuponazo?
Si el cupón es físico y se pierde, no se puede reclamar el premio. Si fue comprado online, el premio se acredita automáticamente a la cuenta del jugador.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Se pueden cobrar los premios del Cuponazo en un banco?
Sí, los premios de más de 600 euros deben cobrarse en bancos colaboradores de la ONCE.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi Cuponazo?
El derecho al cobro de estos premios caduca a los treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo en el que ha participado
-
Comprobar Cuponazo ONCE: Hacienda y los premios
La legislación sobre el pago de impuestos de lotería es diferente en cada país. En España, existe una exención fiscal para los premios de lotería que no excedan de un determinado importe. A partir del 1 de enero de 2020, los primeros 40.000 € de premio están exentos de impuestos y el resto tiene un gravamen especial del 20%.
-
Cuponazo ONCE: ¿Desde cuándo se celebra el sorteo del Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo se celebra desde 1988, aunque ha sufrido modificaciones en sus premios a lo largo de los años.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Qué ocurre si pierdo un cupón premiado del Cuponazo?
Si el cupón es físico y se pierde, no se puede reclamar el premio. Si fue comprado online, el premio se acredita automáticamente a la cuenta del jugador.
-
Cuponazo ONCE: ¿Se pueden cobrar los premios del Cuponazo en un banco?
Sí, los premios de más de 600 euros deben cobrarse en bancos colaboradores de la ONCE.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi Cuponazo?
El derecho al cobro de estos premios caduca a los treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo en el que ha participado.
-
Comprobar Cuponazo ONCE, hoy: ¿Cuál es legalmente la edad mínima para jugar al Cuponazo?
En España no está permitido jugar a Cuponazo, ni a ningún otro producto de lotería, a los menores de 18 años de edad.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cómo jugar online al Cuponazo del viernes?
Para jugar al Cuponazo del viernes debes estar registrado en JuegosONCE. Una vez registrado, lo único que debes de hacer es acceder a tu cuenta, seleccionar el número deseado, indicar qué sorteo del viernes deseas participar de los que haya disponibles y el número de cupones que quieres adquirir. Tras realizar el pago de tu cupón, solo has de finalizar la compra. Recibirás un correo con todos los detalles de tu compra y además podrás ver esta información en la Web en la sección: Mis Juegos.
-
Cuponazo ONCE: ¿Desde cuándo se celebra el sorteo del Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo se celebra desde 1988, aunque ha sufrido modificaciones en sus premios a lo largo de los años.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Qué ocurre si pierdo un cupón premiado del Cuponazo?
Si el cupón es físico y se pierde, no se puede reclamar el premio. Si fue comprado online, el premio se acredita automáticamente a la cuenta del jugador.
-
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Se pueden cobrar los premios del Cuponazo en un banco?
Sí, los premios de más de 600 euros deben cobrarse en bancos colaboradores de la ONCE.